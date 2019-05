Liga 2. Rapid are un buget GIGANTIC în Liga 2! A început vânătoarea de jucători pentru promovare 24.05.2019

24.05.2019 Liga 2. Rapid are un buget GIGANTIC în Liga 2! A început vânătoarea de jucători pentru promovare Rapid va avea cel mai mare buget din Liga 2, 2.500.000 de euro, și în sezonul următor, în care giuleștenii speră să promoveze încă o dată și să revină în primul eșalon. Prima achiziție: Mallo, fundaș central



Liga 2. Rapid are un buget GIGANTIC în Liga 2! A început vânătoarea de jucători pentru promovare

Rapid va avea cel mai mare buget din Liga 2, 2.500.000 de euro, și în sezonul următor, în care giuleștenii speră să promoveze încă o dată și să revină în primul eșalon. Prima achiziție: Mallo, fundaș central uruguayan de la Dinamo. Progresul accelerat al giuleștenilor continuă și după promovarea în Liga 2, Rapid se înscrie deja printre favoritele la câștigarea Diviziei B în sezonul următor. ...

Liga 2. Rapid are un buget GIGANTIC în Liga 2! A început vânătoarea de jucători pentru promovare

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

In momentul in care iti cauti un loc de munca, este destul de greu sa iti gasesti unul care sa fie exact pe gustul tau si nimeni nu iti poate garanta acest lucru. Daca iti doresti un simplu loc de munca si atat, s-ar putea sa iti gasesti destul de

Paris Jackson a vorbit prima dată public despre tatăl ei după apariția documentarului ”Leaving Neverland”. Fiica lui Michael Jackson a spus că nu este treaba ei să-l apere pe artist, vărul său făcând o treabă foarte bună și ea îl

Poliţiştii şi procurorii din Bucureşti instrumentează două dosare de tentativă de omor, doi bărbaţi fiind reţinuţi. În primul dosar, un bărbat de 43 de ani a înjunghiat, pe o stradă din Sectorul 4, o persoană fără adăpost, iar în cel

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri că ar dori ca protestul "România vrea autostrăzi #şîeu" să rămână unul cetăţenesc, menţionând că "ar fi păcat să profite cineva

Oribilul atentat comis de un grup de extremă-dreapta în orășelul neo-zeelandez Christchurch este știrea care a ”ocupat” agențiile de presă de pe întreg mapamondul. În relatările despre uciderea a 49 de credincioși musulmani apare și

A fost anunţată majorarea tarifului pentru metrul cub de apă livrat la robinete. Managerul Companiei de Apă, Simona Săvulescu, susţine că majorările vor fi aplicate prin impunerea unui plan tarifar, odată cu implementarea unui nou proiect cu

Uneori îmi străbate mintea un gând care îmi provoacă fiori în tot corpul... Câte feluri de a iubi există? Şi oare voi avea timp să le trăiesc pe toate?

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, vineri, că s-a deschis oferta pentru cele 100 de tramvaie care vor fi achiziţionate din fonduri europene. "Astăzi s-a deschis oferta privind cele 100

Ford intenţionează să renunţe la peste 5.000 de angajaţi din Germania şi îşi va reduce forţa de muncă din Marea Britanie, în încercarea de a reveni pe profit în Europa, transmite Reuters. Ford a

Sunt deja ani buni de cand in fiecare zi, la Antena 3, subliniez nevoia disperata a Romaniei de autostrazi si cai ferate moderne. Am dedicat sute de ore de emisie subiectului autostrazi, in 10 ani. Poate

Leo Messi (31 de ani) și Cristiano Ronaldo (34 de ani), cei mai buni jucători ai lumii, s-ar putea întâlni pe 1 iunie, la Madrid, într-o posibilă finală Juventus - Barcelona în Liga Campionilor. Vezi programul complet

Astra - FCSB, derby-ul etapei a doua din play-off-ul Ligii 1, va fi arbitrat de Horațiu Feșnic, 29 de ani. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi

Cosmin Contra (42 de ani) a stârnit controverse în rândul suporterilor atunci când a anunțat lista finală pe care se va baza în dubla cu Suedia și Feroe. Suedia - România se joacă pe 23 martie, de la ora 19:00.

Roger Federer, 4 ATP, s-a calificat în această seară în semifinalele turneului ATP 1000 de la Indian Wells. Elvețianul de 37 de ani s-a impus în minimum de seturi contra polonezului Hubert Hurkacz, 22 de ani, 67 ATP, scor 6-4, 6-4,

Unul dintre actorii cunoscuți din România ar fi ajuns la sapă de lemn. Singura afacere pe care o deține se află în colaps financiar, iar recuperatorii sunt pe urmele lui. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are toate detaliile, în exclusivitate.

Masacrul de la două moschee din Christchurch, Noua Zeelandă a redeschis dezbaterile naţionale asupra regimului armelor. Premierul a anunţat modificări ale legilor de control al armelor, relatează BBC. Principalul suspect avea permis de

Roger Federer, 4 ATP și 37 de ani, și Rafael Nadal, 2 ATP și 32 de ani, se vor întâlni în semifinale la Indian Wells în episodul 39 al uneia dintre cele mai spectaculoase rivalități din istoria tenisului. Programul nu a fost

Valea Oltului este plină de urme ale trecerilor romanilor prin ţara noastră, ruine ale unor castre înălţate în urmă cu 2.000 de ani fiindcă încă vizibile din defileul Oltului şi până la Dunăre. Puţini ştiu însă cine sunt cei care le-au

Din multitudinea de condimente, trei dintre ele nu trebuie să lipsească din nicio bucătărie. Pe lângă faptul că dau savoare preapatelor culinare, sunt şi foarte

Vreme de secole, paraskavedekatriafobia a fost cunoscută ca o superstiţie la scară largă, identificată la foarte multe popoare, de pe mai toate continentele. În ultimele decenii, însă, s-a ajuns la concluzia că unele dintre manifestări sunt din