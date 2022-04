La un pas de o nouă tragedie ”Colectiv”! Zeci de tineri s-au călcat în picioare la un concert din Capitală 17.04.2022

17.04.2022 La un pas de o nouă tragedie ”Colectiv”! Zeci de tineri s-au călcat în picioare la un concert din Capitală La mai bine de șase ani de la tragedia care a avut loc în clubul Colectiv, o tragedie similară ar fi putut să aibă loc. O mamă din București a povestit pe rețelele de socializare […] The post La un pas de o nouă tragedie ”Colectiv”!



La un pas de o nouă tragedie ”Colectiv”! Zeci de tineri s-au călcat în picioare la un concert din Capitală

La mai bine de șase ani de la tragedia care a avut loc în clubul Colectiv, o tragedie similară ar fi putut să aibă loc. O mamă din București a povestit pe rețelele de socializare […] The post La un pas de o nouă tragedie ”Colectiv”! Zeci de tineri s-au călcat în picioare la un concert din Capitală appeared first on Cancan.

La un pas de o nouă tragedie ”Colectiv”! Zeci de tineri s-au călcat în picioare la un concert din Capitală

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un Comitet consultativ independent anticorupţie, format din jurişti, economişti şi ziarişti de investigaţie, va cerceta cazurile de corupţie mare în Republica Moldova şi va prezenta populaţiei informaţii despre acestea. Activitatea grupului va

Slovacia a început luni să administreze vaccinul rusesc anti-COVID Sputnik V, al doilea stat după Ungaria, care îl folosește deja din 21 ianuarie, deși serul nu a fost încă aprobat de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), transmite dpa,

Veniturile totale medii lunare într-o gospodărie din România au fost de 5.216 lei în 2020, din care 83,8% au fost alocate cheltuielilor, arată datele Institutului Naţional

Aquila Part Prod Com, cea mai mare companie din grupul Aquila, controlat de Cătălin Vasile şi Alin Dociu, a avut anul trecut un avans al afacerilor de 57%, rezultat ce a dus compania în clubul miliardarilor în lei. Astfel, compania a raportat

Campioana României a anunțat primul jucător transferat, chiar de ziua de naștere a

Serbia a început, vineri, producţia vaccinului rusesc anti-Covid-19 Sputnik V. Anunțul a fost făcut de preşedintele sârb Aleksandar Vucic, vaccinul fiind produs într-un laborator din Belgrad. În prezent, Serbia este prima ţară europeană care

Agenţia federală de mediu din Austria şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu privire la construirea centralei nucleare Paks II, cu finanţare rusească, spunând că aceasta se situează într-o zonă activă din punct de vedere seismologic,

Ianis Hagi este dorit de un club la care în trecut a evoluat și părintele

Infectată cu coronavirus după ce s-a vaccinat, șefa învățământului argeșean confirmă teoria specialiștilor legată de forma ușoară a bolii care poate apărea la persoanele imunizate. Medicii spun că

Medicul Valeriu Gheorghiță a anunțat marți, 8 iunie, că anumite centre de vaccinare anti-COVID-19 ar putea fi închise, deoarece activitatea acestora nu mai este eficientă din punct de vedere „persoane vaccinate, respectiv costuri”.

Pompierii ISU Olt au avut din nou solicitări mai puţin obişnuite, toate venite din Slatina. Un roi de albine a fost îndepărtat cu sprijinul unui apicultor din curtea unui

Persoanele din Filipine care nu respectă măsurile anti COVID-19 și îi infectează pe ceilalți, ar putea fi acuate de omucidere, a declarat președintele Rodrigo Duterte, citat de TASS. Propunerea vine

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: O prostituată acostează un bătrân: – Hei, tataie, ce […] The post BANC. O

Cristina Cioran i-a speriat pe internauți cu apariția în mediul online. Viitoarea mămică, plină de vânătăi pe picioare! Cristina Cioran, în vârstă de 43 de ani, urmează să devină mămică pentru prima oară. Prezentatoarea de […] The

Vicepremierul Dan Barna a anunțat, astăzi, că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, are susținerea USR PLUS în scandalul

Un incident de la o manifestare LGBT din 2013 a devenit obiectul unei plângeri împotriva statului român la CEDO, încheiată cu satisfacerea parțială a reclamanților. Aproape 60.000 de euro plătiți din bugetul

Auckland (Noua Zeelandă) pe primul loc în clasamentul anual realizat de săptămânalul The Economist privind cele mai bune oraşe pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia)

Azomureş, unul dintre principalii producători de îngrăşăminte minerale pentru agricultură, are în derulare proiecte de investiţii în vederea creşterii eficienţei

First Bank, deţinută de fondul de investiţii J.C. Flowers, are în plan implementarea serviciului de plăţi interbancare instant până la finalul acestui

Potrivit unui raport special publicat de Curtea de Conturi Europeană, Frontex – agenția UE care se ocupă de frontiere – nu a fost suficient de eficace în a ajuta statele membre și țările asociate spațiului Schengen să gestioneze frontierele