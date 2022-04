Laura Giurcanu şi Andreea Tonciu, scandal monstru după Survivor! S-au făcut praf, la Pro TV 15.04.2022

Laura Giurcanu face noi destăinuiri cu privire la interacțiunea ei cu Andreea Tonciu. Cele două vedete au fost împreună la show-ul Survivor și legătura lor nu a fost deloc una de prietenie.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat vineri că a început lansarea pe poziţii a unui nou pod feroviar peste râul Mureş, pe linia Arad - Deva, operaţiune care se va încheia săptămâna

Sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, proxenetismul, agresiunea sexuală şi tortura nu se mai prescriu în România. Deputații au adoptat, joi, cu majoritate de voturi un proiect de lege care aduce aceste modificări Codului penal. Legea

Cu pandemia în regres cu fiecare doză de vaccin administrată, dorinţa unor angajatori de a readuce oamenii la birou se loveşte de reticenţa angajaţilor pentru care munca de la distanţă a devenit noul normal, scrie

În urmă cu zece ani, morile de apă de la Rudăria erau ştiute doar de localnici şi de câţiva bănăţeni, care obişnuiau, precum strămoşii, să măcine cereale cu ajutorul lor. Astăzi, morile atrag mii de turişti din ţară şi din

Avram Iancu a sărit în râul Bega duminică, la ora 9.00 şi va înota continuu, până la ora 21.00, potrivit news.ro. El se antrenează astfel pentru a doborî recordul mondial de înot de anduranță pe lacul Balaton din Ungaria, care în prezent

Ilie Stan (53 de ani) a oferit noi detalii despre relația sa cu FCSB și despre acuzele aduse clubului. Fost antrenor la echipa roș-albastră, Stan spunea la finalul lunii mai că nu i-a fost permis accesul la meciul FCSB – CFR Cluj, de la Giurgiu,

Patru dintr-un număr de şapte ţări care au implementat certificatul digital COVID-19 al Uniunii Euro­pene sunt din Europa emergentă: Bulgaria, Croaţia, Cehia şi

Apar noi informații în cazul asasinării afaceristului Ioan Crișan. Anchetatorii au găsit două urme distincte de ADN pe dispozitivul exploziv. Mai mult, omul de afaceri ar fi fost filat timp de două săptămâni înainte de atentat. Cu toate

Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 58.102 de persoane

Spre finalul primei reprize (minutul 43, la 0-0) din amicalul Anglia - România 1-0, un fan britanic la bustul gol a pătruns pe gazon. Suporterul a gustat câteva momente de celebritate. A oprit întâlnirea preț de câteva zeci de secunde, până

Inundaţiile şi alunecările de teren din Sri Lanka, provocate de ploile musonice care lovesc de două ori pe an această ţară, au lăsat în urmă cel puţin 17 morţi şi aproximativ 270.000 de persoane fără case. Multe dintre victime au

O corespondentă Al Jazeera a fost arestată, în timpul unei manifestaţii în cartierul arab Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est, anunță dpa. Xavier Abu Eid din partea Organizaţiei pentru Eliberarea

Un Comitet consultativ independent anticorupţie, format din jurişti, economişti şi ziarişti de investigaţie, va cerceta cazurile de corupţie mare în Republica Moldova şi va prezenta populaţiei informaţii despre acestea. Activitatea grupului va

Mari evenimente muzicale naţionale se opresc pentru o seară la Târgu Jiu, din iunie până în septembrie, aducând public şi muzicieni

Dent Estet, operatorul de servicii stomatologice controlat de MedLife, şi-a majorat participaţia de la 52% la 100% în pachetul de acţiuni ale clinicii DE 4 KIDS din Timişoara, motorul creşterii diviziei de copii din cadrul grupului în primele trei

Cutremurul s-a produs în această seară în arhipelagul Japoniei, în insulele vulcanice

Povești despre vârstă, relații sau singurătate vor putea fi ascultate la Retro Radio, în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar One World Romania, care se va desfășura, anul acesta, în

Replici tăioase între liderul Partidului Acţiunii Comune Congresul Civic, Mark Tkaciuk, şi liderul Alianţei pentru Unirea Românilor, Vlad Bileţchi. Potrivit lui Tkaciuk, AUR ar fi un partid inexistent, care apare în ochii electoratului drept o

Edi Iordănescu, 42 de ani, ultima dată la CFR Cluj, ar fi intrat pe lista lui Brest, Ligue 1. De-a lungul carierei, Iordănescu le-a pregătit pe FCSB, Vaslui (interimar), Fortuna Brazi, Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra, Gaz Metan și CFR

Azomureş, unul dintre principalii producători de îngrăşăminte minerale pentru agricultură, are în derulare proiecte de investiţii în vederea creşterii eficienţei