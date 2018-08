La Iaşi va avea loc primul Congres al Reîntregirii Neamului: Unirea cu Basarabia e pe primul loc! 20.08.2018

20.08.2018 La Iaşi va avea loc primul Congres al Reîntregirii Neamului: Unirea cu Basarabia e pe primul loc! În weekend-ul viitor municipiul Iaşi va deveni capitala tuturor românilor, organizând şi găzduind în Anul Centenar primul Congres al Reîntregirii Neamului, având ca principal subiect Unirea dintre Republica Moldova şi



La Iaşi va avea loc primul Congres al Reîntregirii Neamului: Unirea cu Basarabia e pe primul loc!

În weekend-ul viitor municipiul Iaşi va deveni capitala tuturor românilor, organizând şi găzduind în Anul Centenar primul Congres al Reîntregirii Neamului, având ca principal subiect Unirea dintre Republica Moldova şi România.

La Iaşi va avea loc primul Congres al Reîntregirii Neamului: Unirea cu Basarabia e pe primul loc!

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Senatorul PNL, Florin Cîţu, se întreabă dacă Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, vor fi anchetaţi pentru „manipularea pieţei”, după ce au influenţat cotaţiile bursiere ale

Musicalul "Mamma Mia! Here We Go Again", continuarea lansată după 10 ani a celebrului musical "Mamma Mia!", realizat în jurul hiturilor formaţiei ABBA, ajunge vineri în cinematografele din SUA şi

Loteria Bonurilor Fiscale. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează duminică o nouă extragere a bonurilor fiscale, la care participă bonurile emise în perioada 1 – 30 iunie, conform unui comunicat al instituţiei. Selecţia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Portugheză că, în perioada 25-26 iulie 2018, va avea loc o grevă a personalului de bord

Ceai de iasomie: Menţinerea nivelului de hidratare este esenţială în zilele calduroase, mai ales în cazul copiilor şi al vârstnicilor. Citește mai

eMAG are o multime de oferte resigilate printre care si cele pentru cele mai noi telefoane Samsung si Apple. Citește mai

Stresul și grijile cotidiene sunt motive suficient de puternice pentru ca nopțile multora dintre noi să devină albe. Din fericire, acest ceai împotriva insomniei, ceaiul de banane, face adevărate minuni. Citește mai

Calculează online costurile unei asigurări RCA prin eMAG. Citește mai

Mijloacele de transport ale cetăţenilor domiciliaţi în regiunile din stânga Nistrului ar putea avea dreptul de circulaţie în trafic internaţional. Parlamentul a examinat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege cu privire la

Judeţul Buzău va primi aproape 6.000.000 de lei din partea Guvernului pentru refacerea infrastructurii din localităţile unde ploile căzute zile în şir au făcut prăpăd. Cei mai mulţi bani vor fi utilizaţi pentru refacerea drumurilor şi

Gabriela Cristea a ajuns de urgenţă la spital. Vedeta umbla prin curte și a simțit cum un cui i se înfige în picior. S-a speriat și a plecat la spital pentru a se trata. ”Umblam ieri prin curte și am

Cea mai lungă eclipsă de Lună din secolul XXI, cu o durată totală de 102 minute, va putea fi observată la 27 iulie şi va fi transmisă în direct din Namibia prin canalul sky-live.tv, informează

Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, vineri seara, că Mihaela Buzărnescu, jucătoare care s-a calificat în semifinalele turneului BRD Bucharest Open, are "o viteză de execuţie foarte plăcută", dar "vorbeşte

Croația a pierdut finala Mondialului, 2-4 cu Franța, dar fanii le-au făcut fotbaliștilor lui Zlatko Dalic o primire extraordinară. Patru dintre componenții lotului croat, Luka Modrić, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko și

Mihaela Buzărnescu s-a calificat azi în semifinalele turneului BRD Bucharest Open, după ce învins-o pe chinezoaica Yafan Wang (24 de ani/84 WTA), scor 7-6(7-4), 6-3 (Detalii AICI). Va juca în următorul meci cu

Yakubu Aiyegbeni, 35 de ani, fost atacant la Middlesbrough, a vorbit despre cel mai important meci al carierei sale. "Steaua era incredibilă! Steve McClaren a venit în vestiar la pauză și ne-a spus: «Nu mai avem nimic de pierdut, mergem cu

Obiecte din colecţia personală a regretatului actor Robin Williams, scoase la licitaţie, la data de 4 octombrie de casa Sotheby’s din New York, informează vineri Reuters. Actorul s-a stins din viață în 2014. O expoziţie publică va fi

Chiar dacă nu avem probleme de sănătate grave şi nu avem interzis la dulce, sunt semne pe care organismul ni le transmite atunci când consumăm prea mult zahăr. Citește mai

A venit vara iar temperatura din termometre urcă deja extrem de mult, toţi căutăm metode cât mai eficiente de a ne răcori! Siropul de zmeură este o modalitate eficientă de a te răcori! Citește mai

Cea mai lungă eclipsă de Lună din secolul XXI, cu o durată totală de 102 minute, va putea fi observată la 27 iulie şi va fi transmisă în direct din Namibia prin canalul sky-live.tv, informează vineri EFE. Citește mai