Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Medicii au descoperit din timp tumora 26.06.2019

26.06.2019 Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Medicii au descoperit din timp tumora Leonard Miron a trecut prin momente foarte dificile, fiind diagnosticat cu cancer pancreatic. Șocul a fost maxim pentru el, în vara trecută, însă tumora a fost descoperită foarte devreme, astfel că totul s-a terminat cu bine. Leonard Miron,



Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Medicii au descoperit din timp tumora

Leonard Miron a trecut prin momente foarte dificile, fiind diagnosticat cu cancer pancreatic. Șocul a fost maxim pentru el, în vara trecută, însă tumora a fost descoperită foarte devreme, astfel că totul s-a terminat cu bine. Leonard Miron, invitat în emisiunea ”Agenția VIP”, nu s-a ferit să vorbească despre unul dintre cele mai grele momente […] The post Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Medicii au descoperit din timp tumora appeared first on Cancan.ro.

Leonard Miron, diagnosticat cu cancer. Medicii au descoperit din timp tumora

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Intervenţie dificilă pentru pompierii de Detaşamentului 2 de Pompieri Timişoara. Aceştia au fost solicitaţi să salveze trei

Un copil în vârstă de doi ani din Suceava a ajuns în stare gravă la un spital din Iaşi după ce a mâncat var. Băiatul a găsit un sac cu var lăsat de părinţi în apropierea locului de

Excluşi în cazul celor mai multe diete, carbohidraţii sunt în realitate macronutrienţi necesari organismului, responsabili de alimentarea întregului corp cu energie. Nutriţioniştii susţin că eliminarea carbohidraţilor din dietă este o alegere

Avocaţii lui Liviu Dragnea, dar şi avocatul fostei directoare DGASPC Teleorman au depus la Curtea Supremă cereri prin care arată că decizia de la fond a fost pronunţată de un complet nelegal şi cer rejudecarea dosarului de către un complet de 3

Creşterea persistenţei parfumului, îndepărtarea murdăriei de pe adidaşi sau împiedicarea alunecării hainelor de pe umeraşe sunt doar câteva din problemele pentru care există trucuri eficient şi uşor de folosit de fiecare

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică şi Furnizare Energie Electrică Nord solicită Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor la energia electrică pentru

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a trimis o scrisoare Jandarmeriei după ce reprezentanţii postului Antena 3 s-au plâns că reporterii sunt agresaţi de protestatari şi împiedicaţi să-şi facă meseria. Din nou, membrii forului au avut

Premierul britanic Theresa May îi va trimite marţi sau miercuri preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va conţine solicitarea unei amânări a Brexitului, a anunţat marţi purtătorul

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a declarat, marţi, că acţiunea de "ghilotinare" a cablurilor aeriene va continua cu aceeaşi fermitate şi susţine că instituţiile publice au căi alternative

Abordarea în ceea ce priveşte producţia de alimente şi de energie trebuie regândită pentru a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice, iar bioeconomia poate oferi soluţii coerente

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că este ''aproape hotărât'' să convoace referendum naţional pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. "Lucrăm deja intens la asta, analizăm

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş a câştigat fonduri europene de 29,4 mil. lei (6,3 mil. euro) pentru reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii principale din cadrul universităţii, în vederea

Romanian Software, o companie locală specializată în furnizarea de soluţii software şi servicii pentru domeniul resurselor umane, a lansat o versiune disponibilă în cloud pentru platorma proprie colorful.hr, care poate fi utilizată pentru

Purtătorul de cuvânt al executivului de la Londra a anunțat, marți, că Theresa May îi va trimite marţi sau miercuri preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va conţine solicitarea unei amânări a Brexitului. Echipa

Andreea Bălan se recuperează după problemele pe care le-a avut în ultima perioadă de timp. Pentru a-și reveni cât mai repede, artista ia o mulțime de medicamente. Cântăreața a suferit un stop cardio-respirator după operația de cezariană pe

Președintele Iohannis nu precupețește niciun efort să îl atace pe liderul PSD, șeful statului fiind convins că Dragnea nu s-ar fi internat într-un spital public. Citește mai

Cetățeanul moldovean, Serghei Gorbunov, cel care a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru o tâlhărie comisă, la Deva, asupra unui om de afaceri din oraș, a fost eliberat condiționat. Citește mai

O bijuterie din zona centrală a municipiului Zalău a fost călcată de hoţi în urmă cu puţin timp. Aceştia au ameninţat-o pe vânzătoare cu un pistol şi au furat mai multe obiecte din

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi seară, că ceea ce s-a întâmplat la protestul din 10 august ”este o lecţie de învăţat şi pentru Jandarmerie, dar şi pentru liderii mişcărilor civice şi pentru protestatari”. Ministrul

Unul dintre cei doi viceprimari a preluat, începând de marţi, atribuţiile de primar al municipiului Piteşti, după ce prefectul judeţului Argeş a semnat un ordin privind încetarea înainte de termen a