Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Românul ar putea fi schimbat după doar o lună de la instalare 13.09.2020

13.09.2020 Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Românul ar putea fi schimbat după doar o lună de la instalare Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Un jurnalist flamand a afirmat la televiziunea Sporza că se vorbește de numele lui Hein Vanhaezebrouck ca posibil înlocuitor la vicecampioana Belgiei. Vezi AICI clasamentul actualizat din prima ligă a



Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Românul ar putea fi schimbat după doar o lună de la instalare

Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Un jurnalist flamand a afirmat la televiziunea Sporza că se vorbește de numele lui Hein Vanhaezebrouck ca posibil înlocuitor la vicecampioana Belgiei. Vezi AICI clasamentul actualizat din prima ligă a Belgiei! Doar o lună are Loți Bölöni la Gent. Are o victorie și două înfrângeri (ultima, vineri, 1-2 cu Eupen), alb-albaștrii având patru eșecuri în acest start de sezon neașteptat de poticnit. ...

Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Românul ar putea fi schimbat după doar o lună de la instalare

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul de Administraţie (CA) al TVR a aprobat participarea României la cea de-a 65-a ediţie a Eurovision Song Contest (ESC), în limita unui buget care va fi aprobat şi alocat proiectului prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul

Economia mondială nu este încă în pragul recesiunii, potrivit şefului Băncii Reglementelor Internaţionale (BIS), considerată adesea banca centrală a bancherilor centrali, scrie

Poveștile triste ale unor oameni care-și pierduseră speranța într-o viață încununată de succes au devenit unele exemplare, după ce aceştia au avut curaj să învețe mai mult și să ceară ajutor, pentru

Leul s-a depreciat, joi, în raport cu euro, cursul afişat de Banca Naţională a României (BNR) fiind de 4,7415 lei, mai mult cu 0,61 bani (+0,13%) faţă de cotaţia din şedinţa anterioară, când moneda

Poliţiştii anchetează cazul unui angajat al Direcţiei Silvice Neamţ care a reclamat că a fost deposedat de armă şi muniţie. Pe de altă parte, aresorii susţin că ei au fost, de fapt,

Transportatorul aerian de stat Tarom a raportat în primele şa­se luni ale anului o cifră de afa­ceri de 624 mil. lei, în creştere cu 17% faţă de anul prece­dent. Însă, compania se menţine pe pier­dere în condiţiile în care nu a mai

Suma colosală pe care ar trebui să o plătească Real Madrid dacă l-ar concedia pe Zidane! Zinedine Zidane (47 de ani) ar urma să primească tot salariul pe 3 ani, 39 de milioane de euro, în cazul în care este demis de la Real Madrid. Cu tot

Prima mutare la nivelul lotului după decizia Tribunalului l-ar putea readuce la Pandurii Târgu Jiu pe atacantul George Tudoran (23 de ani). Pandurii Târgu Jiu a obţinut un verdict definitiv la procesul cu foştii acţionari care trebuie să

Kalizea Boromir, companie în care sunt acţionari grupul românesc Boromir şi gigantul francez din sectorul morăritului Kalizea, a avut în 2018 o cifră de afaceri de 5 milioane de lei, arată datele de la Ministerul de

Antreprenorii Marius şi Simona Pantiş au pariat pe domeniul producţiei de uşi şi ferestre din PVC şi aluminiu şi au creat în urmă cu 26 de ani în Oradea brandul Optimedia, care ajunge acum în casele din Europa, SUA sau

Azi, de la 21:45, e programat AC Milan - Inter. Al 224-lea episod din Derby della Madonnina. La „general” conduc nerazzurrii, 80 de succese contra 76 ale "diavolilor". Dacă ne referim strict la partidele din Serie A, balanța e și mai înclinată

Gianluigi Buffon, portarul de 41 de ani, revine diseară la Juventus, după rătăcirea de la PSG. În meciul cu Hellas Verona va bifa a 902-a prezenţă la bianconeri şi la Parma 656 de meciuriare Gigi Buffon în poarta lui Juventus în toate

Lazio a pierdut la debutul în Europa League, 1-2 cu CFR Cluj, și ar putea rămâne fără Simone Inzaghi. Antrenorul s-a certat cu Ciro Immobile, care voia să joace şi în Europa League, şi de aceea l-a lăsat la Roma, stricând atmosfera din

Cel mai amplu proiect turistic dezvoltat în România cu finanţare privată, Via Transilvanica, a inaugurat încă 98 de kilometri pentru turişti în judeţul Mehedinţi. Astfel, din cei 1.000 de kilometri ai traseului ce va putea fi străbătut la

Sarcina ei este să repare în continuare reputaţia pătată a RBS şi să readucă banca pe mâinile privaţilor - la peste 10 ani după ce un ajutor de stat de 45 de miliarde de lire sterline i-a salvat în criza

Un bărbat de 60 de ani s-a înecat duminică în staţiunea Costineşti, în zona epavei. În ajutorul său au venit salvatorii de la SMURD Tuzla, dar nu i-au mai putut salva

Peste 220.000 de oameni au „dispă­rut“ din sectorul construcţiilor în ultimii zece ani, lăsând şantierele şi fabricile de materiale de con­strucţii cu numai 339.000 de an­gajaţi în

Daniel Zamfir, Teodor Meleşcanu şi Ionuţ Sibinescu au anunţat luni în plenul Senatului că se afiliază grupului PSD, după ce grupul ALDE s-a dizolvat ca urmare a deciziilor conducerii

Duminică, 22 septembrie, de la orele 11:00 și 15:00, publicul Festivalului PulzArt din Sfântu Gheorghe va putea urmări, în studioul Dans Háromszék, spectacolul Concord Floral de Ferenc Sinkó. Producția a

Un report de peste 16,52 milioane lei ( 3,5 milioane euro) este în joc la categoria I a jocului Joker, în timp ce la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 8,16 milioane