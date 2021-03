L-am găsit pe stomatologul acuzat că a violat-o pe concurenta de la iUmor 22.03.2021

22.03.2021 L-am găsit pe stomatologul acuzat că a violat-o pe concurenta de la iUmor Pe data de 17 februarie, anul acesta, s-a împlinit un an de când Ștefania Costache – fostă concurentă ”iUmor” – a trecut printr-o experiență răvășitoare care a determinat-o să depună o plângere la poliție pe […] The



L-am găsit pe stomatologul acuzat că a violat-o pe concurenta de la iUmor

Pe data de 17 februarie, anul acesta, s-a împlinit un an de când Ștefania Costache – fostă concurentă ”iUmor” – a trecut printr-o experiență răvășitoare care a determinat-o să depună o plângere la poliție pe […] The post L-am găsit pe stomatologul acuzat că a violat-o pe concurenta de la iUmor appeared first on Cancan.

L-am găsit pe stomatologul acuzat că a violat-o pe concurenta de la iUmor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Una dintre sexy-folcloristele României îl atacă pe Raed Arafat! Motivul este halucinant, iar fanii artistei au rămas mască. Daniela Ploia, interpretă de muzică populară, a lansat un atac dur la adresa lui Raed Arafat. Situația halucinantă a

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marţi pe americani că următoarele două săptămâni vor fi "foarte, foarte dureroase", în timp ce bilanţul noului coronavirus continuă să se înrăutăţească în Statele

Costel Pantilimon răspunde la întrebările lui Costin Ștucan, la GSP LIVE. Lucruri pe care nu le știai despre goalkeeperul român! GSP LIVE e în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora

Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, se antrenează în sufragerie, în timpul pandemiei de coronavirus. Chiar dacă toate competițiile de tenis sunt suspendate, campioana noastră încearcă să se mențină în formă. Simona Halep a postat pe

O nouă categorie de pensii speciale a fost stabilită printr-o lege deja promulgată de şeful statului şi publicată în Monitorul Oficial, după ce Curtea Constituţională a constatat că înfiinţarea acestora trebuia realizată prin lege, nu prin

Manuela Marina Nestor este unul dintre fondatorii casei de avocatură NNDKP, una dintre cele mai mari din România, având în portofoliu tranzacţii care au remodelat economia

COVID-19. Compania aeriană românească TAROM a anunțat în această seară că a transportat în România 9 tone de echipament pentru medicii aflați în prima linie a luptei împotriva coronavirus. „În plină criză generată de pandemia de

260 de dosare penale au fost întocmite până în prezent prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1

Simona Halep (2 WTA) a jucat ultimul meci la 22 februarie, când a câştigat trofeul de la Dubai. De atunci, se află într-o pauză prelungită care va mai dura cel puţin până la 13 iulie, dată fixată de WTA pentru reluarea

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a anunţat, sâmbătă, 4 aprilie, că în ultimele 24 de ore, pompierii au distribuit 100.000 de măşti FFP2 şi FFP3 către unităţile medicale şi urmează să înceapă

Chiar dacă oferta de pariere nu ne ajută prea mult, tipsterii GSP.ro încearcă să vă ofere cele mai bune cote disponibile în această perioadă. Liga Primera, primul eșalon din Nicaragua, găzduiește etapa cu numărul 14 în acest

Aproximativ 15.400 de persoane au intrat în ţară, în ultimele 24 de ore, dintre acestea 10.100 prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, informează Poliţia de Frontieră. În această perioadă, dispozitivul de supraveghere şi control al

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, sâmbătă, că rezultatul său la testul pentru COVID-19 este negativ. El spune că va fi testat din nou, în patru sau cinci zile, precizând că nu are motive,

În plină criză de pandemie la nivel mondial fotbalul s-a închis, iar toți jucătorii sunt în casă. Așa se întâmplă și cu Adrian Petre, atacantul celor de la FCSB și iubita acestuia, Bianca. Fotbalistul de 22 de ani e acasă, în izolare, dar

COVID-19. Speriat de pandemia de coronavirus din Italia, Cristiano Ronaldo (35 de ani) s-a „refugiat” alături de iubita Georgina Rodriguez (26 de ani) și de copiii lor în Portugalia, în Madeira natală. Starul lui Juventus n-are alte

Mihai Rotaru, finanțatorul de la CS Universitatea Craiova, a ales metoda cea mai convenabilă, pentru toată lumea, de a rezolva problema contractelor jucătorilor pe perioada pandemiei de coronavirus. Spre deosebire de radicalul Gigi Becali, care

Industria auto din România vrea să contribuie la producția de echipamente și produse medicale, precum măști, combinezoane și biocide, și va participa la proiectul de realizare a unui ventilator de respirație destinat bolnavilor de

Mai în glumă, mai în serios... dacă optezi pentru un Sprinter 319 CDI va trebui să investeşti suplimentar în elemente de ancorare a mărfii din zona cargo. Cu un V6 sub capotă care oferă 190 CP şi 440 Nm vei uita deseori că eşti la valonaul

Președintele rus Vladimir Putin este decis ca în plină pandemie de coronavirus să creeze o imagine pozitivă, deși și Rusia are număroase cazuri de oameni infectați. Nu trece nicio săptămână fără ca Rusia să nu trimită un nou pachet

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, susţine că Liga Campionilor şi Liga Europa trebuie să se încheie până la 3 august. Ceferin a declarat că încă nu este cunoscut formatul în care vor