Libertatea te ajută | Care sunt avantajele cardului european de sănătate 27.11.2019

27.11.2019 Libertatea te ajută | Care sunt avantajele cardului european de sănătate Ganea Ioan, din București, ne scrie despre dificultățile pe care le întâmpină în demersurile făcute pentru returnarea banilor pe care i-a cheltuit în Franța pentru tratamente medicale. Libertatea prezintă avantajele deținerii unui card



Libertatea te ajută | Care sunt avantajele cardului european de sănătate

Ganea Ioan, din București, ne scrie despre dificultățile pe care le întâmpină în demersurile făcute pentru returnarea banilor pe care i-a cheltuit în Franța pentru tratamente medicale. Libertatea prezintă avantajele deținerii unui card european de asigurări de sănătate, pentru cei aflați în astfel de situații. RĂSPUNS: Dacă aveți nevoie de tratament medical în timp ce […]

Libertatea te ajută | Care sunt avantajele cardului european de sănătate

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul opoziţiei din Venezuela, Juan Guaido, nu are dreptul să deţină o funcţie publică timp de 15 ani, pedeapsa maximă permisă de lege, a declarat joi comisarul Elvis Amoroso. Citește mai

Spitalele regionale de la Craiova și Constanța nu se mai fac pe bani europeni (co-finanțare), ci ar urma să fie construite "într-un alt sistem: Guvern-Guvern", un memorandum în acest sens aflându-se pe agenda

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piaţa românească, a înregistrat anul trecut un profit brut de 20,9 mil. euro, în condiţiile creşterii creditării şi a veniturilor operaţionale, şi a îmbunătăţirii

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, l-a dat afară pe Ionel Dancă din studio, după ce au avut un schimb de replici contradictorii. Purtătorul de cuvânt al PNL l-a contrazis pe Gâdea cu privire la unele declarații pe

Klaus Iohannis a fost atacat de președinta CSM, judecătoarea Lia Savonea printr-un comunicat postat pe siteul instituției, dar care, pentru prima dată, este prezentat ca fiind o poziție personală. Numai că un detaliu răstoarnă totul în favoarea

În mod obişnuit, numim vegetarieni acele persoane care nu consumă carne şi fructe de mare. Dieta are atât beneficii, cât şi riscuri, acestea din urmă legate de lipsa anumitor nutrienţi esenţiali din

Reţeta deliciosului pilaf de post, care se găteşte rapid din câteva ingrediente, o regăsim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura

Texas Holdem este ce mai iubită variantă de poker. Vă vom arăta cum se joacă şi care sunt principalele reguli ale

Lung-metrajul canadian SGaawaay K’uuna, în traducere „Muchie de cuţit” (Edge of the Knife) este singurul film în limba haida, limba în pericol de dispariţie a unei populaţii băştinaşe din Columbia Britanică. Doar aproximativ 20 de membri

Simona Halep a fost de nerecunoscut în partida cu cehoaica Karolina Pliskova, din semifinalele turneului de la

La finalul sezonului regulat în Liga Naţională de baschet feminin au fost stabilite cele opt echipe calificate în play-off, iar clasamentul iniţial a suferit modificări, după ce echipele Rapid Bucureşti şi ACS Târgu Secuiesc au fost penalizate

Roger Federer a ridicat pubicul în picioare, în sferturile de finală ale turneului de la Miami, unde l-a întâlnit pe Kevin

Ligue 1 2019, etapa a 29-a. Lyon deschide runda la Rennes. PSG joacă la Toulouse. Program. Vineri, 29 martie 21.45 Rennes - Lyon Sâmbătă, 30 martie 18.00 Marseille - Angers Duminică, 31 martie 16:00 Amiens - Bordeaux 16:00 Dijon - Nice 16:00 Monaco

Olympus a împlinit recent zece ani de prezenţă la raft pe piaţa locală. Această perioadă se traduce prin dedicare, muncă, dezvoltare continuă şi bine întors către comunitate. Sunt zece ani de când Olympus şi-a dezvoltat constant portofoliul

Laptop Apple poate fi cu uşurinţă una dintre cele mai mari investiţii pe care o faci într-un dispozitiv mobil performant. Merită? Sau ai putea obţine aceleaşi beneficii achiziţionând un laptop cu Windows, mai

Facebook a înăsprit vineri regulile privind plasarea de publicitate electorală pe platforma sa dedicată Europei, demersul survenind unor presiuni ale Comisiei Europene, care cere mai multă acţiune pentru prevenirea oricărui tip de amestec străin

Şase persoane, printre care doi poliţişti de frontieră, au fost reţinute joi, 28 martie, pentru implicarea într-o schemă de contrabandă cu cafea şi alte mărfuri industriale în

Uniunea Europeană îşi dezvoltă politicile în relaţiile cu vecinătatea, cu precădere în privinţa vecinilor din Balcanii de Vest, cu vocaţie de a deveni membri ai UE, potrivit angajamentelor de la Consiliul European din Salonic, 2003, şi a

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici recunoaşte că nu a mai aşteptat ca Banca Centrală Europeană să dea un aviz asupra modificărilor pe care Guvernul le-a propus pentru Ordonanţa 114 şi pe care le-a şi adoptat, vineri. „Eu am spus că am