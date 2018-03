La Chişinău a început Conferinţa interparlamentară la nivel înalt pe probleme de securitate VIDEO 02.03.2018

02.03.2018 La Chişinău a început Conferinţa interparlamentară la nivel înalt pe probleme de securitate VIDEO Reprezentanţi ai 11 parlamente, inclusiv şase preşedinţi ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegiea, Lituania şi Letonia participă vineri, 2 martie, la prima Conferinţă interparlamentară la nivel înalt în probleme de securitate



Reprezentanţi ai 11 parlamente, inclusiv şase preşedinţi ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegiea, Lituania şi Letonia participă vineri, 2 martie, la prima Conferinţă interparlamentară la nivel înalt în probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova şi Ucraina: Parteneriatul Estic şi provocările de securitate curente” organizată la Chişinău.

