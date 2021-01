Lady Gaga şi Jennifer Lopez vor cânta la ceremonia de învestire a lui Joe Biden! Donald Trump a anunţat că nu va fi prezent la eveniment 17.01.2021

Un spectacol cu nume mari o să fie organizat în data de 20 ianuarie cu ocazia ceremonii de învestire a lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA. Lady Gaga va intona imnul naţional, […] The post Lady Gaga şi Jennifer Lopez vor cânta la ceremonia de învestire a lui Joe Biden! Donald Trump a anunţat că nu va fi prezent la eveniment appeared first on Cancan.ro.

Dacia Duster se bucură de un succes remarcabil în Germania, cel puțin dacă e să ne raportăm la ultimele declarații făcute de Uwe Hochgeschurtz, directorul Renalult Germania. Potrivit acestuia, în 2019 au fost vândute nu mai puțin de 30.700 de

Platforma Commoditrader, un fintech danez înfiinţat în 2018, le permite celor 500 de fermieri din Asociaţia Producătorilor de Porumb din România şă-şi listreze produsele agricole într-o piaţă online, unde casele comerciale locale,

Centrul de Tehnologie şi Operaţiuni din Bucureşti al London Stock Exchange Group (LSEG) a ajuns la 200 de angajaţi specializaţi în diverse tehnologii şi roluri corporate, hub-ul din România furnizând servicii la nivel

Pe vremea când se lupta cu Soros, multinaţionalele şi simţea asasini în ceafă, Liviu Dragnea cerea din poziţia de şef al Camerei Deputaţilor şi al PSD repatrierea aurului din Anglia. Banca Naţională a dezvăluit care sunt costurile de

Uniunea Europeană a activat marţi sistemul intern de alertă rapidă, pentru a distribui constant informaţiile despre răspândirea coronavirusului apărut în China, după ce s-au semnalat îmbolnăviri în Franţa şi

Preşedintele Pro România a anunţat marţi seară pe Facebook că a decis până la urmă să voteze moţiunea de cenzură. În urmă cu două săptămâni acesta afirma că nu o va

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 15, a anunţat, marţi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate

Voicu Vuşcan, administrator al Elit, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din România, spune că lipsa disponibilităţii forţei de muncă a devenit în ultima perioadă un obstacol major, mai ales în contextul în care îţi propui să

Senatorul USR, Mihai Goțiu, la începutul sesiunii parlamentare i-a cerut Guvernului Orban asumarea, în mod transparent, a unui set de acțiuni și măsuri, care să garanteze includerea Roșiei Montane în UNESCO. Mihai Goțiu, USR, solicită

Vremea se schimbă radical, iar temperaturile de primăvară vor fi înlocuite de viscol, lapoviţă şi ninsoare. Iarna vine miercuri, 5 februarie, la

Huawei Consumer Business Group, divizia responsabilă de comercializarea gadgeturilor Huawei în România, are un nou country manager: Whisky Wangwei, care îl înlocuieşte pe Zachary Jianglinchao, cel care a ocupat acest post începând cu februarie

O femeie din Vaslui a dat în judecată societatea de transport public, după ce şoferul autobuzului a frânat brusc şi i-a cauzat un accident în urma căruia a devenit dependentă de picăturile nazale. Instanţa a decis ca vasluianca să primească

Iarna se dezlănţuie în aproape toată ţara. După temperaturile de primăvară vine viscolul. Meteorologii anunţă că de miercuri, 5 februarie, vremea se va răci accentuat, temperatura aerului va scădea continuu, de la valori de 4...5 grade în

Leul a continuat să se aprecieze uşor în raport cu moneda europeană, care a fost cotată de Banca Naţională a României la 4,7768 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,02%) faţă de valoarea de marţi,

Eric Abidal este al patrulea director tehnic al Barcelonei care poate fi demis în ultimii 5 ani. Francezul ar plăti pentru atacul dur care l-a înfuriat pe Messi, acuzaţiile la adresa lui Xavi şi falimentul gestionării ultimului mercato. UPDATE

Când Reuters a raportat, citând un post de televiziune chinez, că o echipă de cercetărori din China a descoperit un medicament eficient contra noului coronavirus, bursele din toată lumea au sărit în sus de bucurie. Atât de mare a fost emoţia.

Capricornii, în ciuda faptului că muncesc din greu, sunt conștiincioși și disciplinați, nu sunt persoane plictisitoare. Adevărul este că persoanele aflate sub acest semn zodiacal sunt niște forțe ale naturii,

O femeie în vârstă de 65 de ani a ajuns, joi, la spital, după ce a fost lovită de o autoutilitară în timp ce se deplasa pe DN 5, în localitatea Adunaţii Copăceni. "Un tânăr de 20 de ani din

Actorul Kirk Douglas, considerat unul dintre ultimii supraviețuitori ai epocii de aur de la Hollywood, a murit la vârsta de 103 ani, anunță BBC News. Kirk Douglas, tatăl actorului Michael Douglas, a avut o carieră de mai bine de șase decenii,

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în care îi solicită Comisiei Europene să propună reguli mai puternice pentru încărcătoare comune, până cel târziu în iulie 2020, indică un comunicat al