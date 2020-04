Laurette a ajuns la spital: ”Am văzut stele verzi!” 30.04.2020

30.04.2020 Laurette a ajuns la spital: ”Am văzut stele verzi!” Nu este o noutate, Laurette are grijă zilnic de câinii maidanezi de pe strada unde are casa. Le duce mâncare, îi mângâie… Doar că într-o zi a fost ”capsată”. Din înâmplare. Chiar frunoasa mulatră povestește tristul episod.



Laurette a ajuns la spital: ”Am văzut stele verzi!”

Nu este o noutate, Laurette are grijă zilnic de câinii maidanezi de pe strada unde are casa. Le duce mâncare, îi mângâie… Doar că într-o zi a fost ”capsată”. Din înâmplare. Chiar frunoasa mulatră povestește tristul episod. (CITEȘTE ȘI: LAURETTE ȘI-A FĂCUT TESTUL PENTRU CORONAVIRUS, DUPĂ CE S-A ÎNTORS DE LA MILANO. “MI-AM FĂCUT ANALIZELE ȘI…” […] The post Laurette a ajuns la spital: ”Am văzut stele verzi!” appeared first on Cancan.ro.

Laurette a ajuns la spital: ”Am văzut stele verzi!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

BNR a publicat joi pentru prima dată valoarea indicelui IRCC - indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor - afe­rentă trimestrului IV din 2018: 2,36%, un nivel mai redus decât ROBOR-ul la trei luni, cel mai folosit indicator de

Roxana Ionescu a publicat pe o rețea de socializare prima poză cu burtica de gravidă, după ce a ținut o perioadă sarcina ascunsă. Fosta asistentă TV s-a fotografiat alături de tatăl copilului, cu care are o relație de peste șase ani.

Izvorul Tămăduirii, 3 mai 2019 // Aghiasma Mică. Izvorul Tămăduirii. În fiecare an, în prima vineri după Paşte, Biserica Ortodoxa sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Citește mai

Biletele pentru partida Dunărea-Dinamo Bucureşti, programată pe 4 mai, d ela ora 18.00, au fost puse în vânzare încă de joi, 2 mai

Potrivit Gazeta Românească, pe 7 aprilie 2019 cotidianul Corriere della Sera sub semnătura jurnalistului Francesco Battistini, publica articolul intitulat - Sindromul Italia, în clinica badantelor noastre - care pune în dezbatere sensibila

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizări nowcasting Cod galben de vreme instabilă, valabile în zone din judeţele Botoşani şi Bihor. Potrivit meteorologilor, până la

România va găzdui Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe din 2021, a anunţat, vineri, Federaţia Română de Tenis de Masă pe Facebook, citată de Agerpres. ''În competiţia pentru organizarea CE s-au înscris iniţial România,

Apropiaţi ai lui Răzvan Ciobanu au afirmat că acesta obişnuia să se împrumute la cunoştinţe şi la cămătari şi să nu le mai returneze banii acestora. În plus, se pare că el cumpăra şi droguri pe datorie! Citește mai

Sondajele politice clasează PPE pe primul loc, urmat de socialişti și liberali, dar și o creștere spectaculoasă a

Rusia îşi avansează pionii în Cuba, amintind de epoca sovietică, dar fără intenţia de a subvenţiona insula, susţin mai mulţi experţi, citaţi vineri de AFP. Raul Castro, prim-secretar al

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează în Sâmbăta Mare o extragere ocazională a Loteriei Bonurilor Fiscale, cu prilejul Paştelui, unde vor participa bonurile emise în perioada 21 ianuarie - 31 martie 2019. Fondul de premiere este de un

Maha Vajiralongkorn, în vârstă de 66 de ani, a fost încoronat oficial rege al Thailandei, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii în care au fost îmbinate tradiţii budiste şi

Furtuna Hannah a lovit, sâmbătă, Marea Britanie. Mai multe zone sub cod portocaliu de vânt puternic, iar avioanele care au decolat și aterizat pe aeroporturile din orașele afectate au avut probleme serioase. Imaginile cu avioane care încearcă să

Grupul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) va fi dizolvat după scrutinul europarlamentar, urmând să fie înlocuit de altă alianţă politică, a declarat liderul formaţiunii politice, Guy Verhofstadt, citat de site-ul

În fiecare zi, pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Un accident cumplit a a avut loc în această seară în localitatea Daia, către Uzuru, pe DN5. Un autoturism s-a ciocnit violent de o dubiță. În urma impactului, o femeia a murit și alte 3 persoane au fost grav

Nava-Școală „Mircea”, cel mai longeviv ambasador al României pe mările și oceanele lumii, a plecat astăzi spre Hamburg, loc din care va reface său primul voiaj către țară, de acum opt

O previziune a lui Nostradamus arată că nativii a șapte zodii vor cunoaşte norocul, în perioada următoare. Vor avea spor în casă, câștiguri financiare, succese pe linie și multă, multă dragoste. Citește mai

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare nowcasting Cod galben de ploi şi descărcări electrice, valabilă în ora următoare în localităţi din

Argentinianul Marcelo Bielsa a dezvăluit că a plătit amenda primită de Leeds United pentru că un colaborator de-ai săi a spionat un antrenament al lui Derby County, fix înainte de duelul din Championship de pe 10 ianuarie. "Sancţiunea e una