La FCSB curg banii: salariu mărit pentru un titlular! Mihai Stoica: “A contat” 26.01.2023

26.01.2023 La FCSB curg banii: salariu mărit pentru un titlular! Mihai Stoica: “A contat” Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a hotărât să-i mărească salariul lui Ștefan Târnovanu, portartul titular după ce Andrei Vlad a fost trecut pe banca de rezerve. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, managerul general al […] The post La



La FCSB curg banii: salariu mărit pentru un titlular! Mihai Stoica: “A contat”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a hotărât să-i mărească salariul lui Ștefan Târnovanu, portartul titular după ce Andrei Vlad a fost trecut pe banca de rezerve. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, managerul general al […] The post La FCSB curg banii: salariu mărit pentru un titlular! Mihai Stoica: “A contat” appeared first on Cancan.

La FCSB curg banii: salariu mărit pentru un titlular! Mihai Stoica: “A contat”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din judeţul Alba a scăpat, deocamdată, cu o pedeapsă cu suspendare pentru că a condus un autoturism sub influenţa alcoolului şi a provocat un accident rutier

Industria jocurilor video înregis­trează o creştere accelerată în ceea ce priveşte proiectele legate de blockchain, NFT-uri (non-fungible token) şi metavers, în contextul în care a început să intre capital nou în industrie pe fondul acestor

Vrei să știi dacă ești un geniu? Dacă ai un IQ mare? Dacă ai o minte sclipitoare? Testul de mai jos îți va răspunde la aceste întrebări! Testele de inteligenţă cunoscute astăzi ca teste IQ […] The post Test rapid IQ. Ai o minte

Statele Unite ale Americii au avertizat ONU că deţin informaţii credibile cu privire la existenţa unei liste negre, întocmită de Moscova, cu numele unor ucraineni pe care vrea să-i elimine în caz de invazie a ţării vecine, informează

Cu prilejul prezentării monopostului pentru sezonul 2022, Mercedes W13, Lewis Hamilton (37 de ani) a cerut FIA să publice raportul întocmit în urma incidentelor din finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi, care au decis soarta titlului

Germania a alunecat probabil în cea de-a doua recesiune de la declanşarea pandemiei în condiţiile în care tulpina omicron a adus un număr record de infectări, care a tras în jos activitatea, avertizează banca cen­trală a

Gheorghe Turda a fost prezent în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Artistul a dezvăluit printre altele faptul că recent a mers la un consult, în urma unei răceli. Artistul în vârstă de 73 […] The post Gheorghe Turda, dezvăluiri

Acţiunile Grup Şerban Holding, companie antreprenorială românească activă în mai multe domenii din agricultură, vor debuta pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti în data de 28 februarie 2022 sub simbolul GSH, iar compania vizează

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.694 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 7 mai multe decât în ziua anterioară. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a cheltuit o sumă impresionată pentru a-și construi o vilă uriașă în Funchal, orașul din insula Madeira, acolo unde s-a născut. Pe lângă hotelul cu tematică fotbalistică pe care-l deține în Madeira, atacantul

Starea de alertă ar putea să nu mai fie prelungită din luna martie. Acest lucru înseamnă relaxarea restricțiilor și revenirea la normalitate, după doi ani de pandemie. Președintele PSD Marcel Ciolacu vrea ca starea de […] The post Revenim

Ar merge la război, să-şi apere ţara, chiar şi la vârsta extrem de înaintată pe care o are. O spune cu hotărâre un veteran de război din judeţul Buzău, care împlineşte 100 de ani pe 23 februarie. Este la curent cu ştirile despre războiul

Piaţa românească este importantă pentru fondurile de capital privat, pentru că este mare, iar economia este în expansiune rapidă, a spus Harold Chatelus, care este managing director al fondului de private equity The Rohatyn Group

Jaqueline Cristian (23 de ani, 71 WTA) s-a retras, la scorul de 6-2, 2-2, din cauza unei accidentări, în meciul cu Daria Kasatkina (24 de ani, 28 WTA). Românca a acuzat probleme la genunchi în setul doi, după ce a sărit să ajungă la un lob și a

Alina Pash a câştigat concursul care desemnează în fiecare an reprezentantul ucrainean la Eurovision. Însă, ca urmare a unei polemici în jurul unei călătorii făcute de ea în Crimeea, teritoriu anexat de Rusia, Pash s-a retras în urmă cu

Problemele pentru un român de 41 de ani care locuieşte în Florenţa au început după ce a răspuns la un apel de pe un telefon pe care îl găsise şi pe care intenţiona să îl restituie. Proprietarul şi-a recuperat mobilul, iar pe român l-a dat

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri. Din păcate, regimul și condițiile severe în care trăiesc concurenții își

Lipsa precipitaţiilor din sol din Dobrogea şi Bărăgan, în special, îi îngrijorează pe fermieri, iar Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, susţine că în anul agricol 2021-2022 România riscă să se confrunte cu o secetă severă şi este

După ce săptămâna trecută a câștigat turneul de la Dubai, Jelena Ostapenko (24 ani, 13 WTA) își continuă prestaţiile de zile mari și la turneul de la Doha, acolo unde s-a calificat în optimile de finală, după ce a eliminat-o pe Amanda

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat marţi seară convocarea rezerviştilor, în contextul conflictului militar cu Rusia, în timp ce ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a avertizat, la Washington, că armata ucraineană va