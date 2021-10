Lidia Buble, cerută de soţie?! Ipostaza în care s-a fotografiat cu Harlys Becerra, iubitul său 02.10.2021

02.10.2021 Lidia Buble, cerută de soţie?! Ipostaza în care s-a fotografiat cu Harlys Becerra, iubitul său Lidia Buble nu se mai ascunde și recunoaște că este cât se poate de fericită. Artista iubește din nou, iar relația cu Harlys Becerra pare să meargă cât se poate de bine. Aceasta a mărturisit […] The post Lidia Buble, cerută de soţie?!



Lidia Buble, cerută de soţie?! Ipostaza în care s-a fotografiat cu Harlys Becerra, iubitul său

Lidia Buble nu se mai ascunde și recunoaște că este cât se poate de fericită. Artista iubește din nou, iar relația cu Harlys Becerra pare să meargă cât se poate de bine. Aceasta a mărturisit […] The post Lidia Buble, cerută de soţie?! Ipostaza în care s-a fotografiat cu Harlys Becerra, iubitul său appeared first on Cancan.

Lidia Buble, cerută de soţie?! Ipostaza în care s-a fotografiat cu Harlys Becerra, iubitul său

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a făcut un apel luni pentru continuarea luptei împotriva COVID-19, avertizând că, deşi ne-am săturat să luptăm împotriva pandemiei, virusul “nu s-a săturat de noi”, potrivit France24.

În plină pandemie de coronavirus, vaccinul împotriva gripei este de negăsit în farmaciile din România, încă de la începutul lunii octombrie. Chiar dacă o primă tranșă de vaccinuri a ajuns în luna septembrie, stocul s-a epuizat rapid și nu

Dan Pavel, fondatorul retailerului de încălţăminte Benvenuti, spune că încasările din zona de online au crescut considerabil odată cu pandemia. Vânzările magazinului virtual reprezintă circa 20% din totalul afacerilor, iar fără această

„Muncă, muncă şi iar muncă. Pasiunea nu este suficientă să pui bazele unui business“, spune Vlad Niculici, unul dintre fondatorii businessului The Cheesecake House, o cofetărie din Târgu-Mureş care relizează în prezent 35 de sortimente de

Fostul jucator al echipei nationale de fotbal, Danut Lupu, a fost testat pozitiv cu virusul SARS- COV-2.El este internat si intubat la sectia ATI a spitalului Colentina. Starea de sanatatea a lui Danut Lupu nu

În luna septembrie a acestui an, românii au câştigat un salariu mediu net de 3.321 lei, în creştere faţă de lu­na precedentă cu 46 lei (1,4%), conform datelor de la Institutul Na­ţional de Statistică (INS). Comparativ cu lu­na septembrie a

Conducerea clubului FC Barcelona a decis să deschidă o acţiune în justiţie împotriva starului brazilian Neymar, atacantul echipei franceze Paris Saint-Germain, informează presa spaniolă, notează Agerpres. Conform cotidianului EL Mundo, clubul

Medicover România, al treilea jucător din piaţa privată de sănătate, intră pe o nouă nişă medicală şi lansează un serviciu de consultaţii medicale la domiciliu pentru pacienţi, având o echipă de 100 de medici care să se deplaseze acolo

Încă un mare medic român a pierdut lupta cu Covid! Reputatul chirurg Calotă Firmilian a murit, la Craiova, la vârsta de 66 de ani. Medicul era internat la terapie intensivă, după ce

Uniunea Europeană a încheiat un acord care îi permite să plătească mai puţin decât SUA pentru vaccinul împotriva noului coronavirus produs de Pfizer. Potrivit unui oficial din UE , blocul comunitar va plăti un preţ mai mic decât cel de 19,50

Primarul Covasnei, Gyero Jozsef, a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Acesta s-a autoizolat la domiciliu pentru două săptămâni și va rezolva online sarcinile de serviciu urgente. "Nu îmi face deloc

Opt membri ai forţelor internaţionale de pace din Peninsula Sinai din Egipt au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a

Președintele Klaus Iohannis a susținut astăzi o videoconferință cu prefecții din țară pe tema gestionării epidemiei de COVID-19. ”Avem primele confirmări că măsurile luate acum câteva săptămâni au dat rezultate”, a declarat

Restaurantele din România ale companiei Sphera Francise Group au avut un profit operațional cu 60,5% mai mic în primele nouă luni ale acestui an, față de perioada similară din 2019. Acesta s-a ridicat

Evaziune fiscală este acuzația adusă de procurori, în urmă cu mai bine de un an, lui Cristian Pohomaci. CANCAN.RO a aflat toate detaliile procesului, după ce fostul preot a ”uitat” să își declare venitul total, […] The post De ce l-au

Transgaz are proiecte de investiții în cursul acestui an în valoare de 1,1 miliarde de euro, care vizează atingerea unor obiective nu numai de interes național, ci și a unor obiective care sunt în

Toma Avrigean, internat cu COVID la spitalul din Orăştie, a murit după ce a aşteptat cinci zile eliberarea unui loc la Terapie Intensivă, transmite Observatornews. Toma Avrigean a așteptat cinci zile, la spitalul din Orăștie, eliberarea unui pat

Biletul Zilei de ieri a fost din nou câștigător. Astăzi vom miza tot pe fotbal în încercarea de a face din nou profit. Ne vom îndrepta atenția către calificările din America de Sud pentru Cupa […] The post Biletul Zilei » Pariem pe

Revenirea economiei globale este greu de estimat, în pofida veștilor bune care anunță realizarea unui vaccin pentru infecția cu COVID-19 înainte de sfârșitul anului, potrivit băncilor centrale din UE

Coronavirus România, 13 noiembrie. 9.489 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 13 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 343.725 de cazuri de