L-am regăsit după nouă ani pe „Burlacul” milionar, la Monaco. „Am dispărut din lumina reflectoarelor pentru că…” 24.06.2020

24.06.2020 L-am regăsit după nouă ani pe „Burlacul” milionar, la Monaco. „Am dispărut din lumina reflectoarelor pentru că…” Au trecut nouă ani de la emisiunea „Burlacul II”, de unde milionarul Edward Popescu Strohlen a plecat acasă cu aleasa inimii lui, o tânără blondă pe nume Ana-Maria, care i-a devenit logodnică. Cei doi s-au despărțit, până la urmă,



L-am regăsit după nouă ani pe „Burlacul” milionar, la Monaco. „Am dispărut din lumina reflectoarelor pentru că…”

Au trecut nouă ani de la emisiunea „Burlacul II”, de unde milionarul Edward Popescu Strohlen a plecat acasă cu aleasa inimii lui, o tânără blondă pe nume Ana-Maria, care i-a devenit logodnică. Cei doi s-au despărțit, până la urmă, însă afaceristul și-a găsit și marea dragoste. Cel de-al doilea „Burlac” de la Antena 1 a […] The post L-am regăsit după nouă ani pe „Burlacul” milionar, la Monaco. „Am dispărut din lumina reflectoarelor pentru că…” appeared first on Cancan.ro.

L-am regăsit după nouă ani pe „Burlacul” milionar, la Monaco. „Am dispărut din lumina reflectoarelor pentru că…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte miercuri, în prima şedinţă cu noua conducere, formată din Viorica Dăncilă, preşedinte interimar, Paul Stănescu, preşedinte executiv interimar şi Rodica Nassar, secretar general. În şedinţă se

Brigitte a copiat-o pe Anamaria Prodan la petrecerea cu ștaif care a avut loc azi-noapte. Soția lui Florin Pastramă a ales să vină într-o rochie transparentă, cu totul la vedere. Fostul model a atras toate privirile cu posteriorul său tonifiat,

Cazul este descris ca unul dintre cele mai oribile din istoria statului american. Mama a cinci copii care au fost ucişi de tatăl lor a uimit sala de judecată din Carolina de Sud, solicitând juriului să-i cruțe viața fostului

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, miercuri, după consultările de la Palatul Cotroceni, că în Parlament va fi înfiinţat chiar de mâine un grup de lucru, cu reprezentanţi din toate partidele, care să demareze modificarea

Gigi Becali a anunțat că fostul arbitru Alexandru Tudor va superviza activitatea la academia FCSB. Roș-albaștrii au 16 grupe de copii și juniori. Citește mai

Fernando Ricksen, fostul internaţional olandez de 42 de ani, a ajuns pe ultima linie dreaptă a luptei cu o maladie incurabilă şi vrea să se despartă de fani cu un eveniment caritabil. Se stinge de la o zi la alta şi simte că sfârşitul e

„Este un fel de populism al premierilor din estul Germaniei. Aceştia ştiu că această carte pro-Rusia este populară, şi una jucată de

O bucată de sticlă aflată pe culoarul podului pietonal care face legătura între Monumentul Unirii și Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia s-a

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că îi va trimite omologului său american Donald Trump un nou „copac al prieteniei”, după ce primul, plantat în timpul unei vizite la Casa Albă s-a uscat.

Un val de aer saharian loveşte România în următoarea perioadă. Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni (10 - 23 iunie) o încălzire accentuată a vremii, cu valori maxime de 32 - 34 de grade, în unele regiuni.

Apar informații noi în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa, cel care l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei. Lepa s-a sinucis, spânzurându-se cu un cearșaf, în penitenciarul de la Timișoara. Ionel Marcel Lepa, bărbatul care l-a

Un nou joc face victime printre români. Un tânăr de 23 de ani s-a înecat la un ștrand din Iași. Tragedia a avut loc sub ochii prietenilor cu care a mers la piscină. În timpul unui joc, după cum povestesc martorii, băiatul nu a mai ieșit la

Actrița Edith González, Mexic, a murit miercuri noaptea. A fost victimă a cancerului pe care l-a fost detectat în anul 2016, potrivit jurnalistei Mara Patricia Castañeda

Giulia de Lellis e noua cucerire a pilotului de MotoGP Andrea Iannone. Revista revista italiană „Chi"anunță că italianul Andrea Iannone, 29 de ani, a fost cucerit de Giulia și că cei doi au o relație. Bruneta în vârstă de 23 de

Ludovic Orban şi-a format deja o listă cu cei care vor ocupa fotoliile de miniştri din noul guvern, în cazul că moţiunea de cenzură va trece. Deoarece conducerea USR a afirmat că nu doreşte să facă parte din noul Legislativ, liberalii au

Parlamentarii social-democraţi care vor vota moţiunea de cenzură riscă să fie excluşi din partid de organizaţiile din care fac parte, a declarat joi premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar

SCM Craiova a primit răspuns pozitiv din partea Federației Europene de Handbal și va lua startul în Cupa EHF Locul 6 în Liga Națională la finalul sezonului trecut, SCM Craiova nu a reușit calificarea în Cupa EHF, a doua

Monica Hill este, fără doar și poate, una dintre cele mai nonconformiste prezențe din showbiz-ul românesc. (Cel mai bine platit job din București) Sexoasa clujeancă a încins atmosfera la piscină și a furat privirile tuturor cu formele sale

Duminică, 16 iunie, la Televiziunea Română ia startul cea mai importantă competiţie pentru viitorul fotbalului românesc: Campionatul European de Fotbal U21, la care tricolorii mici revin, după o pauză de

Gyula Fatér, care a lucrat aproximativ două decenii la Budapest Bank Group, a fost numit CEO la OTP Bank România, subsidiara locală a celui mai mare grup bancar din Ungaria, după o perioadă de peste şapte luni în care banca a rămas fără şef,