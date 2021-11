Lavinia Pîrva a dat tot din casă! Cine cheltuie mai mulţi bani în familia sa 08.11.2021

08.11.2021 Lavinia Pîrva a dat tot din casă! Cine cheltuie mai mulţi bani în familia sa Lavinia Pîrva a dat detalii neştiute despre viaţa sa. În cadrul unui interviu recent, partenera lui Ştefan Bănică Jr. a mărturisit că este o persoană cheltuitoare. Bruneta a dezvăluit faptul că nu se uită la […] The post Lavinia Pîrva



Lavinia Pîrva a dat tot din casă! Cine cheltuie mai mulţi bani în familia sa

Lavinia Pîrva a dat detalii neştiute despre viaţa sa. În cadrul unui interviu recent, partenera lui Ştefan Bănică Jr. a mărturisit că este o persoană cheltuitoare. Bruneta a dezvăluit faptul că nu se uită la […] The post Lavinia Pîrva a dat tot din casă! Cine cheltuie mai mulţi bani în familia sa appeared first on Cancan.

Lavinia Pîrva a dat tot din casă! Cine cheltuie mai mulţi bani în familia sa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

CFR Cluj - Craiova este meciul care închide etapa a 15-a din Liga I și care va decide formația care va termina turul pe locul secund, în spatele liderului FCSB. Ultima partidă din 2020 se joacă în Gruia, pe terenul campioanei, și va începe de la

Statele Unite au demarat luni campania de vaccinare anti-Covid cu serul produs de compania Moderna, care a fost aprobat de FDA vineri, 18 decembrie, informează Agerpres, care citează AFP. Prima persoană vaccinată a fost Mandy Delgado, o infirmieră

În industria textilă şi de îmbrăcăminte din Europa lucrau în 2019 (cele mai recente date) 1,5 miloane de oameni, cu 2,3% mai puţini ca în anul anterior, arată datele Confederaţiei Europene a Producătorilor de Haine şi Textile

Aproape 20% dintre angajaţi se aşteaptă să primească o primă de Cră­ciun anul acesta, în timp ce puţin peste 40% speră la un cadou simbolic din par­tea angajatorului, conform unui sondaj al platformei de recrutare

O tânără care a fost rănită la 21 Decembrie 1989 în Piaţa Universităţii din Capitală a fugit din ţară după ce a fost ameninţată de procurorii care anchetau morţii de la Revoluţie. A reuşit să obţină o viză de Italia, ţară unde

Prima tranșă de 10.000 de vaccinuri anti-COVID-19 ajunge în România pe 26 decembrie, potrivit Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Marți a avut loc

Facebook a anunţat, marţi, că va începe să permită utilizatorilor să creeze chei de securitate fizice ca modalitate de verificare a identităţii lor, înainte de a se loga pe aplicaţia mobilă a platformei de socializare, începând de anul

Rafael Leao, autorul celui mai rapid gol înscris în campionatele de top, se află într-o situație extrem de dificilă! Puștiul de 21 de ani e obligat de TAS să plătească despăgubiri de 16,5 milioane de euro De la extaz la agonie.

Mai multe persoane din Valea Jiului au fost condamnate pentru trafic de droguri, iar anchetatorii au descoperit că aceștia ascundeau substanțele într-un centru de colectare a fierului vechi, potrivit ziarului Adevărul. Tribunalul Hunedoara a

Când vor reveni la şcoală, elevii Şcolii Primare „Andronachi Goga” din satul Aldeşti vor avea o surpriză. Jandarmii gălăţeni le-au cumpărat rechizite, două whiteboard-uri şi

Vaccinul anti-Covid a ajuns deja în câteva țări de pe glob, iar medicii sunt în culmea fericirii, pentru că ar putea fi începutul sfârșitului pandemiei. Mai multe cadre medicale de la un spital din Tel Aviv au dansat pe holurile unității

Trei ofiţeri de poliţie au fost împuşcaţi mortal, iar un al patrulea a fost rănit în urma unui incident de violenţă domestică, în centrul Franţei, au declarat procurorii locali, potrivit CNN şi

Astăzi, 24 decembrie 2020, producă­to­rul de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa (TRP) îşi va re­compensa investitorii cu 45 mil. lei sub formă de dividende din rezultatele înregistrate la 9 luni ale acestui

Ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock, a anunţat astăzi descoperirea unei noi variante de COVID-19 la contactele unor persoane intrate în ţară din Africa de

Elveţienii de la Roche şi francezii de la Sanofi din industria de medicamente, cehii de la A&D Pharma din distribuţie şi retailul de produse farmaceutice, dar şi elveţienii de la Affidea, din piaţa privată de sănătate au înlocuit expaţii de

Olandezul Mathieu van der Poel, 25 de ani, s-a impus la limită după o luptă palpitantă la Namur, în vreme ce belgianul Wout van Aert și-a luat revanșa pe teren propriu, pe noul circuit din Herentals. Aproape de nivelul lor se află doar britanicul

Oficialii Metrorex au anunțat, miercuri, introducerea noilor carduri contactless pentru accesul la metrou, începând din data de 24 decembrie. Această măsură face parte din proiectul modernizării sistemului de taxare, iar procesul va fi unul în

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a vorbit joi, la Adevărul Live, despre o schimbare a programei şcolare, explicând că anul acesta se va începe cu clasa a IX-a. Ministrul a adăugat că există şanse mari ca noile manuale pentru clasa a IX-a să

Pianista Ana Silvestru a susţinut, miercuri, la Zurich un concert dedicat copiilor români rămaşi orfani în urma Revoluţiei din 1989. Acompaniată de soprana Christina Daletska, artista a interpretat un celebru cântec de leagăn compus de Modest

Marea Britanie va introduce noi condiţii de călătorie pentru cetăţenii români, începând de la 1 ianuarie 2021, în contextul expirării tranziţiei post-Brexit, fiind modificări fundamentale în