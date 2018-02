Lazio - FCSB 5-1. Echipa lui Nicolae Dică, umilita la Roma 23.02.2018

23.02.2018 Lazio - FCSB 5-1. Echipa lui Nicolae Dică, umilita la Roma Echipa de fotbal FCSB a fost eliminată din Europa League după ce s-a înclinat cu scorul de 5-1 (3-0) în meciul cu Lazio Roma, disputat joi, pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei, în manşa a



Lazio - FCSB 5-1. Echipa lui Nicolae Dică, umilita la Roma

Echipa de fotbal FCSB a fost eliminată din Europa League după ce s-a înclinat cu scorul de 5-1 (3-0) în meciul cu Lazio Roma, disputat joi, pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei, în manşa a doua...

Lazio - FCSB 5-1. Echipa lui Nicolae Dică, umilita la Roma

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, 2 WTA, joacă ACUM în finala Australian Open azi. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport. Câștigătoarea meciului va fi de luni numărul 1 WTA și va obține

In La Liga, liderul FC Barcelona intalneste Alaves pe teren propriu, ocazie sa-si demonstreze din nou forta, in fata propriilor suporteri. Din 1999 pana in prezent, Alaves a reusit sa inscrie pe Camp Nou, in 9 din ultimele 10 deplasari, deci o idee

În setul doi al finalei de la Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki, la scorul de 3-2, Simona Halep a cerut intervenția fizioterapeutului. Deși toată lumea se aștepta ca Simona Halep să acuze probleme la gleznă,

Este unul dintre cei mai vechi artiști din România, care a încercat mereu să se adapteze stilurilor muzicale actuale, însă a avut mult de muncă pentru a ajunge cine este astăzi. Daniel Iordăchioaie a avut un debut muzical cu probleme, pe care

Temperaturile vor creste in perioada imediat urmatoare, iar cerul va fi variabil in cea mai mare parte a teritoriului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie

Un poliţist a încercat să salveze un copil din mâinile mamei, care îl agresa, dar a fost muşcat zdravăn de picior. Bărbatul a fost chemat prin serviciul 112, să intervină într-un caz, înregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open LIVE | UPDATE | Acum se joacă finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA). Partida este foarte disputată.

SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI, finala Australian Open. Sâmbătă dimineaţă, Simona Halep şi Caroline Wozniacki vor juca în ultimul act de la Melbourne, de la 10:30. Citește mai

Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA), se joacă sâmbătă, de la ora 10:30. Urmăriţi pe REALITATEA.net

O femeie care a agresat vineri seara doi poliţişti într-un mall din Sectorul 2 al Capitalei şi a refuzat să se legitimeze, după ce oamenii legii au intervenit în urma unei sesizări că aceasta şi-ar fi lovit copilul minor, a

Aceast delicios desert este uşor de preparat. În locul clasicelor felii triunghiulare de cheesecake, poţi prepara desertul într-o tabă mare şi îl poţi tăia în felii pătrate. Citește mai

Liderul PMP, Traian Băsescu, critică vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru funcţia de ministru al Educaţiei, transmiţându-i preşedintelui PSD Liviu Dragnea să îşi ia ”analfabetul la partid” şi să nu ne pricopsească nici cu

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – Consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”, care va fi implementat cu fonduri nerambursabile în cadrul Programului

Simona Halep a fost învinsă de Caroline Wozniacki la Melbourne, după ce a pierdut, în 2014 şi în 2017, două finale şi la French Open. La 26 de ani însă, constănţeanca are tot timpul din lume pentru a-şi îndeplini

Cine spune că o maşină nu poate merge pe verticală? Un Jeep sfidează legile gravitaţiei şi urcă pe o stâncă la un unghi de 90 de

Întreaga lume a tenisului a apreciat una dintre cele mai frumoase finale văzute pe Rod Laver Arena, cel puţin pe tabloul

Daneza Caroline Wozniacki a declarat, sâmbătă, că a visat ani la momentul în care va câştiga un turneu de Grand Slam, subliniind că Simona Halep va avea multe ocazii de a se impune la Australian

Un bărbat de 25 de ani a murit într-un accident rutier produs sâmbătă dimineaţa pe DJ643, în localitatea Diculeşti, după ce maşina pe care o conducea a derapat şi a lovit un parapet, potrivit

Noi detalii şocante ies la iveală în cazul crimei de la grădiniţă. Criminalul a intenţionat să se sinucidă în faţa soţiei sale, însă a ajuns să o ucidă.Marius Botan a fost reţinut

Baza Olimpică de pe Valea Cărbunării din Râşnov găzduieşte în zilele de sâmbătă şi duminică 'Serbările Zăpezii', manifestare în cadrul căreia vor avea loc mai