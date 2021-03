Laura Cosoi nu poate trece peste pierderea tatălui ei. Ce a postat vedeta pe Instagram 02.03.2021

Laura Cosoi nu poate trece peste pierderea tatălui ei. Ce a postat vedeta pe Instagram

Angajaţi chinezi de la companiile din România au rămas umiţi să vadă că printre măsurile de protecţie pe care le-a anunţaţi guvernul nu se află şi aceea de a purta măşti de protecţie. Ei spun că măştile trebuie purtate de toţi cei

Tragedie fără margini într-o familie din oraşul Balş, unde s-a dat alarma după ce a izbucnit un incendiu devastator. Din păcate, un copil de 10 ani a pierit în flăcările care au mistuit întreaga locuinţă. Tatăl minorului s-a ales cu răni

Turcia a anunțat, luni, suspendarea rugăciunilor colective organizate în moschei, în contextul pandemiei de coronavirus. Suspendarea este valabilă până la noi directive, potrivit Reuters. „A

Deputatul Mircea Banias a fost testat pozitiv cu Covid-19! Acesta este singurul caz pozitiv, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului. Mircea Banias a fost testat pozitiv cu coronavirus, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a sărit, luni, la 3,04%, de la 2,97%, cât era vineri, potrivit datelor anunţate de

Mihăiță Piticu, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai momentului, a lansat de curând o manea care vorbește despre românii de peste granițe. În mai puțin de 24 ore de la publicare, melodia a făcut deja peste 50.000 de vizualizări.

Începând cu data de 16 martie 2020, Spitalul Clinic Colentina se transformă în centru pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus SARS – CoV2. Astfel, începând cu această dată, sunt

Banca Transilvania a anunţat marţi că donează 1,4 milioane de lei pentru cumpărarea unor aparate de ventilaţie mecanică, echipamente şi materiale pentru spitale de stat din

Fostul internațional român Florin Răducioiu a împlinit, marți, ”rotunda” vârstă de 50 de ani, dar va sărbători într-un cadru restrâns, alături de familie, din cauza pandemiei de coronavirus. Florin Răducioiu, care s-a născut pe

Coronavirusul a băgat spaima în vedete. Simona Gherghe îi îndeamnă pe români să stea acasă. Coronavirusul a creat panică în toată lumea. Pe teritoriul României au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul ucigaș. Simona

În sfârşit, e oficial. Pentru judeţul Argeş, 64 din cele 80 de teste COVID-19 ale căror rezultate erau în aşteptare, au ieşit

Roxana Vancea este îngrozită de noul coronavirus (SARS-CoV-2). Frumoasa vedetă a împărtăşit tuturor cum se protejează în această perioadă de virusul ucigaş din China şi a făcut câteva dezvăluiri despre căsătoria cu antrenorul de fitness

Albania va intra în carantină de la miezul nopţii, a anunţat sâmbătă premierul Edi Rama, în pofida faptul că, până în prezent, au fost confirmate numai 38 de cazuri de coronavirus şi un deces în această

Alimentația este foarte importantă, pentru că te poate ajuta să controlezi colesterolul rău (LDL) și să crești nivelul colesterolului bun și să eviți problemele grave de

Blaise Matuidi (32 de ani), mijlocașul francez de la Juventus, este al doilea jucător care suferă de COVID-19, de la campioana Italiei. Cel mai probabil, Matuidi a luat virusul de la colegul său, Daniele Rugani, care a fost primul jucător al

Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău a confrimat că un băcăuan, cu vârsta de 38 de ani, întors din Franţa, a fost depistat pozitiv. Pacientul a vrut să se întoarcă în Bacău, dar în momentul în care vrut să intre în țară

Decizia a fost luată miercuri de magistraţii de la tribunalul Vrancea, care au considerat că măsura arestului la domiciliu este mai

Pe când şefii fotbalului caută soluţii şi date disponibile pentru reluarea meciurilor pe teritoriul ţării, conducătorii unei alte federaţii au depus armele, considerând că lupta cu pandemia nu poate fi câştigată în viitorul

Un bărbat care s-a întors din Roma în urmă cu 2 zile a fost găsit într-un autobuz STB, linia 104, fără să îi pese că ar putea infecta şi alte persoane. El acuza febră, tuse dar şi ameţeli, toate

Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani care locuieşte în Los Angeles, şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu de senzaţie, realizat recent peste Ocean. El a stat de vorbă cu Andreia Galeş, o vloggeriţă care a plecat în aventura