Lidia Fecioru. Cum te poate îmbolnăvi INVIDIA 17.03.2018

17.03.2018 Lidia Fecioru. Cum te poate îmbolnăvi INVIDIA Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, a vorbit despre modul în care invidia și bârfa ne poate afecta starea de



Lidia Fecioru. Cum te poate îmbolnăvi INVIDIA

Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, a vorbit despre modul în care invidia și bârfa ne poate afecta starea de sănătate.

Lidia Fecioru. Cum te poate îmbolnăvi INVIDIA

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Eliminarea obligativităţii vizei pentru cetăţenii români care doresc să călătorească în Canada a fost urmată de o creştere considerabilă a solicitărilor de azil în această

Adrian Năstase a publicat pe blogul său impresii după vacanţa de o săptămână petrecută în Cuba, trecând în revistă locurile care l-au impresionat şi postând fotografii din

A doua ediţie a concursului de preparat cârnaţi de la Tormac (comună aflată la 35 de kilometri de Timişoara) a fost câştigat de oaspeţii veniţi de la

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade, considerat a fi cel mai mare seism din Marea Britanie din ultimii 10 ani, a fost resimţit de-a lungul Ţării Galilor şi în sud-vestul Angliei, potrivit The

Dan Petrescu a vorbit după victoria lejeră cu Astra Giurgiu, scor 2-0. "Bursucul" le-a răspuns ironic contestatarilor, în special celor de la FCSB și lui Mihai Stoica. A lăudat în schimb echipa lui Nicolae Dică după victoria cu Lazio,

Arjen Robben, fotbalistul lui Bayern Munchen, care va împlini 35 de ani peste câteva zile, spune că se află într-o formă fizică foarte bună şi îşi doreşte să evolueze încă un sezon sau două la nivel înalt.

Într-o lume tehnologică în continuă dezvoltare, sexul ”robotizat” ar putea fi noul tip de relație intimă, spun cercetătorii. Citește mai

Adesea, incercand sa ne mentinem silueta, facem greseli majore, punandu-ne in pericol nu numai silueta, ci si sanatatea. Citește mai

Victor Ponta, fostul premier al României, explică negru pe alb cum practicile acuzate de la DNA Ploiești, dezvăluite de fostul deputat Vlad Cosma, sunt, din perspectiva acestuia, mult mai întâlnite decât pare la prima vedere. În fapt,

In mai putin de un an va avea loc una dintre intalnirile cosmice cele mai asteptate din ultimii ani: New Horizons, sonda spatiala construita de NASA, va trece la o distanta foarte apropiata de asteroidul MU69, care se gaseste in centura lui Kuiper, si

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani, va reveni pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat în perioada 19 – 24

Un cutremur cu o magnitudine de 4,4 pe scara Richter s-a podus sâmbătă după-amiază, în localitatea Swansea, afectând Ţara Galilor şi Marea Britanie, potrivit The

Menopauza marchează sfârşitul perioadei reproductive la femei, iar pe lângă stările de agitaţie, de irascibilitate, insomnii, palpitaţii, se adaugă şi problemele cu tenul. Pielea devine uscată şi subţire, fiindcă glandele sebacee nu mai

În afara intervenţiei chirurgicale, metoda clasică de rezolvare a problemei la majoritatea copiilor cu această afecţiune, există o serie de remedii naturiste care ameliorează

O femeie din Sibiu a născut, sâmbătă seară, în maşină, în timp ce se deplasa câtre maternitatea din oraş. Atât mama cât şi fetiţa sunt bine, fiind preluate în îngrijire de către

Varsatorii se asociaza cu anii 1960. Descatusare, dezinvoltura, libertate, flori in par, oameni despuiati dansant in noroi. Cand Varsatorii guverneaza cerul, nimic nu ii poate opri. Sunt dispusi sa faca dragoste,

CFR Cluj a învins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. Liderul s-a impus prin golurile marcate

Roger Federer s-a calificat în finala turneului de la Rotterdam, unde îl va întâlni azi pe bulgarul Grigor

Atunci când un glonţ străpunge corpul unui om nu distruge doar ţesuturi, ci fărâmiţează şi oasele, dislocă membrele. O leziune a instestinelor poate însemna o pungă de colostomie pentru întreaga

Răzvan Lucescu are un traseu incredibil ca antrenor la PAOK Salonic, formaţie pe care a preluat-o în acest