Laurette face un apel disperat. Vedeta cere ajutor: ”Eu nu am cuvinte cât de rea poate să fie lumea” 05.12.2021

Laurette se confruntă cu o problemă de câteva săptămâni. Aceasta a făcut un apel disperat, după ce animalul său de companie a dispărut, iar fetița ei este topită de dor. La Antena Stars, Laurette a […] The post Laurette face un apel disperat. Vedeta cere ajutor: ”Eu nu am cuvinte cât de rea poate să fie lumea” appeared first on Cancan.

Tineri din medii defavorizate, cu vârste între 17 şi 25 de ani, pot face gratuit şcoala de şoferi pentru obţinerea unui permis de conducere de categorie B, C sau D. Un program aflat la a şasea ediţie

Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Regatul Unit refuză să acorde ambasadorului Uniunii Europene la Londra un statut diplomatic veritabil şi creează astfel tensiuni puternice după divorţul recent al celor două părţi, dezvăluie BBC, potrivit

Suferul profesionit Makua Rothman a realizat zilele trecute o performanță demnă de Cartea Recordurilor, susțin specialiștii în domeniu. Americanul în vârstă de 35 de ani a trecut peste cel mai mare val din lume, înalt de 30 de metri, potrivit

Plăţile interbancare instant sunt aplicate doar de patru bănci, Banca Transilvania, CEC Bank, Libra Internet Bank şi BCR, care au aderat la acest serviciu încă din 2019, iar în 2020 nicio altă bancă nu a optat pentru acest

Activitatea de fuziuni şi achiziţii (M&A) va accelera la nivel global, în următoarele şase până la 12 luni, pe fondul dobânzilor scăzute, a dorinţei de a cumpăra companii inovatoare, digitale sau de tehnologie, dar mai ales datorită unor sume

Damjan Djokovic (30 de ani) s-a înțeles cu Rizespor, noua formație a lui Marius Șumudică, iar Edi Iordănescu a avut cuvinte de laudă la adresa lui Paul Anton (29 de ani), care l-ar putea înlocui pe mijlocașul croat la CFR Cluj.

AUR a anunţat vineri, într-un comunicat, că strânge relaţiile cu partidele politice care aduc critici la adresa Uniunii Europene, Partidul Lege şi Justiţie din Polonia şi cu lideri ai grupului conservator din Parlamentul

Serviciul de plăţi interbancare instant oferit de Transfond, operatorul electronic de plăţi, a ajuns până acum la doar patru bănci din sistemul ban­car din România, respectiv Banca Transilva­nia, CEC Bank, Libra Internet Bank şi BCR, potrivit

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, că s-a vaccinat, dar după mama sa: „Nu aș fi putut niciodată să mă vaccinez înaintea ei, unul dintre numeroșii bolnavi cronici din România”. El

Președintele Valve a găsit locația perfectă pentru cel mai popular turneu de esports din lume. Vestea că TI, prestigiosul turneu de Dota 2 și competiția cu cele mai mari premii din esports, nu se vaa disputa în 2020 i-a întristat pe fani.

Compania americană Pfizer a anunțat vineri că a încheiat înscrierea copiilor cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani într-un studiu clinic privind serul împotriva coronavirusului, scrie Spotmedia, care citează The Guardian. În studiul Pfizer,

Traficul rutier pe DJ 203D a fost restricţionat, la ieşire din Smeeni către Maxenu, din cauza unui accident rutier soldat cu patru victime, potrivit IPJ Buzău. Evenimentul rutier s-a produs la ieşire din Smeeni, aproape de Fântână

Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a cunoscut tradiţiile româneşti prin intermediul unei vizite de lucru din anul 2014 (a vicepreşedintelui SUA, pe atunci Joe Biden) la Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” din

Sepsi primește vizita Astrei Giurgiu, de la 12:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18! SEPSI - ASTRA, liveTEXT de la 12:30 Click AICI pentru

Un număr de 89.055 de persoane s-au programat, de la ultima raportare, pe platforma informatică programare.vaccinare-covid.gov.ro, potrivit statisticii prezentate sâmbătă de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind vaccinarea

Peste 740.000 de români s-au programat la vaccinare în etapa a doua. Cei mai mulți s-au programat pe platforma dedicată. Conform CNCAV, în perioada 15 ianuarie ora 15:00 până vineri, 22 ianuarie, ora 9:00,

Starul portughez Cristiano Ronaldo (35 de ani) nu vrea să-și păteze imaginea cu un contract oferit de Arabia Saudită, o țară ce încalcă drepturile omului, pentru doar 6 milioane de euro. Au încercat cu Leo Messi și nu le-a mers, iar acum l-au

Un bărbat din Islanda este subiectul primului transplant dublu de braţe din lume şi se recuperează bine în urma intervenţiei chirurgicale, la două decenii după ce un accident l-a costat ambele membre superioare, au spus medicii, citează The

Formaţia Universitatea Craiova remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii