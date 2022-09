Lidia Buble, făcută praf la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Cristi Mitrea şi Giani Kiriţă s-au aliat împotriva ei 12.09.2022

12.09.2022 Lidia Buble, făcută praf la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Cristi Mitrea şi Giani Kiriţă s-au aliat împotriva ei Lidia Buble, făcută praf la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, după ce a pierdut un joc cu recompensă. Giani Kiriță și Cristi Mitrea au folosit replici dure la adresa artistei, nemulțumiți de parcursul său în […] The post



Lidia Buble, făcută praf la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Cristi Mitrea şi Giani Kiriţă s-au aliat împotriva ei

Lidia Buble, făcută praf la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, după ce a pierdut un joc cu recompensă. Giani Kiriță și Cristi Mitrea au folosit replici dure la adresa artistei, nemulțumiți de parcursul său în […] The post Lidia Buble, făcută praf la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Cristi Mitrea şi Giani Kiriţă s-au aliat împotriva ei appeared first on Cancan.

Lidia Buble, făcută praf la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Cristi Mitrea şi Giani Kiriţă s-au aliat împotriva ei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

73.377 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel naţional, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Puţin peste 39.000 de persoane au fost

Backup-urile salvate în Google Drive sau iCloud vor fi criptate de WhatsApp, înainte să fie urcate în cloud, dacă utilizatorul activează această nouă

Virgil Popescu, ministrul interimar al Energiei, a declarat că, săptămâna viitoare, PNL ar urma să facă amendamente la proiectul de lege privind OUG referitoare la compensarea preţurilor la energie prin care

Un avion a aterizat, vineri seară, pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, având un incendiu la trenul de aterizare, scrie Monitorul de Cluj. Toți pasagerii care se întorceau din Egipt au fost evacuați în siguranță. Mai multe zboruri sunt

Credeai că doar castraveţii, gogoşarii sau varza se pot mura? Uită că şi lămâile fac casă bună cu sarea şi se pot folosi în orice reţetă care necesită lămâi proaspete, oferind o aromă mai

Un avion a aterizat, vineri seară, pe Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca, având un incendiu la trenul de aterizare, scrie Monitorul de Cluj. Toți pasagerii care se întorceau din Egipt au fost evacuați în siguranță. Mai multe zboruri sunt

Premierul desemnat Dacian Cioloș a spus vineri seara că a avut în cursul dimineții, înainte ca PNL să spună că nu va susține un guvern condus de el, o discuție telefonică cu prreședintele Klaus

Zeci de oameni din localitatea Stâna s-au adunat, sâmbătă, în fața Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și au cerut să fie lăsați să intre în unitatea medicală, după ce o tânără de 20 de ani, însărcinată în luna a șasea, a

Tratamentele empirice sau după ureche circulă alarmant în plin val patru al pandemiei de coronavirus, astfel că mulți români ajung la spital în stare gravă din cauza acestora sau din cauza faptului că medicamentele pe […] The post Apelul

FCSB este lovită de un focar de COVID-19 pentru al doilea an

Grupul de Comunicare Strategică a anuntat sambătă că cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 3.128 şi în judeţele Prahova -

Reprezentanţi Ministerului Sănătăţii au anunţat, astăzi, că niciun pat pentru pacienţii COVID nu este liber, la nivelul întregii ţări, în contextul în care a fost înregistrat un nou record de pacienţi internaţi la ATI. ”În

Gabriela Cristea a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Din fericire, starea ei nu este una gravă, iar aceasta este la domiciliu, acolo unde își face și tratament de

Fostul preşedinte american Bill Clinton, în vârstă de 75 de ani, a plecat duminică dimineaţă din spitalul din California, unde a fost internat marţi pentru o infecţie, a anunţat şeful echipei de medici care l-a îngrijit, informează News.ro,

Regimul de la Damasc acuză Israelul că l-a asasinat pe un reprezentant al său în partea siriană a Podişului Golan. Victima este un parlamentar care ar fi fost împuşcat fatal de un lunetist israelian în apropierea casei sale, nu lângă frontiera

Articolul face parte dintr-o serie de analize despre provocările banking-ului în acest deceniu, realizate de dr. Andrei Rădulescu, Director Analiză Macroeconomică, Banca Transilvania şi publicate pe Blogul

Delicatele lanţuri de apro­vizionare ale lumii sunt sub presiuni uriaşe. Coşmarul blocării acestora împinge în sus preţurile pentru consumatori şi naşte penurii care nu vor dispărea prea

Premierul desemnat Dacian Cioloş a declarat că Guvernul pe care îl propune va pregăti măsuri ca persoanele care nu se pot vaccina să aibă acces la testare, explicând că se doreşte introducerea Certificatului Verde „pentru acele categorii

Poliţia Huşi anchetează un profesor de la Şcoala Gimnazială “Anastasie Panu” pentru purtare abuzivă. Dascălul este acuzat că a agresat un elev de clasa a VII-a, pe care l-ar fi lovit în cap cu pumnul şi l-ar fi tras de păr. După incident,

În intervalul 11-18 octombrie 2021, în România s-au înregistrat 101.613 cazuri noi de infecţie cu noul coronavirus, în creştere faţă de săptămâna anterioară (91.669). În acest interval,