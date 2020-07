Lidia Buble, dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion: “El este pionul principal”. Încă locuiesc împreună 17.07.2020

17.07.2020 Lidia Buble, dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion: “El este pionul principal”. Încă locuiesc împreună Lidia Buble a oferit în această după-amiază un interviu emoționant în cadrul emisiunii “Teo Show”. Carismatica artistă a făcut dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion și a vorbit și despre



Lidia Buble, dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion: “El este pionul principal”. Încă locuiesc împreună

Lidia Buble a oferit în această după-amiază un interviu emoționant în cadrul emisiunii “Teo Show”. Carismatica artistă a făcut dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion și a vorbit și despre perioada în care a fost criticată pentru că i-ar fi stricat mariajul prezentatorului de la Antena 1. Deși nu […] The post Lidia Buble, dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion: “El este pionul principal”. Încă locuiesc împreună appeared first on Cancan.ro.

Lidia Buble, dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion: “El este pionul principal”. Încă locuiesc împreună

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase puse la dispozitia clientilor online in aceasta saptamana. Citește mai

Tottenham Hotspur este pe cale de a-și distruge recordul all-time plătit pentru transferul unui jucător, pentru a-l aduce în capitala Regatului Unit pe starul francez Ndombele (22 de ani), de la Lyon, pe o sumă nu mai mică de 62 milioane euro,

Loteria Română anunță că a acordat 17.944 de câștiguri, în valoare totală de 1.008.847,05 lei, duminică, și pregătește noi premii pentru tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerea Loto 6/49 de

Andreea Marin, schimbări de atitudine! Diva, în vârstă de 44 de ani, pozează tot mai provocator și nu se sfiiește să arate fanilor că „încă mai poate”! Zâna și-a făcut singură, cu telefonul, un pictorial incendiar în vacanța pe care

Bunicuța-traficantă a fost deconspirată de polițiști după îndelungi cercetări, iar acum ea este ancehtată în două dosare penale, ambele pentru trafic de droguri. Anchetatorii orădeni au descoperit că, de fapt, femeia, pe nume Iulianei

Noul ministru de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, și-a cerut scuze după ce a folosit sintagma ”război civil” pentru a descrie războiul moldo-rus de pe Nistru din 1992. Citește mai

Cel puțin șapte dosare intens mediatizate vor fi rejudecate ca urmare a deciziei Curții Constituționale (CCR), care a statuat că sunt nelegal constituite completurile de 3 judecători de la Înalta Curte, deoarece nu sunt specializate pe fapte de

Simona Halep, 7 WTA și 27 de ani, și Victoria Azarenka, 40 WTA și 29 de ani, se vor întâlni joi în turul trei la Wimbledon. După un meci dificil cu Mihaela Buzărnescu, Halep va avea parte de o nouă provocare. Urmează

Un motociclist a murit, joi seară, într-un accident produs în Pasajul Unirii din Bucureşti, după ce a pierdut controlul şi a lovit stâlpii de pe mijlocul drumului, anunță Brigada Rutieră a Capitalei. În jurul orei 20.45, Brigada Rutieră a

Actrița care a devenit cunoscută în urma serialului „La bloc” a mărturisit că afecțiunea s-a declanșat în urma unui șoc emoțional, iar de-atunci nu-i găsește niciun fel de

Vineri, 12 iulie, Gazeta Sporturilor marchează debutul noului sezon fotbalistic, oferindu-le cititorilor săi, gratuit, Ghidul Ligii 1. Vor fi 32 de pagini ce conțin toate informațiile importante despre cele 14 echipe implicate în

Rezultate BAC 2019 Covasna. Elevii de clasa a 12-a au terminat examenele de la Bacalaureat 2019. Când se anunță rezultatele? Citește mai

Rata de angajare a proaspăt absolvenţilor de facultate - un in­dicator calculat de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Eu­ro­pene, ca pondere din total a absolvenţilor de studii supe­rioa­re care s-au angajat în primii trei ani de la

FCSB // Campania de achiziții din vara asta e sub nivelul investițiilor din 2005 încoace. Cumpărăturile puține creează probleme: Florin Tănase remarca după ultimul amical că echipa nu conține un fundaș stânga, Gigi Becali nu

BMW şi Daimler, producătorul Mercedes, au anunţat joi că vor colabora pentru a dezvolta tehnologia care stă la baza automobilelor autonome, scrie

Sorana Cîrstea (29 de ani, locul 77 WTA) părăsește turneul de la Wimbledon, după ce a fost eliminată în turul secund al probei de dublu. Românca și partenera sa, Galina Voskoboeva (Kazahstan), au pierdut în fața cuplului

După ce zilele trecute, Magda Vasiliu a postat un mesaj despre Brigitte și Florin Pastramă, spunând despre aceștia că sunt penibili, fosta soție a lui Ilie Năstase a reacționat dur, dându-i replica fostei prezentatoare tv. „Dragă Magda

Costa Sponte a ”rupt” logodna cu Simona Halep și s-a însurat cu Bianca, o superbă brunetă de la malul mării. Teia, socrul mare, nimeni altul decât “fratele” lui Gigi Becali, nu s-a uitat deloc la bani și i-a făcut fiului său un cadou de

Răsturnare de situaţie în ceea ce părea să fie transferul momentului în fotbalul românesc. Viitorul Constanţa vine cu precizări privind oferta primită de Ianis Hagi! Incredibil ce au transmis reprezentanţii clubului patronat de Gică

Potopul a lovit Siberia, după inundații puternice care au afectat mai multe zone din partea de nord a Rusiei. De vină ar fi cantitățile record de precipitații, dar și încălzirea globală, care a dus la creșterea cu câteva grade a