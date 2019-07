Le Bab Bucureşti, un restaurant ce vrea să reinventeze kebabul, se aşteaptă la afaceri de un milion de euro în primul an 29.07.2019

29.07.2019 Le Bab Bucureşti, un restaurant ce vrea să reinventeze kebabul, se aşteaptă la afaceri de un milion de euro în primul an Restaurantul Le Bab, situat pe Calea Victoriei din Capitală, deschis în urma unei investiţii de 500.000 de euro, şi-a bugetat în primul an complet de funcţionare o cifră de afaceri de un milion de euro. Restaurantul are 55 de locuri în interior,



Restaurantul Le Bab, situat pe Calea Victoriei din Capitală, deschis în urma unei investiţii de 500.000 de euro, şi-a bugetat în primul an complet de funcţionare o cifră de afaceri de un milion de euro. Restaurantul are 55 de locuri în interior, 35 pe terasă şi promite un kebab hibrid cu influenţe globale.

