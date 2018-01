Laura Cosoi a anunţat că e însărcinată! "Aceştia suntem noi, viitorii părinţi, binecuvântaţi, emoţionaţi şi foarte fericiţi" Care este sexul copilului 02.01.2018

02.01.2018 Laura Cosoi a anunţat că e însărcinată! "Aceştia suntem noi, viitorii părinţi, binecuvântaţi, emoţionaţi şi foarte fericiţi" Care este sexul copilului Laura Cosoi şi soţul ei Cosmin Curticăpean, au confirmat zvonurile care circulau în ultima vreme: aşteaptă venirea pe lume a primului lor copil. Cei doi se află în vacanţă, în Dubai, unde astăzi Laura îşi serbează şi ziua de naştere.



Laura Cosoi a anunţat că e însărcinată! "Aceştia suntem noi, viitorii părinţi, binecuvântaţi, emoţionaţi şi foarte fericiţi" Care este sexul copilului

Laura Cosoi şi soţul ei Cosmin Curticăpean, au confirmat zvonurile care circulau în ultima vreme: aşteaptă venirea pe lume a primului lor copil. Cei doi se află în vacanţă, în Dubai, unde astăzi Laura îşi serbează şi ziua de naştere. (Citeşte şi: Smiley, prima reacţie după ce s-a aflat că Laura Cosoi este gravidă: „Pregătim...”) unde astăzi Laura Cosoi îşi serbează şi ziua de naştere. Citeste mai mult: adev.ro/p1x5aa unde astăzi Laura Cosoi îşi serbează şi ziua de naştere. Citeste mai mult: adev.ro/p1x5aa

Laura Cosoi a anunţat că e însărcinată! "Aceştia suntem noi, viitorii părinţi, binecuvântaţi, emoţionaţi şi foarte fericiţi" Care este sexul copilului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cel puţin 22 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite după ce un camion s-a răsturnat în vestul statului Zimbabwe, anunţă autorităţile, citate de site-ul de ştiri ZimNews.net. Citește mai

Centrul istoric al Devei a fost animat de luminiţele şi podoabele de iarnă, dar şi de târgul de sezon amenajat în Piaţa

A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Pe vremea când făceam politică. Mai bine nu mai

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că nu intenţionează să candideze la preşedinţia ţării şi nici la şefia partidului, dacă va exista o astfel de situaţie. Edilul susţine că se pun pe seama sa informaţii false şi că oamenii o

FCSB a surclasat-o pe Juventus Bucureşti cu scorul de 4-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 20-a a Ligii I de fotbal. După 0-0 la pauză, vicecampioana

Marile companii se luptă cu reducerea costurilor de marketing, a preţurilor pe acţiuni şi a creşterii concurenţei, în timp ce Facebook şi Google reprezintă 60% din piaţa de marketing , potrivit grupului de cercetare eMarketer, relatează

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Fostul preşedinte Traian Băsescu distribuie pe contul său de Facebook imagini despre care afirmă că sunt de la sărbătorirea Zilei Naţionale în satul natal al preşedintelui Republicii Moldova Igor Dodon, concluzia fostului şef al statului fiind

În patru ani, Horia Ciorcilă, preşedintele board-ului Băncii Transilvania şi Omer Tetik, CEO, au achiziţionat două bănci - Volksbank şi Bancpost - ceea ce îi aduce în poziţia de a ataca locul unu în România, ocupat istoric de

România este responsabilă de 7,2% din producţia totală de cereale de la nivelul UE, care a fost de 301,8 mil. de tone anul trecut, potrivit sursei citate. La nivelul UE, fermierii din statele membre au cultivat cereale pe o suprafaţă totală de

În primele nouă luni din acest an, un număr de 175 de sucursale şi agenţii bancare au fost închise şi 439 de salariaţi au plecat din sistem, potrivit datelor transmise de Banca

Tudor Gheorghe a vorbit deschis despre etichetele care i-au fost puse în ultimii ani, ca răspuns al populației în urma deciziilor luate de

Un animal de comanie poate fi o provocare pentru cineva care nu este obişnuit cu animelele. În schimb, cei care deţin un patruped spun că recompensa pe care o primesc este dincolo de aşteptări. Un câine, de exemplu, este animalul care te va iubi

În judeţul Caraş-Severin există o comunitate întemeiată de către locuitorii regiunii austriece Tirol, primiţi aici de către împăratul Francisc I, după ce s-au răsculat împotriva ocupaţiei

Curăţarea motorului este o operaţiune delicată, extrem importantă pentru sănătatea acestuia pe termen lung. Un motor poate avea scurgeri de lichide (ulei, antigel, lichid de frână), care nu se pot observa dacă este murdar. Asta nu înseamnă

România a trecut de Slovenia în al doilea meci al Grupei A de la Campionatul Mondial, scor 31-28, şi împarte prima poziţie cu

O defecţiune tehnică la un autocar a pus în pericol toate cele 40 de poersoane care călătoreau de la Buzău spre Bucureşti. Duminică seară, pe DN2, la Cotorca, din comuna Ciocârlia, autocarul a luat foc, traficul în zonă fiind complet blocat

Viktoria Azarenka a revenit cu gânduri mari în circuitul profesionist, dar are parte de o ultimă jumătate de an de

O Românie frumoasă şi puternică nu are bogăţie mai mare decât oamenii pe care îi naşte, îi educă, îi păstrează şi care dovedesc a-i fi fii „cinstiţi, falnici şi

Conform statisticilor, romanii sunt pe penultimul loc in Europa in privinta consumului anual de lapte: 12,6 litri pe cap de locuitor, fata de 67,5, cat este media de consum in Europa Occidentala. Citește mai