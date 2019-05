La dublu, Simona Halep şi Irina Begu au pierdut în optimile turneului de la Madrid 09.05.2019

09.05.2019 La dublu, Simona Halep şi Irina Begu au pierdut în optimile turneului de la Madrid Perechea Irina Begu/Simona Halep a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale probei de dublu de la Madrid Open, fiind învinsă de favoritele principale ale



La dublu, Simona Halep şi Irina Begu au pierdut în optimile turneului de la Madrid

Perechea Irina Begu/Simona Halep a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale probei de dublu de la Madrid Open, fiind învinsă de favoritele principale ale competiţiei,

La dublu, Simona Halep şi Irina Begu au pierdut în optimile turneului de la Madrid

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Charlie Whiting, directorul Formula 1 și unul dintre cei mai influenți oameni din sportul cu motor, a murit la vârsta de 66 de ani, informează BBC. Whiting a suferit un embolism pulmonar fatal pe când se afla la Melbourne, acolo unde,

West Brom și Swansea s-au întâlnit într-un meci din etapa a 37-a din Championship, scor 3-0. Oaspeții puteau marca golul de onoare, dar Celina (22 de ani) a ratat un penalty într-un mod incredibil. Atacantul originar din Kosovo

Scriitoarea, actriţa şi comedianta Rosie O’Donnell (56 de ani) a vorbit în premieră despre trauma suferită după ce în copilărie a fost abuzată sexual de propriul

Autorităţile au aflat de incest după ce fiica abuzată sexual a născut un copil în luna aprilie a anului 2017. Poliţiştii şi procurorii au demarat o anchetă în acest caz şi au strâns probe ca să îl bage după gratii timp de 30 de

Gigantul american este din nou acuzat de procurorii americani, după ce ar fi oferit date ale utilizatorilor săi unor companii de

Riscul de recurenţă planează asupra femeilor care au învins cancerul mamar, uneori până la 20 de ani de la primirea primului diagnostic. Oamenii de ştiinţă încearcă să afle persoanele cele mai expuse acestui risc pentru ca ele să beneficieze

Flăcările au izbucnit în camera situată la etajul patru al unui hotel din staţiunea Mamaia. La faţa locului au ajuns pompierii ISU

Noul spot publicitar rememorează momentul primului drum parcurs cu un automobil, la finele secolului al XIX-lea, într-un an istoric pentru tot ceea ce înseamnă azi industrie auto,

Un tânăr a fost capturat de poliţişti după ce a distrus cu un topor două maşini parcate pe o stradă şi a ameninţat un alt

După ce cu câteva zile în urmă a ameninţat că le va da „şuturi în fund” protestatarilor #rezist, astăzi, fugarul Sebastian Ghiţă a declarat că statul ar trebui să platească 100 de milioane de euro pe an Bisericii Ortodoxe Române,

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE. Cali, 53 de ani, a fost împuşcat de şase ori

Dana Patriciu, fosta soţie a milionarului Dinu Patriciu, a primit dreptul de la instanţă să vândă două dintre mașinile extrem de scumpe, primite după divorţ. Este vorba despre aceleaşi autoturisme

Fundaşul brazilian Eder Militao va părăsi clubul FC Porto pentru a se alătura din această vară echipei de fotbal Real Madrid, în schimbul sumei de 50 milioane de euro, au anunţat, joi, cele două

Mai multe state din NATO şi-au majorat cheltuielile de apărare în 2018, creşteri accentuate înregistrând ţările baltice, Polonia şi Olanda, dar numai şase ţări au atins ţinta stabilită de Alianţă

Prim-vicepreşedintele Pro România, Daniel Constantin, consideră că bugetul naţional a fost prezentat cu întârziere de Gguvern pentru că nu există bani pentru investiţiile promise, iar cu cât

Cântăreaţa britanică Joss Stone a oferit un recital într-un bar din Coreea de Nord, în cadrul efortului său de a cânta în fiecare ţară a lumii, informează BBC. Artista, originară din Devon, a

Horoscop Berbec. Azi te simţi complet în largul tău, liber, poţi pluti încotro doreşti, fără să ţii cont, nicio clipă, de ceea ce se petrece în jur. Chiar dacă se mai nasc tensiuni prin preajmă,

Cineastul Emir Kusturica a fost numit consilier al lui Milorad Dodik, reprezentantul sârbilor în preşedinţia tripartită a Bosniei-Herţegovina, informează AFP. Numele regizorului laureat de două ori cu

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, că tendinţa de scădere a numărului deţinuţilor nu se datorează atât adoptării legii recursului compensatoriu, ci în primul rând modului în

Între 15 și 24 martie are loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania, în șase locații din centrul Bucureștiului. Ca în fiecare an, pe lângă proiecțiile de filme