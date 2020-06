Legătura neştiută dintre George Burcea şi Teodora Nedelcu, concurenta iUmor 2020. S-a aflat chiar înainte de marea finală 08.06.2020

Teodora Nedelcu a pierdut, sâmbătă, finala de la iUmor, deși anterior se clasase pe primul loc în topul preferințelor publicului în cea de-a treia ediție din sezonul 8 al show-ului de la Antena 1. Înainte de marea finală, câștigată până la urmă de Edi Văcariu, foarte mulți oameni i-au transmis Teodorei mesaje de încurajare.

Șansa de a dobândi anumite avantaje este legată de capacitatea de a specula oportunitățile care se ivesc în viață. O fată isteață și conștientă de valoarea ei va răspunde pozitiv tuturor provocărilor, oricâte prejudecăți ar

Serviciul de Protecție și Pază precizează că papamobilul românesc, conceput la uzina Dacia, va fi folosit sâmbătă, în cadrul vizitei Papei Francisc la Miercurea Ciuc. Papa Francisc a ajuns vineri în România, iar în Capitală a fost

Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius în urma unui val de căldură care a cuprins largi porţiuni din nordul, vestul şi centrul Indiei, potrivit relatărilor din presă şi precizările făcute vineri

Antenna Group, trustul din Grecia, va schimba radical postul de muzică Magic TV, care activează şi la noi. Citește mai

România a avut cândva cel mai frumos yacht din lume, care a navigat pe apele Mediteranei şi apoi a poposit ani la rând în Marea

A început Openul European de Judo care se va desfășura în acest weekend la Cluj-Napoca. Competiția a început sâmbătă la 9.30, iar finalele vor fi live pe Look Sport de la 15.30. Citește mai

Tottenham şi Liverpool se vor întâlni, sâmbătă, de la ora 22:00 (ora României), pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, în a doua finală între două formaţii engleze din istoria Ligii Campionilor

Postul Sf Petru şi Pavel 2019. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sampetrului. Citește mai

Cinci poliţişti germani au fost răniţi vineri în timp ce încercau să pună capăt unei revolte într-un centru pentru solicitanţii de azil din landul Bavaria, relatează dpa. Poliţiştii au fost

Concurenta Alla Klyshta de la Romanii au talent a murit. Poliția a făcut o scurtă declarație în care a confirmat că tânăra a fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei. Citește mai

Liberalul Marcel Romanescu, primar Târgu Jiu, solicită demisia imediată a lui Ludovic Orban, după ce acesta a spus că IT-iştii nu ar trebui să fie scutiţi de plata impozitului pe

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a cerut prefecţilor să fie în teren, în comunităţile unde au fost înregistrate probleme din cauza fenomenelor meteorologice, potrivit unui comunicat transmis

Liverpool a câștigat finala UEFA Champions League, de la Madrid, după ce s-a impus în fața lui Tottenham, 2-0. Un moment inedit a avut loc în minutul 19, când Kinsey Wolanski a intrat într-un costum de baie pe teren,

Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat, duminică, printr-un comunicat de presă, că 135.655 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie –

Nouă români au votat azi la Phenian, în capitala statului Coreea de Nord. PSD n-a strâns niciun vot, în schimb Alianța USR-PLUS a cules sufragiile celor mai mulți dintre votanți. Din cele nouă voturi, patru au mers către Alianța USR-PLUS, trei

Sfântul zilei. Mult timp preot păgân la templul din Nicomidia (Asia Mică), Sfântul Luchilian a înțeles că slujirea sa este greșită și a primit botezul lui Hristos în secolul III. El a adus astfel pe calea dreptei credințe pe mulți

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, duminică, că a ordonat tiruri de rachete împotriva poziţiilor armatei siriene după ce rachete siriene au vizat teritoriul israelian, informează

Rezultatul spectaculos al alegerilor europarlamentare produce cutremur pe scena politică. Opoziţia PNL şi USR, care a reuşit un scor istoric, de peste 50%, împreună, poate schimba majoritatea în Legislativ, prin coagularea tuturor forţelor,

Edi Iordănescu ar trebui să-i ofere astăzi un răspuns clar și oficial lui Becali, dacă trece la FCSB sau nu. Apropiați ai antrenorului susțin că va refuza. Walter Zenga devine o soluție cu șanse reale. Când Zenga l-a sunat pe Becali ca

Examenul național de Bacalaureat 2019 începe, luni, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba romana oral, potrivit calendarului. 135.655 de absolvenţi de liceu s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de