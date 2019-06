La 49 de ani a făcut un show incendiar! Jennifer Lopez i-a dansat în poală unui fan 10.06.2019

10.06.2019 La 49 de ani a făcut un show incendiar! Jennifer Lopez i-a dansat în poală unui fan Nu are nicio limită atunci când vine vorba de show! Oricine a fost la vreun concert de-al ei poate spune că Jennifer Lopez este o artistă completă şi că show-urile sale sunt de-a dreptul incendiare! Iar startul turneului „It’s My Party”,



La 49 de ani a făcut un show incendiar! Jennifer Lopez i-a dansat în poală unui fan

Nu are nicio limită atunci când vine vorba de show! Oricine a fost la vreun concert de-al ei poate spune că Jennifer Lopez este o artistă completă şi că show-urile sale sunt de-a dreptul incendiare! Iar startul turneului „It’s My Party”, care a debutat în Los Angeles, sâmbătă seară, le-a întrecut pe toate. La 49 […] The post La 49 de ani a făcut un show incendiar! Jennifer Lopez i-a dansat în poală unui fan appeared first on Cancan.ro.

La 49 de ani a făcut un show incendiar! Jennifer Lopez i-a dansat în poală unui fan

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Triumful Biancăi Andreescu în turneul de la Indian Wells nu a trecut neobservat, personalităţi din toate domenii bulucindu-se să o felicite pe noua stea a tenisului

Nemulţumirea oamenilor privind ritmul în care se lucrează la infrastructură este îndreptăţită, dar aceştia ar trebui să ţină cont de faptul că PSD a construit 500 de kilometri de autostrăzi dintre cei existenţi, în timp ce alte guvernări

AV-Comparatives, un site independent care se ocupă de testarea software-urilor antivirus, a efectuat un studiu pe 250 de aplicaţiii, iar două treimi dintre acestea s-au dovedit a fi

Un botoşănean a ajuns la Urgenţe după ce a luat bătaie de la soţie. Bărbatul susţine că a fost atacat de consoartă cu o furculiţă şi mai apoi stropit cu o substanţă. Până la venirea echipajului de ambulanţă a stat baricadat într-o

Recunosc, mi s-a părut foarte ciudat să-l aud pe preşedintele României, preşedintele ţării care la momentul discursului deţine preşedinţia Consiliului Uniunii, rostind la o reuniune de partid – nu

Jurnalist, până săptămâna trecută, când a devenit politicianul în care Partidul Național Liberal își pune toate speranțele în alegerile europarlamentare de anul acesta, realizatorul TV Rareș Bogdan

Inegalabila Draga Olteanu intră în scenă sau în film ca o vijelie, de la vorbă la gesture, totul este dăruit de Draga la punctul de fierbere, personajele în care a excelat totdeauna au remorcat după

Standard & Poor's (S&P) estimează că economia României va încetini şi mai mult în 2019, la 3,5%, din cauza cererii externe mai reduse şi a investiţiilor private mai slabe. În combinaţie

Justiţia internaţională se va pronunţa miercuri cu privire la apelul fostului lider politic al sârbilor din Bosnia Radovan Karadzic, condamnat în primă instanţă la 40 de ani de închisoare pentru genocid,

UNITER anunţă dispariţia actriţei Silvia Ghelan, de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca. "A fost una dintre cele mai elegante prezențe din istoria teatrului românesc, un om de teatru minunat de care ne vom

Unul din părinții copiilor de până la 12 ani ar putea beneficia de zile libere pentru a sta acasă cu cei mici atunci când școlile sunt închise temporar de autorități, potrivit unui proiect de lege depus

Danone România a fost printre ţările din cadrul grupului francez cu cele mai bune creşteri la nivel european în 2018, fabrica Danone din Bucureşti aflându-se în top 3 cele mai performante şi complexe fabrici din portofoliul companiei, având o

Salariile din comerţul local au devenit în ultimul deceniu din subiect tabu în motiv de competiţie între jucătorii care se confruntă cu probleme în recrutarea de forţă de muncă şi în păstrarea

România a încheiat ieri parcursul în Rugby Europe International Championship cu un succes în fața Belgiei, scor 43-17. „Stejarii” au jucat duminică un meci bun pe o vreme rea. România a trecut de Belgia cu

George Țucudean, atacantul de 27 de ani al celor de la CFR Cluj, ar urma să fie supus unei intervenții la inimă. update 11:15 Sursele GSP.RO confirmă informația ProX legată de problema lui George Țucudean. Fotbalistul este decis să apeleze la

"România, o destinație pentru 365 de zile de vacanță pe an" este titlul videoclipului de promovare a României, postat de Ministerul Turismului pe Facebook. Citește mai

După mai multe luni de cercetări, agenţii FBI îi acuză pe creatoarii bulgari ai sistemului internaţional de plăţi bazat pe criptomoneda OneCoin, utilizat şi în România, de fraudă în sistem piramidal, prin care investitorii din întreaga lume

Tratamentele începute luni, 18 martie, au ca scop stârpirea căpuşelor şi ţânţarilor, fiind efectuate în zonele verzi cele mai importante ale oraşului. Stropirile sunt făcute de angajaţii serviciului public

Efectuarea temelor primite la şcoală şi folosirea dispozitivelor electronice sunt principalele motive pentru care copiii nu dorm suficient, potrivit unui raport al Societăţii chineze de cercetare în domeniul

O delegaţie la nivel înalt a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a sosit luni în România şi vor purta discuţii cu autorităţile, în următoarele trei zile, pe modalităţi de intensificare a finanţării BERD în