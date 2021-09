Legătura neştiută dintre Oana Roman şi Gigi Becali. Ce a povestit vedeta despre milionar 30.09.2021

30.09.2021 Legătura neştiută dintre Oana Roman şi Gigi Becali. Ce a povestit vedeta despre milionar Oana Roman a povestit recent pe reţelele de socializare cum l-a cunoscut pe Gigi Becali. Mai mult decât atât, fiica lui Petre Roman le-a povestit internauţilor o întâmplare nefericită pe care a avut-o cu milionarul. […] The post Legătura



Legătura neştiută dintre Oana Roman şi Gigi Becali. Ce a povestit vedeta despre milionar

Oana Roman a povestit recent pe reţelele de socializare cum l-a cunoscut pe Gigi Becali. Mai mult decât atât, fiica lui Petre Roman le-a povestit internauţilor o întâmplare nefericită pe care a avut-o cu milionarul. […] The post Legătura neştiută dintre Oana Roman şi Gigi Becali. Ce a povestit vedeta despre milionar appeared first on Cancan.

Legătura neştiută dintre Oana Roman şi Gigi Becali. Ce a povestit vedeta despre milionar

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Astăzi poate fi din nou o zi norocoasă pentru românii care și-au încercat soarta la Loto! Numerele ce urmează a fi extrase pot aduce sume frumușele în conturile celor care s-au gândit la o combinație […] The post Rezultate Loto 6 din 49.

Împuşcăturile de la biserica ortodoxă din Lyon nu au de-a face cu un caz de terorism, ci cu o intrigă amoroasă. Mai exact, preotul grav rănit avea o relaţie cu soţia

Peste 12 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Europa, potrivit unui bilanţ realizat de AFP pe baza cifrelor oferite de autorităţi. Astfel, Europa devine cea mai

Principalul opozant rus Alexei Navalnîi l-a felicitat pe Joe Biden pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale, în contextul în care Kremlinul nu a reacţionat încă la scrutinul din

Decenţa, normalitatea şi bunul simţ revin la Casa Albă după alegerile americane care l-au adus pe Joe Biden preşedinte. Toată activitatea politică de 47 de ani, cea de senator ales timp de 6 mandate – 36 de ani, cea de vicepreşedinte timp de

Balcoanele improvizate din blocurile aflate în Sectorul 4 al Capitalei vor fi demolate. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Băluță care a dezvăluit că decizia a fost luată deoarece construcțiile nu

Alegerile legislative din 3 noiembrie din SUA au provocat multe tensiuni, sunt încă disputate de una dintre tabere, dar au avut și o concluzie foarte clară: femeile din ambele partide au obținut o victorie importantă, scrie NBC News. Până acum,

Furnizorul francez de servicii CRT Informatique intră cu stil în activitatea de data hosting, construind un centr de date într-un castel vechi de 378 de

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, ex-candidat la funcţia de preşedinte care a obţinut 17% în scrutinul din 1 noiembrie, consideră că Maia Sandu a greşit atunci când a decis că nu va merge la dezbateri electorale cu Igor

Fondul imobiliar NEPI s-a plâns la Bruxelles că Iulius Group, un competitor din sectorul centrelor comerciale, primește indirect terenuri evaluate la 300 de milioane de euro într-una din cele mai râvnite zone ale Capitalei. Executivul european a

Ieri au avut loc dezbateri în parlament pe marginea bugetului de stat din 2021. Au fost frapante similitudinile de limbaj dintre PNL şi PSD, în privinţa asigurării finanţării bugetare în anul următor. Specialiştii independenţi, CE şi FMI spun

Nepotul şi strănepotul lui Mihail Sadoveanu au lansat o scrisoare, zilele acestea, amintindu-ne că acum 140 de ani se năştea Ceahlăul Literaturii, Mihail Sadoveanu, cel ce a scris

Potrivit Poliției Române, peste 1.100 de români nu au respectat interdicțiile privind deplasarea și au fost amendați în prima noapte de carantină din România.Astfel, pentru neregulile constatate,

Andreea Mantea și-a dorit mereu să fie o mare vedetă, încă de pe vremea când era o micuță asistentă la matinalul lui Răzvan și Dani de la Antena 1. „Spunea unor prieteni că va face […] The post Am aflat ce se întâmplă în

Mai multe companii agricole caută constructor pentru ridicarea unor ferme de păsări, porci sau bovine în diverse zone ale ţării, în mediul rural, potrivit anunţurilor privind data licitaţiei, planificată pentru luna noiembrie, se arată pe

Biletul Zilei de astăzi cuprinde selecții din fotbal, snooker și tenis cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Deschidem Biletul Zilei

Potrivit unei investigaţii Daily Beast, luni Hotelul Internaţional Trump din Washington D.C nu mai avea camere libere în preajma datei învestirii preşedintelui-ales al SUA, un indiciu că poate cei mai înfocaţi susţinători ai lui Donald Trump nu

Lipsa unor medicamente esenţiale din farmacii nu este un lucru nou pentru pacienţii din România. În ultima vreme însă, această criză s-a acutizat. Lipsesc mai ales antidiabeticele orale, dar şi medicamentele pentru bolile de tiroidă şi cele

În luna septembrie a acestui an, românii au câştigat un salariu mediu net de 3.321 lei, în creştere faţă de lu­na precedentă cu 46 lei (1,4%), conform datelor de la Institutul Na­ţional de Statistică (INS). Comparativ cu lu­na septembrie a

Preşedintele ceh Milos Zeman este mulţumit că guvernul a dat undă verde fazei iniţiale a unui proiect de canal menit să lege trei fluvii - Dunărea, Oder şi Elba. Are însă acest proiect vreo logică? se întreabă Deutsche