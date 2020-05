La ce a ajuns să facă reclamă Speak după participarea la Asia Express, pe Antena 1. VIDEO 13.05.2020

13.05.2020 La ce a ajuns să facă reclamă Speak după participarea la Asia Express, pe Antena 1. VIDEO Originar din Bacău, Speak a ajuns în București în anul 2007 și a intrat în gașca lui Alex Velea. Nu a trecut mult și tânărul a devenit cântăreț și producător muzical, dar nu mulți știu că el a început ca DJ, pentru că iubește muzica



La ce a ajuns să facă reclamă Speak după participarea la Asia Express, pe Antena 1. VIDEO

Originar din Bacău, Speak a ajuns în București în anul 2007 și a intrat în gașca lui Alex Velea. Nu a trecut mult și tânărul a devenit cântăreț și producător muzical, dar nu mulți știu că el a început ca DJ, pentru că iubește muzica elecronică. Deși s-a bucurat de popularitate în timpul participării recente […] The post La ce a ajuns să facă reclamă Speak după participarea la Asia Express, pe Antena 1. VIDEO appeared first on Cancan.ro.

La ce a ajuns să facă reclamă Speak după participarea la Asia Express, pe Antena 1. VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bitcoinul, cea mai tranzacţionată criptomonedă la nivel mondial, a urcat cu 1.000 de dolari în weekendul trecut şi a atins cea mai ridicată valoare din august 2018 încoace, în contextul în care piaţa se stabilizează după o prăbuşire ce a

Romconstruct, o companie din Buzău din domeniul construcţiilor, mizează pe o creştere cu 50% a afacerilor în 2019, după ce anul trecut avansul a fost similar. Astfel, businessul Romconstruct a ajuns la 19,5 milioane de

Până la 30 septembrie 2019 vor fi calculate şi achitate diferenţele de bani pentru pensionarii din grupele 1 şi 2 de muncă, iar acestea sunt consistente, de 8 -10 şi chiar de 12 milioane de lei vechi pe pensionar

Muncitorii sunt în urmă cu unele lucrări de reabilitare pe mai multe străzi din oraş, astfel că dar zor să avanseze cu

Răducu Mazăre a oferit informații despre regimul pe care fostul edil al Constanței îl are în arestul poliției din Madagascar, dar și despre momentul când acesta a fost prins. ”Sunt în Antananarivo,

Poliţistul Dominic Dunne, în vârstă de 26 de ani, din Manchester, Marea Britanie, a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru că a fost găsit vinovat de instanţa de judecată că a abuzat mai multe

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a anunţat, marţi, că săptămâna viitoare va fi publicat proiectul referitor la îmbunătăţirea programului Prima

Anda Călin și Liviu Vărciu s-au împăcat! Cei doi au lăsat neînțelegerile deoparte, iar acum sunt mai uniți și mai fericiți ca niciodată! Deși relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iată că și de această dată dragostea

Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF. Fiscul nu va mai putea pune popriri pe datorii mai mici de 1.500 de lei pentru persoanele fizice, iar plafoanele au fost majorate și pentru firme. În cazul firmelor mici nu se vor mai pune popriri de la

Norvegianul Jo Nesbo este un talent polivalent. Solist vocal al trupei de rock Di Derre, compozitor, economist, el semnează și thrillere de mare succes, fiind tradus în cincizeci de

Rompetrol Rafinare SA (RRC), care operează rafinăriile Pe­tro­midia şi Vega de pe litoralul Mării Negre, a trecut pe pierderi de 170,6 mil. lei în primul trimestru din 2019 la nivel individual, com­parativ cu profitul de 50,5 mil. lei din

Iulius Town va fi cea mai mare zonă de retail din regiune şi un pol de business aproape de graniţa de vest a

Dacia Arkana va fi, cel mai probabil, fratele mai luxos al Daciei Duster. Galeria Foto. Citește mai

Preşedintele polonez Andrzej Duda va întreprinde pe data de 12 iunie o vizită la Washington, unde se va întâlni cu preşedintele american Donlad Trump, a comunicat miercuri Casa Albă, potrivit agenţiei

Fundaşul olandez Matthijs de Ligt, căpitanul lui Ajax Amsterdam, a descris ca un coşmar meciul retur cu Tottenham (2-3), care s-a calificat in extremis în finala Ligii Campionilor la fotbal cu un gol marcat de Lucas Moura în minutul 90+6, relatează

Medicii au transmis, acum două zile, că Mihai Constantinescu se află în moarte cerebrală, iar vestea tulburătoare a declanșat o polemică prelungită referitoare la eventuala deconectare de la aparate a artistului. Totuși, un astfel de demers

Polițiștii constănțeni au reușit să-l prindă pe autorul jafului de la sala de jocuri de noroc din comuna constănțeană 23 August, comis în urmă cu aproximativ o lună, acesta fiind un tânăr în vârstă de 18 ani. El a fugit atunci cu

Madonna a semnat contractul pentru susținerea unui recital în finala concursului Eurovision 2019, care va avea loc sâmbătă, la Expo Tel Aviv, în Israel, punând astfel capăt incertitudinilor privind prestația sa din competiția muzicală,

Liviu Dragnea, iritat de întrebările despre Klaus Iohannis şi despre criticile prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. S-a întâmplat în timpul vizitei pe care preşedintele PSD a făcut-o,

Complexul hotelier Parc Hotels, ce include unităţile de patru stele Ramada Parc şi Ramada Plaza din nordul Capitalei, şi-a crescut afacerile cu 10% în primele trei luni din acest an, pe fondul cererii mai mari pentru cazare şi evenimente, dar şi