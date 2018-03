LIGA CAMPIONILOR. Nemții au reacționat primii: "Hola, Sevilla!" » Vedeta lui Bayern: "E prima dată" 16.03.2018

16.03.2018 LIGA CAMPIONILOR. Nemții au reacționat primii: "Hola, Sevilla!" » Vedeta lui Bayern: "E prima dată" Bayern Munchen va juca în sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva spaniolilor de la Sevilla. Nemții, cunoscuți pentru postările savuroase de pe rețelele de socializare, au fost primii care au reacționat după tragerea



LIGA CAMPIONILOR. Nemții au reacționat primii: "Hola, Sevilla!" » Vedeta lui Bayern: "E prima dată"

Bayern Munchen va juca în sferturile de finală ale Ligii Campionilor împotriva spaniolilor de la Sevilla. Nemții, cunoscuți pentru postările savuroase de pe rețelele de socializare, au fost primii care au reacționat după tragerea la sorți. Hola @SevillaFC_ENG! #FCBayern will take on Sevilla in the last 8 of the @ChampionsLeague! #MiaSanMia #UCLDraw pic.twitter. ...

LIGA CAMPIONILOR. Nemții au reacționat primii: "Hola, Sevilla!" » Vedeta lui Bayern: "E prima dată"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Se pot obţine salarii bune şi în domenii care nu necesită studii superioare. Oferta este diversă şi este nevoie doar de o mică calificare pentru a obţine un astfel de

Un seism major cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc vineri noapte în sudul Mexicului, însă până în acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative în regiunea afectată, anunţă Institutul american de geofizică

După ce anul trecut a fost descoperit un club creat de femeile care nu poartă sutien, anul acesta se pare că divele goale și-au mărit

Controverse și ape tulburi în peisajul justiției din România! Mai exact, un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat în Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat şi Parlamentul nu poate interveni în procedura de revocare a

Andreea Păstârnac, consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dăncilă, a fost desemnată coordonator naţional al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi

Fostul primar al comunei Sadova este acuzat de procurori de abuz în serviciu, iar dosarul a fost înregistrat pe rol la Judecătoria Craiova. Procurorii au stabilit că Vasile Jianu s-a folosit de asistaţii sociali din localitate pentru efectuarea unor

Conferinţa de presă de miercuri seară a procurorului şef al DNA, d-na Laura Codruţa Kövesi, mi s-a părut cum nu se poate mai relevantă nu doar pentru determinarea domniei-sale de a-şi duce până la capăt mandatul, ci şi pentru starea actuală

România va juca împotriva Elveţiei meciul de baraj pentru accesul în Grupa Mondială a FED Cup, confruntarea fiind programată pe 21-22

Primul program regulat de ShuttleBus de pe Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” facilitează transportul pasagerilor către hotelurile unde au cazare în Capitală, precum şi la autogara Central Bus

O tânără din SUA nu putea înlătura senzația de mâncărime la nivelul ochiului stâng. S-a dus la doctor și a aflat că este infestată cu Thelazia gulosa, specia de vierme translucid

Aproximativ 10.000 de angajaţi ai grupului energetic german E.ON vor intra luni în grevă, a anunţat sindicatul IG BCE, după ce a doua rundă de negocieri salariale s-a încheiat fără

Sâmbătă (17 februarie) Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât mediile climatologice specifice acestei perioade în regiunile sud-vestice şi sudice şi apropiate de acestea în

Maria Tănase, „privighetoarea muzicii populare româneşti“, a dus o viaţă de poveste care pe alocuri s-a împletit cu elemente de film poliţist. A fost adorată de români, iubită

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, că a fost identificat un nou mecanism de testare psihologică a poliţiştilor, în baza unei fişe de semnalare prin care psihologul poate să-şi adapteze

Dan Capatos a trecut prin momente cumplite şi a văzut moartea cu ochii, după ce Cristian Boureanu l-a convins să paticipe la o cursă infernală. În timpul emisiunii "Dosarele

În această seară de la 20:45 în Gruia are loc derby-ul zilei, al doilea cel mai important meci al etapei. Liderul CFR Cluj primește vizita Astrei, echipă care e la un pas de a avea asigurat locul care o duce in playoff-ul ligii

Roș-albaștrii nu reușiseră niciodată să câștige în faţa unei trupe din Italia. Acum au învins reprezentante ale tuturor țărilor pe care le-au întâlnit, cu trei excepții: Moldova, Grecia și

Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a numit cei 3 fotbaliști pe care ar vrea să îi aducă de la rivala FCSB. "Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Eu l-aş vrea pe Pintilii. E un adevărat lider, un jucător care ştie ce

Philipp Plein a împlinit 40 de ani și a dat o petrecere de fițe pentru prietenii lui! Celebrul designer a petrecut pe un yacht de lux în America, vineri (16 februarie). Nu au lipsit, desigur, cele mai scumpe șampanii de pe piață, tortul și meniul

Un bărbat de 38 de ani a murit într-un incendiu, azi-noapte, în Bucureşti, după ce chiar el a dat foc propriei locuinţe, din sectorul 1. Citește mai