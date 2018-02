Liderul vestiarului blanco dă semnalul revenirii: "Real Madrid nu poate fi considerat răpus niciodată!" 15.02.2018

Căpitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos, 31 de ani, a vorbit despre victoria cu 3-1 acasă, în fața lui PSG, echipa sa revenind de la 0-1 prin reușitele lui Ronaldo (2) și Marcelo. "O victorie importantă. Aceste meciuri de Ligă intră în istorie și cea mai bună metodă de a le face memorabile este să jucăm cu personalitate. Am obținut un scor bun în vederea meciului retur. Am fost o echipă serioasă, s-a muncit mult și rezultatul e just. ...

