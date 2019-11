Libertatea te ajută | Persoanele cu handicap pot contesta impozitul pe casă 05.11.2019

05.11.2019 Libertatea te ajută | Persoanele cu handicap pot contesta impozitul pe casă Cititori-persoane cu handicap din întreaga țară, printre care și Sorin Alexandrescu, din Cluj Napoca, ne semnaleză faptul că autoritățile locale le percep impozit pe casa de domiciliu, invocând o decizie eronată a Guvernului din 2016. Domnul



Libertatea te ajută | Persoanele cu handicap pot contesta impozitul pe casă

Cititori-persoane cu handicap din întreaga țară, printre care și Sorin Alexandrescu, din Cluj Napoca, ne semnaleză faptul că autoritățile locale le percep impozit pe casa de domiciliu, invocând o decizie eronată a Guvernului din 2016. Domnul Sorin Alexandrescu a primit zilele trecute o decizie de impunere (524069/14.10.2019) de la Direcția Taxe și Impozite Locale-Primăria Cluj […] Post-ul Libertatea te ajută | Persoanele cu handicap pot contesta impozitul pe casă apare prima dată în Libertatea.

Libertatea te ajută | Persoanele cu handicap pot contesta impozitul pe casă

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

O solutie aleasa tot mai des in zilele noastre, implantul dentar este rezolvarea ideala pentru persoanele care doresc sa isi refaca dantura in totalitate si sa lase in urma problemele stomatologice aparute chiar si de la o varsta frageda. Medicii

Ruby a călcat strâmb față de iubitul ei în timp ce se aflau pe platourile de filmare de la “Asia Express”. Imaginile au fost difuzate în cadrul ediției trecute a show-ului, iar scenele în care cântăreața s-a sărutat cu altcineva s-au

Andreea Bălan este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, vedeta s-a menținut constant în top, fiecare single înregistrând un adevărat succes. Nici aspectul fizic nu este de trecut cu vederea, blondina a făcut foarte mult

Liderul deputaţilor liberali susţine că declaraţia premierului Viorica Dăncilă potrivit căreia preşedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să-l sune pe regele Iordaniei şi să-i spună că nu este de acord cu anularea vizitei în

Un român în vârstă de 50 de ani a lăsat străinătatea şi s-a întors acasă, în comuna dâmboviţeană Ocniţa, acolo unde a pus bazele unei afaceri cu pedigree. Vinde capre din rasa Alipină Franceză doar pentru material

Ministerul Educaţiei finanţează, printr-un proiect cu susţinerea BIRD, 271 de astfel de proiecte, mai ales la liceele slab cotate, care acoperă aproape 50.000 de liceeni. Suma totală alocată perioadei 2017-2021 ajunge la 18,3 milioane de euro. Un

Grupurile parlamentare ale PNL şi USR din Senat au depus miercuri moţiunea simplă intitulată „Justiţia - victimă sigură în mâinile lui Toader”. Semnatarii cer ministrului Justiţiei să renunţe la „modificările nocive” aduse

Cunoscut ca unul dintre cei mai temperamentali jucători din circuitul ATP, australianul Nick Kyrgios, 23 de ani, a călcat încă o dată pe

Un bărbat din localitatea Grajduri, judeţul Iaşi, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de evaziune

În statul american Ohio a debutat luni, 25 martie, procesul a trei români acuzaţi că au furat între 4 şi 40 de milioane de dolari din conturile a zeci de mii de americani. Bogdan Nicolescu, Tiberiu Dăneţ şi Radu Miclăuş ar fi constituit o

Se estimează că una din zece românce este afectată de endometrioză. Stabilirea unui astfel de diagnostic durează uneori ani de zile. La Bucureşti, a fost deschis astăzi un nou centru multidisciplinar de diagnosticare şi tratare a bolii numite

Premierul Viorica Dăncilă a făcut un nou dezacord marţi noaptea, într-o intervenţie telefonică la România TV. Aceasta a declarat că întâlnirile sale din cadrul Conferinţei AIPAC din SUA „a repus” România pe

Până la începutul anului viitor, intersecţia semaforizată de la Sântuhalm, una dintre cele mai aglomerate din judeţ, va fi transformată într-un sens giratoriu. Lucrările au fost scoase la licitaţie

Anul asta se fac 15 ani de cand cantam in toate mahalalele pamantului! (Cosmopolite din Oslo, Adelaine Royal Theatre din Australia, Opera Garnieri din Paris, Arts Center din Moscova, Opera din Viena, BBC Studio

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Valer-Daniel Breaz, afirmă într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului că a vorbi despre cultura naţională în context universal presupune

Liderul liberal Ludovic Orban s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis, cu care a discutat despre referendumul pe justiţie ce se va organiza în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse,

"Premierul din umbră", consilierul lui Dăncilă, Darius Vâlcov, a fost amendat cu 1.000 de lei de către Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru că l-a făcut "sandilău" pe celebrul

În ediţia din 26 martie a avut loc cel de-al nouălea joc de protecţie pe traseele de la „Exatlon România“, din Republica Dominicană, Războinicii reuşind încă o victorie în faţă Faimoşilor, cu scorul de 10 la

Trei bărbaţi, cu vârste între 21 şi 29 ani la acea dată, au luat o forţa o fată de 12 ani, de pe stradă, dintr-o comună din Olt, violând-o pe un câmp de la marginea localităţii. Instanţa s-a pronunţat în cazul

Viorica Dăncilă a reuşit să inducă o stare de accentuată confuzie şi în tabăra israeliană şi în tabăra arabă. Doamna premier a spus clar că domnia-sa şi guvernul României vor muta ambasada la Ierusalim. Declaraţia a stârnit aplauzele