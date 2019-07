La ce oră joacă Patricia Ţig în semifinalele BRD Bucharest Open 20.07.2019

20.07.2019 La ce oră joacă Patricia Ţig în semifinalele BRD Bucharest Open Jucătoarea română Patricia Ţig evoluează, sâmbătă, în semifinalele BRD Bucharest Open (WTA), turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari şi găzduit de Arenele BNR din Capitală. Ţig,



La ce oră joacă Patricia Ţig în semifinalele BRD Bucharest Open

Jucătoarea română Patricia Ţig evoluează, sâmbătă, în semifinalele BRD Bucharest Open (WTA), turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari şi găzduit de Arenele BNR din Capitală. Ţig, singura...

La ce oră joacă Patricia Ţig în semifinalele BRD Bucharest Open

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuţi interlopi din România, a murit în dimineaţa zilei de 21 martie după ce mai bine de un an s-a luptat cu

Coaliţia guvernamentală a premierului olandez Mark Rutte şi-a pierdut miercuri majoritatea în Camera superioară a Parlamentului, în urma unor alegeri provinciale în care populiştii eurosceptici au înregistrat o ascensiune, la două zile după un

După despărţirea de jucătoarea japoneză Naomi Osaka, tehnicianul-vedetă al anului trecut, germanul Sascha Bajin, în vârstă de 34 de ani, este în căutarea unei noi eleve. Presa franceză speculează că

Sindicaliştii de la Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România vor protesta joi în faţa Guvernului cu 5.000 de maşini, arată un comunicat al COTAR remis AGERPRES. "Indiferent ce

Bucureştenii circulă cu trenuri de metrou care le pun viaţa în pericol, iar o tragedie se poate întâmpla oricând, a declarat preşedintele Sindicatului USLM, Ion Rădoi. Potrivit acestuia, toate cele 13 trenuri

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea s-a prezentat, joi, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), unde a fost anunţat că i-a fost prelungit controlul judiciar în dosarul în care

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 25-31 martie 2019. Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Va doriti sa va stabiliti un obiectiv si va puneti chiar un termen limita

BERD creditează cu încă 5 milioane de euro (echivalent în lei) Agricover Credit IFN, o companie specializată în finanţarea sectorului agricol din România, după ce anul trecut a acordat un alt împrumut de 10 milioane de euro, informează

Piaţa de eCommerce din România ar putea creşte anul acesta cu aproximativ 30%, pe fondul încrederii mai mari a consumatorilor români în comerţul online şi a creşterii puterii de cumpărare, potrivit estimărilor VTEX, furnizor global de soluţii

Preţul biletelor de avion se va stabiliza în 2019, în jurul unei medii de 158 euro, acesta fiind şi primul an în care rezervările vor fi făcute preponderent de pe mobil, arată un studiu realizat de agenţia

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Mircea Lucescu nu e tocmai mulțumit de locul 41 pe care l-a poziționat France Football în topul

Zvonurile privind legătura dintre topmodelul Christen Harper și Jared Goff, jucătorul lui Los Angeles Rams, par să se confirme. La începutul acestei săptămâni, cei doi au fost surprinși de reporterii TMZ în Woodland Hills, pe

Un politician italian populist care a făcut campanie împotriva vaccinărilor obligatorii a copiilor a ajuns la spital după ce a fost infectat cu varicela. Massimiliano Fedriga, guvernator al regiunii nord-italiene Friuli-Venezia Giulia, membru al

Pentru ca ne aflam in plina curatenie de primavara, ne aducem aminte de tot ce trebuie shimbat sau spalat cu aceasta ocazie. Cat a trecut oare de cand ai spalat ultima data draperiile sau ai cumparat lenjerii de pat noi? Este o perioada perfecta pentru a

Tudorel Toader este în concediu până săptămâna viitoare. Ministrul Justiției a amânat interviurile candidaților din partea României pentru Parchetul European, programate pentru joi, dar amânate în ultimul moment. Ministerul Justiției a

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai

Kanal D a scos din grilă emisiunea "Vulturii de noapte", prezentată de Giani Kiriță, Victor Slav și Cătălin Cazacu. Citește mai

Întâlnirea dintre Irina Begu şi Bianca Andreescu, în primul tur de la Miami, va începe de la ora 20:00 şi va putea fi urmărit[ în direct pe Digi Sport

Compania de stat Tarom a anunţat, joi, că pilotul Florin Susanu, director al Direcţiei Zbor din cadrul companiei, a fost numit în funcţia de director general

Compania americană vrea să pornească un serviciu de taxi în câteva oraşe până în 2021, iar noua fabrică reprezintă un nou pas către această