Lenovo ThinkBook 13s, un laptop de business şi distracţie [TECH REVIEW] 29.12.2019

29.12.2019 Lenovo ThinkBook 13s, un laptop de business şi distracţie [TECH REVIEW] Lenovo ThinkBook 13s e un laptop elegant de mici dimensiuni cu performanţe notabile destinat în special mediului de afaceri, dar care poate fi lesne folosit în orice alt context. L-am văzut prima dată în septembrie alături de fratele de 14 inci la



Lenovo ThinkBook 13s, un laptop de business şi distracţie [TECH REVIEW]

Lenovo ThinkBook 13s e un laptop elegant de mici dimensiuni cu performanţe notabile destinat în special mediului de afaceri, dar care poate fi lesne folosit în orice alt context. L-am văzut prima dată în septembrie alături de fratele de 14 inci la lansarea oficială în România.

Lenovo ThinkBook 13s, un laptop de business şi distracţie [TECH REVIEW]

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Premier League 2019, etapa a 32-a. Derby-ul Liverpool - Tottenham s-a terminat 2-1. ”Cormoranii” sunt primii, 79 de puncte, două peste City. Sâmbătă, 30 martie 14:30 Fulham - Manchester City 0-2 VIDEO ”Cetățenii” au revenit pe primul loc,

Luni, 1 aprilie, vremea va continua să fie frumoasă, iar temperaturile maxime se anunță mult mai ridicate, în comparație cu valorile termice specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de luni aduce cer senin și

Horoscop 1 APRILIE 2019, ZIUA PĂCĂLELILOR! Luni nu ai voie să te superi! Sfatul zilei pentru luni. Profesorul Radu Şefănescu

FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, scor 3-2, pe Univeristatea Craiova, după un meci foarte spectaculos, mult peste media LIgii

Vicepreşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), deputatul Mihai Popşoi, este invitatul emisiunii „Adevărul Live Moldova” de luni, 1 aprilie. Vom discuta despre şansele formării unei alianţe de guvernare la Chişinău şi cât e de

Traian Băsescu a vorbit duminică la România TV despre cum s-ar putea schimba raporturile de forţă între partide în urma alegerilor europarlamentare din 26, estimând că un scor slab obţinut de PSD i-ar pune probleme foarte mari lui Liviu

Grupul polonez din construcţii Impro, cu două fabrici în România, mizează pe o creştere cu 35% a cifrei de afaceri de pe piaţa locală în 2019, pe fondul unei pieţe a construcţiilor în urcare, potrivit estimărilor oficialilor locali ai

Peste 800.000 de companii de tip SRL au fost înmatriculate în România în ultimul deceniu, dar aproape 60% din acestea nu mai sunt în funcţiune astăzi, arată un grafic prezentat pe blogul personal de Iancu Guda, head of services în cadrul

Natalia Cristina Stan (40 ani), o antreprenoare din Piteşti, a ajuns anul trecut la venituri de 2 milioane de lei cu două cofetării sub brandul Ribana Eve, după trei ani de activitate. Ea a terminat Facultatea de Ştiinţe Economice şi a lucrat

Compania Lenox, înfiinţată de antreprenorul Sorin Nicolau în 2005 în Bucureşti, care activează în industria de producţie de încălţăminte de protecţie (ghete, bocanci, sandale), a în­cheiat anul 2018 cu afaceri de 14 mi­lioane de lei, în

Gerard Weber (52 de ani), profesor universitar la Bronx Comunity College of the City University of New York, s-a stabilit de câteva luni la Galaţi şi face un studiu sociologic asupra impactului pe care-l au românii reveniţi din străinătate în

Poliţia Locală a amendat-o pe proprietara unui autoturism parcat neregulamentar pentru că nu a dat curs unei invitaţii prin care femeia era chemată la Poliţia Locală pentru a spune cine a condus maşina pe care o deţine femeie într-o anumită

Dintre toate bunătăţile pe care şi le aminteşte din copilărie bucătarul reşiţean Uica Mihai are un fel de mâncare

Vă prezentăm o antologie de bancuri despre informaticieni. Ne puteţi scrie la secţiunea de comentarii propriile bancuri de acest fel pe care le

BRD-SocGen, numărul trei la nivel de active bancare, a fost în 2018 lider în topul celor mai mari profituri de pe piaţa bancară din România cu 1,54 mld. lei, fiind ur­mată de Banca Transil­va­nia, care s-a plasat pe locul doi cu 1,22 mld. lei,

Vă mai amintiţi de Southern Powerty Law Center (SPLC), ONG-ul american care a pus un cor de călugăriţe catolice şi „Merry Christmass” pe listele „grupurilor de

Doi tineri s-au plimbat pe străzile din Suceava cocoţaţi pe un BMW. Unul a ieşit pe turela maşinii, iar celalălat s-a aşezat pe un geam din parte din spate. Cursa teribiliştilor a fost filmată în trafic, iar imaginile au ajuns la

Ministerul Apărării Naţionale a publicat luni, 1 aprilie, pe Facebook, un anunţ potrivit căruia armata ar fi obligatorie pentru tinerii între 20 şi 35 de ani. Reacţiile internauţilor merg de la bucurie sinceră pentru presupusa măsură la

Beneficiarii sprijinului financiar aferent Campaniei 2018 acordat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), constituiţi ca persoană fizică autorizată (PFA) sau întreprindere individuală (ÎI), au obligaţia ca, în 15 zile

Desfăşurate între 3 şi 7 aprilie, Conferinţele Dilema veche preiau şi dezvoltă conceptul Festivalului de ştiinţe umaniste, desfăşurat la Arad începând cu 2015 într-un format care propune publicului câte o temă fundamentală de dezbatere