Lichiditatea interbancară a secat şi în a doua lună de vară. Deficitul de lichiditate pe piaţa interbancară: 9,6 mld. lei, medie zilnică, în iulie. Băncile continuă să se împrumute de la BNR la Lombard, pe o zi, cu dobândă medie de 5,4%/an, 09.08.2022

Lichiditatea interbancară a secat şi în a doua lună de vară. Deficitul de lichiditate pe piaţa interbancară: 9,6 mld. lei, medie zilnică, în iulie. Băncile continuă să se împrumute de la BNR la Lombard, pe o zi, cu dobândă medie de 5,4%/an,

Unele bănci cu deficit de lichiditate au preferat în primăvară şi în primele două luni de vară din acest an să se împrumute de la BNR prin credite de urgenţă Lombard pe o zi, la o dobândă medie care a urcat în iulie până la 5,4% pe an, în loc să plătească dobânzi mai mari la depozite ca să atragă banii populaţiei şi firmelor.

decât să ofere dobânzi mai mari la depozitele românilor. Finanţările de urgenţă Lombard: 10,6 mld. lei, medie zilnică, în iulie

Investiţiile străine directe (ISD) au fost în valoare de 4 mld. de euro în primele 7 luni din 2021, o creştere importantă faţă de cele 1,2 mld. de euro din primele 7 luni din 2020. Cu toate acestea, şi deficitul de cont curent a crescut la 9

