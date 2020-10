La ce vârstă a devenit femeie Mirela Vaida. Primul iubit al prezentatoarei de la Acces Direct a fost un bărbat celebru 30.10.2020

30.10.2020 La ce vârstă a devenit femeie Mirela Vaida. Primul iubit al prezentatoarei de la Acces Direct a fost un bărbat celebru Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite figuri din televiziune, dar despre viața ei, prea puține se știu. Ei bine, în urmă cu 20 de ani, prezentatoarea de la Acces Direct se iubea nebunește […] The post La ce vârstă a devenit



La ce vârstă a devenit femeie Mirela Vaida. Primul iubit al prezentatoarei de la Acces Direct a fost un bărbat celebru

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite figuri din televiziune, dar despre viața ei, prea puține se știu. Ei bine, în urmă cu 20 de ani, prezentatoarea de la Acces Direct se iubea nebunește […] The post La ce vârstă a devenit femeie Mirela Vaida. Primul iubit al prezentatoarei de la Acces Direct a fost un bărbat celebru appeared first on Cancan.ro.

La ce vârstă a devenit femeie Mirela Vaida. Primul iubit al prezentatoarei de la Acces Direct a fost un bărbat celebru

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 noiembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Naţionala României a efectuat antrenamentul oficial înaintea partidei cu Suedia, iar Cosmin Contra a fost în faţa jurnaliştilor pentru conferinţa de presă premergătoare meciului. Citește mai

Politologul Stelian Tănase a vorbit în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre felul în care face Viorica Dăncilă și PSD campanie electorală și spune că fostul premier doar se victimizează, singura ei tactică fiind cea de a-l ataca pe Klaus

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea, în intervalul 18 noiembrie - 16 decembrie, în fiecare regiune a țării. Citește mai

SCM Rm. Vâlcea are nevoie de puncte pentru a merge în faza principală a Ligii Campionilor la handbal feminin. Întâlnește însă o formație care a câștigat toate meciurile de până acum, Brest Bretagne. SCM Rm. Vâlcea - Brest e sâmbătă, de

O femeie a ajuns la spital, cu arsuri, după ce i-a explodat butelia de la aragaz în timp ce gătea. Femeia, în vârstă de 29 de nai, a fost dusă la spital cu arsuri pe mâini și picioare. Potrivit ISU Mehedinți, explozia s-a podus în timp ce

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucici, a fost internat într-un spital militar din Belgrad din cauza unor probleme cardiovasculare, relatează

Din seria obiceiurilor care ne fac sa devenim mai fericiți, putem afirma ca la hotel Silver Mountain Resort and SPA 4* din Poiana Brașov descoperim unicitatea locației, a serviciilor de lux oferite si totodată o atmosfera

În decembrie 1989, relaţiile dintre Gorbaciov şi Ceauşescu erau reci: liderul român refuzase reformele venite de la Moscova, iar liderul sovietic visa să schimbe garda veche în ţările-satelit ale Uniunii Sovietice. Revoluţia română a venit ca

Preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat vineri că alte realizări ale mandatului său au fost Pactul pentru alocarea a 2% din PIB pentru Apărare şi Summitul de

A început votul intern, în USR, pentru păstrarea sau nu a preşedintelui partidului, Dan Barna, în funcţie, după eşecul major de la alegerile prezidenţiale, unde a reuşit să primească doar 15% din voturi. Votul se desfășoară online, pe

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a anunţat Virgil Popescu, ministrul

HOROSCOP. Cunoscutul astrolog Mariana Cojocaru a prezentat previziunile astrelor pentru săptămâna 17 - 23 noiembrie 2019. Horoscop Leu- Cred că ați citit acest horoscop și pe cele dinainte,

Potrivit studiului realizat de UBS, una dintre cele mai mari bănci Europene, în parteneriat cu gigantul de consultanţă şi audit financiar PwC, cele mai importante caracteristici ale miliardarilor sunt apetitul pentru decizii riscante, focusul pe

A fost desemnată "Cea mai sexy blondă din showbiz", dar între timp vedeta a demonstrat că are mult mai multe calități. Înainte să ajungă la apogeul carierei, Gina a pozat nud într-o revistă dedicată barbaților, iar acum este prezentatoarea

Misiune de salvare contra-cronometru pe Dunăre pentru căutarea unui bărbat căzut din propria barcă. Aproximativ o oră au intervenit echipaje ale ISU Călăraşi, ale Poliţiei Transporturi Navale şi de Frontieră pentru aducerea la mal a

Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 noiembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Nume: EuCeMananc Platformă soft: Apple iOS, Google Play Preţ: Gratis Dezvoltator: Xtreme WEB Services Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a comanda online, direct de pe telefon, de la peste 600 de restaurante

Sunt unele companii din domeniul construcţiilor care au reuşit să-şi ducă businessurile la un asemenea nivel încât brandul aproape că a ajuns să se confunde cu

Dorina Chihaia, în vârstă de 26 de ani, a fost desemnată oficial să reprezinte România la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc pe 8 decembrie, în Atlanta, SUA, potrivit unui comunicat remis