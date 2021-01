Lidia Buble, ”cerută în căsătorie”. Ce mesaj a transmis artista pe Instagram 21.01.2021

21.01.2021 Lidia Buble, ”cerută în căsătorie”. Ce mesaj a transmis artista pe Instagram Lidia Buble a reușit să-și surprindă fanii! Artista a făcut o dezvăluire pe contul ei de Instagram, iar prietenii virtuali s-au amuzat teribil. Lidia Buble își ține fanii la curent cu absolut tot ceea ce […] The post Lidia Buble,



Lidia Buble, ”cerută în căsătorie”. Ce mesaj a transmis artista pe Instagram

Lidia Buble a reușit să-și surprindă fanii! Artista a făcut o dezvăluire pe contul ei de Instagram, iar prietenii virtuali s-au amuzat teribil. Lidia Buble își ține fanii la curent cu absolut tot ceea ce […] The post Lidia Buble, ”cerută în căsătorie”. Ce mesaj a transmis artista pe Instagram appeared first on Cancan.ro.

Lidia Buble, ”cerută în căsătorie”. Ce mesaj a transmis artista pe Instagram

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Standardizarea "schematică impusă" pe criterii politico-economice nu poate decât să deterioreze încrederea pacientului în medic şi să îl frustreze pe acesta din urmă, a afirmat, vineri, preşedintele

Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a anunțat că nu va juca în acest an în echipa de Fed Cup a României, ea având ca principal obiectiv în 2020 cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo (Japonia). Chiar și așa, Simona Halep este

În timp ce România meteorologii anunță nopți geroase și ninsori, în Antarctica este primăvară. Asta după ce în Antarctica s-a înregistrat, joi, o temperatură de 18,3 grade Celsius, cea mai ridicată din 1961, de când se fac măsurători în

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a eliminat taxele de recunoaştere şi echivalare a diplomelor pentru cetăţenii Spaţiului Economic European, într-un demers despre care Monica Anisie spune că îi va încuraja pe românii care au studiat

Ecoterm, o companie de construcţii cu acţionari români, se află în căutare de 40 de oameni care să acopere deficitul de personal tehnic şi ia în calcul să recru­teze angajaţi de pe continentul

Gigi Becali insistă că va primi zeci de milioane de euro pentru Man și pentru Coman, principalele ”mărfuri” pentru export. În timp ce obiectivul lui Gigi pare exagerat, din Serbia chiar pleacă jucători pe bani mulți, copii de 17-18 ani

Peste o sută de schiori din întreaga lume vor participa la două dintre cele mai mari competiţii de schi alpin organziate la noi în ţară. Este vorba despre FIS Children Trophy şi FIS SES 2020 Race - două curse înscrise în caldendarul oficial al

Austriacul Andreas Elsner, care a preluat în toamna anului 2018 poziţia de director executiv marketing rezidenţial şi vânzări naţionale în cadrul Telekom România, şi-a întărit, într-un interviu exclusiv pentru ZF, reputaţia de a face

Numele candidatului PNL la Primăria Iaşi ar urma să fie făcut public la sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie. La fel se va întâmpla cu toţi candidaţii PNL la primăriile reşedinţă de judeţ din toată ţara, spune Costel Alexe,

Departamentul pentru Transport din Marea Britanie a cerut aeroporturilor să găsească soluții alternative pentru a opri consumul de plastic, notează telegraph.co.uk. Ieri noapte, aeroporturile din Marea Britanie au fost atenționate să înceteze cu

Horoscopul zilei de 10 februarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 10 februarie 2020 vine cu sfaturi pentru

Duminică, 9 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de joi, 6 februarie, Loteria Română a acordat 13.063 de câştiguri în valoare totală de 680.349,10

Azerii votează, duminică, în alegeri legislative anticipate denunţate de opoziţie, care le consideră o "imitaţie" ce va servi doar pentru a consolida puterea preşedintelui Ilham Aliev în această ţară

Noi detalii ies la iveală despre apariția coronavirusului, care face tot mai multe victime. Un medic din Wuhan ar fi descoperit primele cazuri ale focarului încă din luna decembrie 2019. Alarmat, a încercat să își avertizeze colegii, dar oamenii

Preşedintele El Salvadorului, Nayib Bukele, a irupt în Parlament cu militari şi poliţişti înarmaţi până-n dinţi pentru a impune un proiect de lege, un fapt fără precedent în ultimii aproape 30 de ani pentru această ţară din America

TransferGo, compania de transferuri online internaţionale rapide, a intermediat anul trecut peste jumătate de milion de transferuri către România, iar valoarea totală a tranzacţiilor din şi spre piaţa locală s-a dublat faţă de

Suprafața de joc a terenurilor de la WTA Hua Hin este una roz. Organizatorii încearcă să crească gradul de conștientizare în lupta împotriva cancerului la sân. Paradorn Srichaphan, unul dintre oficialii turneului de la Hua Hin, Thailanda, a

Peste 500.000 de oameni îl urmăresc pe Marian Godină pe reţeaua de socializare Facebook, mulţi dintre ei rezonând cu ideile fostului poliţist de la Brigada Rutieră, actualmente poliţist „mascat” în Serviciul de Acţiuni Speciale (SAS),

Un tată şi-a văzut copilul de doi ani spulberat de o maşină. Nenorocirea s-a produs duminică, 9 februarie, în municipiul Suceava. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni şef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale şi parlamentare de Biroul Executiv al partidului. "Biroul Executiv al PNL m-a votat în calitate de