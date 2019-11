Lili Sandu este însărcinată?! Afişează o burtică suspectă: „Sarcină uşoară” 12.11.2019

12.11.2019 Lili Sandu este însărcinată?! Afişează o burtică suspectă: „Sarcină uşoară” Lili Sandu şi iubitul ei, Silviu Tolu, se iubesc de câţiva ani şi au declarat amândoi că îşi doresc foarte tare un copil. Recent, o imagine pe care vedeta a postat-o pe reţelele de socializare, a stârnit curioziatea fanilor, care, susţin că



Lili Sandu este însărcinată?! Afişează o burtică suspectă: „Sarcină uşoară”

Lili Sandu şi iubitul ei, Silviu Tolu, se iubesc de câţiva ani şi au declarat amândoi că îşi doresc foarte tare un copil. Recent, o imagine pe care vedeta a postat-o pe reţelele de socializare, a stârnit curioziatea fanilor, care, susţin că burtica este una de gravidă. Cu un tricou oversize, Lili Sandu afişează o […] The post Lili Sandu este însărcinată?! Afişează o burtică suspectă: „Sarcină uşoară” appeared first on Cancan.ro.

Lili Sandu este însărcinată?! Afişează o burtică suspectă: „Sarcină uşoară”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Echipament medical în valoare de peste 1 milion de euro a fost adus miercuri la Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre un aparat RMN, care va fi pus la dispoziţia pacienţilor în cel mult o lună de zile. Pentru a-l monta în clădirea special amenajată

Bogat în vitamina C, sucul de lămâie grăbeşte vindecarea corpului în caz de răceli şi întăreşte imunitatea. Însă da şi reacţii adverse pe care ar trebui să le iei în

Moldovagaz începe în 2019 implementarea sistemului automatizat de citire şi transmitere a indicilor contorului la distanţă. Primii beneficiari vor fi consumatorii din municipiul Chişinău, transmite

Toate pensiile şi prestaţiile sociale în luna martie au fost achitate la timp. În total s-au transferat 1.624.496,7 mii lei, anunţă Casa Naţională de Asigurări Sociale într-un comunicat citat de

Şapte percheziţii au fost efectuate de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, a la punctele de lucru din

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că un subiect cum este relocarea unei ambasade ar trebui discutat în România ''foarte serios'' de către toţi ''actorii'' importanţi din

Simona Halep a avansat în semifinalele turneului de la Miami după ce a câștigat cu 6-4, 7-5, în fața chinezoaicei Qiang Wang. Jucătoarea din România a fost condusă în setul doi cu 5-1, însă

Marian Drilea, procuror la DIICOT, şi-a depus candidatura pentru funcţia de procuror general al României, informaţia fiind confirmată miercuri, pentru AGERPRES, de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Este

Procurorul general Augustin Lazăr a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să o ancheteze disciplinar pe Adina Florea, procurorul-șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, în legătură cu dosarul Tel Drum. „Am

Chiar dacă emisiunea „Vulturii de noapte” nu mai este în grila de la Kanal D (cel puțin provizoriu, pentru că emisiunea va reveni pe post în aprilie), Victor Slav nu stă degeaba. Împreună cu colegul Cătălin Cazacu, este amfitrionul

Simona Halep s-a calificat spectaculos în semifinalele turneului WTA de la Miami (Florida/SUA), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, după ce a învins-o, miercuri, pe chinezoaica Qiang Wang cu 6-4, 7-5. Citește mai

Sebastian Ghiță a anunțat că se retrage de pe lista PRU pentru alegerile europarlamentare. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, PRU anunța că lista pentru europarlamentare va fi deschisă de Sebastian Ghiță, urmat de Bogdan Diaconu și

Cetatea Poenari, una dintre principalele atracţii turistice ale judeţului Argeşa, fost închisă din nou, începând de miercuri, 27 martie. Motivul este acelaşi ca la precedentele măsuri similare; obiectivul nu este sigur din cauza

Zona Kiseleff din Bucureşti ar putea vedea în următorii ani primele două noi proiecte imobiliare, zonă unde nu s-a mai construit de foarte mulţi ani un imobil

Farmaciile Ducfarm, un business românesc cu 22 de farmacii în zona Ardealului, a ajuns la afaceri de 195 mil. lei în 2018, în creştere cu 20% faţă de anul anterior, iar pentru anul acesta lanţul regional de retail farma are în plan extinderea cu

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din Ro­mâ­nia atrage în continuare atenţia investitorilor, după un 2018 în care volumul tranzacţiilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, cel mai dinamic sector urmând să rămână cel de

Numeroase studii au demonstrat că băuturile carbogazoase sunt bombe calorice extrem de dăunătoare pentru sănătate. Rezultatele unei noi cercetări arată în detaliu ce ravagii pot face acestea în

Proiectul Porţile Deschise în Turism va avea loc în 30 de oraşe din ţară şi prin acesta circa 100 de hoteluri din România vor primi 4.000 de elevi (între 14 şi 19 ani) şi studenţi, cărora le vor arăta ce înseamnă un loc de muncă în

Cutremur în PNL: șeful campaniei electorale pe București demisionează și face acuzații grave. Alexandru Nazare susține că nu poate obține rezultate bune la europerlamentare, din cauza animozităților din partid. Citește mai

Proiectul de modificare a OUG 114 are avizele BNR şi Băncii Centrale Europene, urmând să fie adoptat de Guvern în şedinţa de vineri, deşi iniţial se avansase ideea că şedinţa va avea loc