L-au arestat pentru că nu purta mască în magazin, dar, când l-au verificat în sistem, şi-au dat seama pe cine au prins, de fapt. Au chemat întăriri, de urgenţă! 05.01.2022

05.01.2022 L-au arestat pentru că nu purta mască în magazin, dar, când l-au verificat în sistem, şi-au dat seama pe cine au prins, de fapt. Au chemat întăriri, de urgenţă! Bărbatul a intrat în magazin fără să poarte mască de protecţie. Angajaţii au insistat ca respectivul client să utilizeze o astfel de mască, ba chiar i-au oferit una din partea lor, însă omul a refuzat. […] The post L-au arestat pentru



L-au arestat pentru că nu purta mască în magazin, dar, când l-au verificat în sistem, şi-au dat seama pe cine au prins, de fapt. Au chemat întăriri, de urgenţă!

Bărbatul a intrat în magazin fără să poarte mască de protecţie. Angajaţii au insistat ca respectivul client să utilizeze o astfel de mască, ba chiar i-au oferit una din partea lor, însă omul a refuzat. […] The post L-au arestat pentru că nu purta mască în magazin, dar, când l-au verificat în sistem, şi-au dat seama pe cine au prins, de fapt. Au chemat întăriri, de urgenţă! appeared first on Cancan.

L-au arestat pentru că nu purta mască în magazin, dar, când l-au verificat în sistem, şi-au dat seama pe cine au prins, de fapt. Au chemat întăriri, de urgenţă!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Gabriela Firea îl acuză pe Nicușor Dan, primarul Capitalei, că vrea să suspende investitiile publice si private timp de 2 ani. ”Asta vrea primarul dreptei unite impotriva oamenilor! PSD nu

De când s-a transferat la Eintracht Frankfurt, lucrurile merg bine pentru Andre Silva, iar asta se vede și în FIFA 21. Atacantul nu a avut un mare succes la Milan sau Sevilla, dar în Bundesliga a arătat că este un vârf de top. Andre Silva a

Vremea se încălzește semnificativ în data de 21

Incendiu violent în Capitală! Pompierii s-au luptat mai multe ore să stingă flăcările uriașe, conform surselor Realitatea

Panathinaikos, formația pregătită de Ladislau Boloni (67 de ani), a fost învinsă de Panetolikos, scor 0-1, în etapa 23 a campionatului din Grecia. Este prima înfrângere a „verzilor” în campionat după mai bine de două luni, de la eșecul

Simona Hapciuc a făcut dezvăluiri din interiorul realityshow-ului Survivor România. Ea a povestit cum se fac alianțele, dar și ce i-a spus Jador, fără să știe că este auzit de cine nu trebuia. Simona a […] The post Simona Hapciuc a spus

Mai bine de o jumătate de secol, a fost cel mai bun marcator din istoria campionatului Spaniei, cu cele 251 de goluri marcate în tricoul lui Athletic Bilbao între 1940 și 1955, până când recordul […] The post 15 ani de la moartea lui Telmo

Un bărbat din Brăila a fost arestat după ce a întreţinut raporturi sexuale orale, în repetate rânduri cu un copil. Monstrul cu chip de om va sta în spatele gratiilor cel puţin 30 de

„Bătrânul” stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara se află într-o stare accentuată de degradare. Ultimele imagini publicate sunt dezolante pentru suflarea fotbalistică din Banat. Pagina de Facebook a lui ASU Poli, locul 2 în clasamentul

Premierul Florin Cîţu le-a mulțumit studenţilor, pe pagina sa de facebook, pentru interesul arătat programului de internship de la Palatul Victoria. "Am selectat foarte multe CV-uri și

Logiscool, business activ în domeniul educaţiei, specializat în predarea programării pentru elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 17 ani, a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri de aproximativ 20% anul trecut, ajungând la 3,5 mil. euro, pe

Un incendiu s-a produs în această după amiază, la un apartament din localitatea Comana, județul Giurgiu. Două persoane s-au autoevacuat, iar o alta a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieși din casă, și asta deoarece pe casa scării

Petroliştii au afişat la panou astăzi, 24 februarie, preţuri mai mari la carburanţi. Scumpirile, cuprinse între 50 şi 65 de bani, vin la o săptămână după cea mai recentă majorare de preţ la benzină, motorină şi gazul lichefiat, transmite

Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a ajuns la 350 de săptămâni consecutive petrecute între primele 10 cele mai bune jucătoare ale lumii. Pe 27 ianuarie 2014, Simona Halep a pătruns în TOP 10 WTA. De atunci, sportiva din România nu a mai ieșit

Anul trecut numărul turiştilor străini a scăzut considerabil din cauza pandemiei şi a restricţiilor impuse de autorităţile române, dar şi de diverse state din lume. Cu toate acestea, Germania, Italia şi Franţa au oferit anul trecut cei mai

Samsung a anunţat azi, 24 februarie, că dispozitivele Galaxy vor primi de acum actualizări regulate de securitate pentru cel puţin patru ani după lansarea iniţială a oricărui

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind eliminarea pensiilor speciale. „Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 februarie a.c., decretul privind

Simona Halep a fost criticată dur de români, după ce s-a vaccinat. Internauții au creat un scandal total pe pagina de Facebook dedicată vaccinării din România. Cea mai mare vâlvă și, totodată, cel mai de […] The post Simona Halep,

În ziua în care bugetul pe 2021 ajunge în Parlament, aflați de la președintele UDMR cum vede măsurile de austeritate aprobate deja de

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a doi inculpați, Sică Dumitrescu, 27 de ani, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, și a unui cadru militar, sub acuzația de trafic de droguri de mare risc, informează