Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. A scăpat de arestul preventiv după ce s-a împăcat cu victima 06.03.2018

06.03.2018 Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. A scăpat de arestul preventiv după ce s-a împăcat cu victima Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. Judecătorii l-au scăpat de arestul preventiv după ce s-a împăcat cu victima pe care a înșelat-o. Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar, au decis marți magistraţii



Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. A scăpat de arestul preventiv după ce s-a împăcat cu victima

Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. Judecătorii l-au scăpat de arestul preventiv după ce s-a împăcat cu victima pe care a înșelat-o. Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar, au decis marți magistraţii Judecătoriei Strehaia. Judecătorii au decis că nu este nevoie ca acesta să fie arestat preventiv, […] Post-ul Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. A scăpat de arestul preventiv după ce s-a împăcat cu victima apare prima dată în Libertatea.ro.

Leo de la Strehaia a fost plasat sub control judiciar. A scăpat de arestul preventiv după ce s-a împăcat cu victima

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Copiii nu vor mai avea conturi pe reţelele de socializare fără un acord scris între părinţi şi administratorii acestora! Este o directivă europeană menită să reducă numărul de abuzuri sexuale

Cel puţin 23 de persoane, inclusiv cinci copii, au fost omorâţi în urma unui atac aerian al regimului sirian, în Ghouta, într-o perioadă intensă de bombardamente în suburbia

Proiectul de birouri THE BRIDGE, dezvoltat de Forte Partners, a primit certificarea LEED Platinum, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietăţi

Suspendat după incidentele de la meciul de Fed Cup cu Marea Britanie din aprilie 2017, Ilie Năstase a obținut o victorie importantă. Într-un mesaj postat pe contul său de facebook, Ilie Năstase anunță că i s-au redus sancțiunile aplicate

FCSB, locul 2, și CFR Cluj, locul 1, se vor întâlni sâmbătă de la ora 20:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport, LookTV și TV Telekom Sport. CFR Cluj şi FCSB nu sunt doar principalele rivale

Uber a realizat în anul 2016 un profit net de doar 155.000 de lei, potrivit datelor prezentate pe site-ul Ministerului de Finanțe, consultate de către Libertatea. Astfel este imposibil ca impozitul pe profit să se ridice la 187.000 de lei pentru

Petru şi Lenuţa sunt doi bătrâni dintr-un sat, din judeţul Arad, protagoniştii ai unui videoclip, realizat de către un un tânăr artist-fotograf, în care demostrează că dragostea dintre ei nu a murit nici după 50 de ani de căsnicie. (VEZI

Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision, unde a cântat o melodie compusă în memoria Regelui Mihai I, trecut în nefiinţă anul trecut, în decembrie. La scurt timp, Familia Regală i-a transmis un mesaj artistului, iar Majestatea Sa

Ilie Năstase, fostul căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, a obţinut, marţi, o reducere a suspendării dictate împotriva sa de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), în urma evenimentelor petrecute

Se stiu foarte putine lucruri despre Imperiul pierdut al Atlantidei si multi oameni de stiinta sunt de parere ca acesta, de fapt, nici nu a existat cu adevarat. Altii il plaseaza undeva in Mediterana dau in Anzi. Citește mai

Curtea Constituţională a României a discutat, miercuri, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele Klaus Iohannis cu privire la modificările aduse Legii administraţiei publice locale. Citește mai

Turneul în Statele Unite i-a provocat neplăceri îndrăgitei interprete de folclor Irina Loghin, la primele semne că a fost infestată cu un virus care a ucis oameni în America. Află în ce stare e acum artista.

Sindicaliştii Cartel Alfa afirmă că ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, ”transmite public informaţii distorsionate, trunchiate sau de-a dreptul false”, în încercarea de a justifica ”măsuri prost concepute” asupra cărora s-a atras

Senatorul Iulian Dumitrescu, liderul Grupului parlamentar PNL din Senat a cerut, printr-o scrisoare deschisă preşedintelui Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea şi preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, să elimine ordonanţa care-i obligă

Angajaţii de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Botoşani au declanţat astăzi un protest spontan în faţa instituţiei. Aceştia sunt nemulţumiţi că doar şefii beneficiază de anumite măriri salariale. Aceştia ameninţă

Licitaţia pentru contractul de prestări servicii şi execuţie privind reabilitarea pasajului de la fostul Cinematograf Balada a fost

Experţii consultaţi de “Adevărul” cred că procedeul prin care vor fi selectate cele 251 de titluri de manuale este conceput pentru a descuraja autorii oneşti în favoarea celor care sunt deja “binecuvântaţi” de minister şi care, în

Omul de afaceri Iulius Spak, fiul lui Constantin Spak - cel care a înfiinţat afacerea cu mezeluri din judeţul Olt, devenită un brand, a fost reţinut pentru 24 de ore, la finalul

Un bărbat din Oradea pe nume Gardi László s-a sinucis la 61 de ani din cauza situaţiei aparent fără ieşire în care se găsea. Orădeanul a suferit un accident şi a rămas fără loc de muncă, fiind condamnat să trăiască într-o sărăcie

Mai multe şcoli din judeţ vor fi închise potrivit planurilor conducerii Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara, care vrea să diminueze