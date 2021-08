Lidia Buble aruncă ”bomba”! Vedeta a postat o poză cu inelul de logodnă 28.08.2021

28.08.2021 Lidia Buble aruncă ”bomba”! Vedeta a postat o poză cu inelul de logodnă Lidia Buble a postat o fotografie cu inelul de logodnă?! Ca să nu existe nicio confuzie, vedeta a desenat două inimi lângă bijuterie. Cine s-a fript cu ciorbă sufla și-n iaurt. Dacă fostul iubit, […] The post Lidia Buble aruncă



Lidia Buble aruncă ”bomba”! Vedeta a postat o poză cu inelul de logodnă

Lidia Buble a postat o fotografie cu inelul de logodnă?! Ca să nu existe nicio confuzie, vedeta a desenat două inimi lângă bijuterie. Cine s-a fript cu ciorbă sufla și-n iaurt. Dacă fostul iubit, […] The post Lidia Buble aruncă ”bomba”! Vedeta a postat o poză cu inelul de logodnă appeared first on Cancan.

Lidia Buble aruncă ”bomba”! Vedeta a postat o poză cu inelul de logodnă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Învingător detaşat în alegerile pentru Primăria Cluj-Napoca, Emil Boc se poate relaxa în sfârşit, după o campanie electorală lungă. Acum, edilul şef reales a fost surprins într-o nouă

Un bărbat în vârstă de 21 de ani, din satul Pușcași, judeţul Vaslui, și-a pierdut viața, în această dimineață, după ce a căzut într-o fântâna aflată în lucru, transmite publicaţia locală Actual Vaslui. Bărbatul a căzut în

Octombrie este perioada de Lună Albastră, un moment atât de rar încât suntem chemați cu toții să ne oprim și să reflectăm, astfel încât să nu lăsăm soarta să ni se strecoare printre

Ruslan Cojocaru, fondatorul lan­ţului de coffee shop-uri Tu­cano, spune că piaţa ca­felei din România este în creştere, dat fiind că local consumatorii au început să se educe în ceea ce priveşte acest pro­dus. Astfel, dacă la deschiderea

Acuzațiile de fraudare a alegerilor locale de duminică au consistența probelor solide. Scandalul de la Sectorul 1, declanșat de trupa Clothildei Armand, s-a întors ca un bumerang și lovește puteric

De 48 de ani, Radu Gheţea este bancher. A intrat în 1972, ca absol­vent de mate­ma­tică, la BRCE - Banca Română pentru Comerţ Exterior, pentru care a lucrat până în 1994, ultima poziţie fiind de

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti are pe rol două cauze penale în legătură cu desfăşurarea alegerilor locale în sectorul 1 din Bucureşti. Una se referă la imaginile difuzate ieri, 30 septembrie, în care apar persoane căutând prin sacii cu

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, după 55 de minute. Simona Halep va juca duminică în optimile Roland Garros cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) Cinci

Au trecut mai bine de 6 luni de la despărțirea Lidiei Buble de Răzvan Simion, iar astăzi, vedeta și-a pus fanii pe jar cu o fotografie pe care a postat-o în social media. Lidia Buble a stârnit numeroase controverse azi, în social media, după ce

Candidatul PLDM la prezidenţiale, Tudor Deliu, s-a lansat în campania electorală. Acesta a fost însoţit de echipa partidului în satul său de baştină, Malcoci, din raionul Ialoveni, iar printre colegii care l-au susţinut a fost şi preşedintele

Ajuns la ediția cu numărul 15, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (9-15 noiembrie) invită regizorii și producătorii de film de animație din România și Republica Moldova să își

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1 Simona Halep va juca duminică în optimile Roland Garros cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) Halep a dominat clar jocul în

Horoscopul zilei de 3 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

După ce ai ieșit dintr-o relație cu o persoană care s-a purtat urât, începi să apreciezi cât este de bine să stai pe lângă oameni amabili. Însă diferența între a fi drăguț și a te purta amabil este

Andreea Esca ține la silueta ei, și nu numai, pentru că o viață sănătoasă înseamnă, musai, cât de puțină mișcare zilnic. Vedeta de la Pro TV nu face rabat și merge des la sala de fitness, unde trage tare, nu glumă. Imaginile vorbesc de la

Retailerul online de fashion About You din Hamburg a reuşit ca într-un an să vândă în România peste 3 milioane de articole de îmbrăcăminte, încălţă­min­te şi accesorii în valoare de circa 100 milioane euro, con­form oficialilor

Este nepoluant şi abundent, dar deocamdată scump de obţinut. Nemţii investesc masiv în el, francezii au planuri pentru a-l produce, şi chiar şi polonezii se pregătesc pentru atunci când va deveni un combustibil

Preşedintele chinez Xi Jinping a trimis sâmbătă un mesaj omologului său american Donald Trump şi soţiei sale Melania, urându-le recuperare grabnică după coronavirus, a relatat televiziunea de stat chineză, potrivit Agerpres, care citează

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo cu scorul de 3 - 2. Ultimul gol a fost înscris dintr-un penalty dictat foarte ușor de arbitrul Radu Petrescu. Dinamovistul Isma Lopez a jucat mingea, dar Dennis Man a reușit să

Banca Centrală Europeană (BCE) lucrează intens pentru lansarea unei monede euro digitale, care va funcționa în paralel cu plățile în numerar, anunță instituția, citată de zf.ro. „Un euro digital ar fi o formă electronică a monedei