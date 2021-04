Laurette dă lovitura după scandalul cu Marian Tătic. A lansat o melodie nouă cu videoclip. VIDEO 06.04.2021

Sătulă să vorbească despre scandalul în care a fost implicată alături de Marian Tătic, bărbatul care a bătut-o într-o cameră de hotel, Laurette a decis să o ia de la capăt. Vedeta a postat, pe […] The post Laurette dă lovitura după scandalul cu Marian Tătic. A lansat o melodie nouă cu videoclip. VIDEO appeared first on Cancan.

Aflat acasă, împreună cu familia, Ianis Hagi așteaptă ridicarea restricțiilor pentru a afla dacă va continua și din vară la echipa din capitala Scoției. În ciuda ofertelor care s-au vehiculat în

Semestrul al II-lea din acest an şcolar a reînceput online şi cu el şi problemele. Elevii se plâng că modelele de subiecte publicate de Ministerul Educaţiei e site-ul instituţiei sunt prea dificile, chiar dacă nu conţin materia studiată în

Argentinianul Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii din ultimii 25 de ani, de către revista britanică FourFourTwo. Messi este "un pretendent la

Oamenii legii au verificat şi respectarea interdicţiilor impuse persoanelor fizice si societăţilor comerciale pe timpul stării

Numărul contractelor individuale de muncă suspendate de la data institurii stării de urgență a scăzut vineri sub un milion, potrivit cifrelor transmise de Ministerul Muncii și Protecției

Federația Suedeză de Fotbal consideră că UEFA a greșit când a decis să nu pedepsească România după scandalul cu o imaginată tentă rasistă petrecut în cadrul meciului din preliminariile pentru EURO 2020, dintre România și Suedia (scor

Ioan Filip, preşedintele Taparo, al doilea cel mai mare producător de mo­bilă de pe plan local, consideră că mo­mentul crizei ge­nerate de pan­de­mia de COVID-19 poate fi privit de către antreprenori şi din per­s­pectiva unor noi

Omul de afaceri Raul Ciurtin este de părere că producă­to­rii români şi producţia locală sunt cheia dezvoltării econo­mi­ce viitoare. Mai exact, aceste companii sunt partenerii cei mai viabili şi pentru retaileri şi pentru consumatori,

Veteranul Tom Moore a mai bifat un record, după ce inițiativa sa de a strânge 1.000 de lire sterline pentru spitalele britanice a stârnit un val de solidaritate soldat cu donații ce se apropie de 30 de milioane. Căpitanul de 99 de ani e de acum cel

Secretarul general LPF, Justin Ştefan, a anunţat că la jumătatea lunii iunie ar putea fi reluate competiţiile. Până la data de 20 iulie, trebuie comunicate către UEFA echipele participante la

Emil Boc, primarul Clujului, oraș în care se organizează două dintre cele mai mari evenimente de acest gen, Untold și Electric Castle, a declarat că decizia de anulare încă nu a fost luată și că se așteaptă data de 15 mai. „Nu știm ce

Cursul de schimb ar putea ajunge la un nou maxim în următoarele 12 luni, pentru finalul lunii martie a anului 2021 rata anticipată a cursul fiind posibil să ajungă la 4,99 - 5,00 lei/euro, a spus în cadrul unei videoconferinţe Adrian Codîrlaşu,

Gheorghe Dincă este cunoscut drept un “terorist” în Penitenciarul din Slatina, unde este închis. Surse bine informate au dezvăluit ce le face celorlalți deținuți monstrul din Caracal, care le-a răpit pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu

Constructorul Delta ACM se apropie de încheierea primului an de insolvenţă, perioadă în care a pus în aplicare mai multe măsuri pentru depăşirea dificultăţilor

Organizatorii Untold şi Neversea au anunţat că cele două festivaluri nu sunt anulate şi au precizat ce se întâmplă cu biletele deja cumpărate, în eventualitatea în care vor interveni

O echipă de IT-işti din Cluj a creat Spectro.Life, o soluţie gratuită pentru monitorizarea pacienţilor aflaţi în îngrijire acasă. Deocamdată, platforma poate fi folosită doar de cei aflaţi în

Calendar BAC 2020. Ministerul Educației a aprobat calendarul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020 și sesiunea august-septembrie 2020. Când au loc examenele și când sunt afișate rezultatele la BAC 2020. Update 27 aprilie 2020 ora

Un angajat al Penitenciarului Botoşani a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Acesta nu a mai fost la muncă din 21 aprilie, de când au debutat simptomele. Un angajat al Penitenciarului Botoşani a fost confirmat pozitiv la testul

Mai mulți poliţişti și jandarmi au fost atacaţi cu pietre la Sfântu Gheorghe, în timp ce încercau să spargă o petrecere la care participau 30 de persoane. Potrivit Poliției Covasna, polițiștii

Norbert Boda a fost huiduit pe scena la “Românii au talent” după ce a spus în prezentarea sa că este ungur. Cancan.ro, site-ul nr. 1 din România, vă dezvăluie noi informații despre concurentul emisiunii de la Pro TV care a stârnit multe