L-am fotografiat ”în flagrant” pe cunoscutul prezentator de la Antenă! 08.02.2020

08.02.2020 L-am fotografiat ”în flagrant” pe cunoscutul prezentator de la Antenă! Carismaticul prezentator Răzvan Simion se poate lăuda cu două victorii de proporții, una în plan profesional, iar cealaltă în plan sentimental. În ceea ce privește activitatea profesională, Răzvan Simion face echipă, la Antena 1, cu Dani



L-am fotografiat ”în flagrant” pe cunoscutul prezentator de la Antenă!

Carismaticul prezentator Răzvan Simion se poate lăuda cu două victorii de proporții, una în plan profesional, iar cealaltă în plan sentimental. În ceea ce privește activitatea profesională, Răzvan Simion face echipă, la Antena 1, cu Dani Oțil, amândoi atrăgând audiențe respectabile cu emisiunea matinală ”Neatza cu Răzvan și Dani”. Pe de altă parte, în plan […] The post L-am fotografiat ”în flagrant” pe cunoscutul prezentator de la Antenă! appeared first on Cancan.ro.

L-am fotografiat ”în flagrant” pe cunoscutul prezentator de la Antenă!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Situaţia din Venezuela nu va conduce la repetarea 'crizei rachetelor' din 1962 în Cuba, care a pus pe picior de confruntare Rusia şi SUA, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, într-un interviu

Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, o hotărâre prin care se acordă tinerilor, elevilor şi studenţilor până în 26 de ani câte 200 de euro pentru achiziţionarea unui computer. "Astăzi a

Preşedintele rus Vladimir Putin şi noul său omolog kazah, Kasîm-Jomart Tokaev, s-au angajat miercuri să întărească 'prietenia' între cele două ţări, mai ales în domeniile militar şi nuclear,

Încetinirea bruscă a creşterii economice din ultimele trimestre şi valul de înrăutăţiri ale prognozelor care derutează pe oricine caută să-şi facă o imagine clară a direcţiei economiei i-au pus pe gânduri pe teoreticieni: nu asistăm la

Florin Prunea a vorbit despre posibila revenire la Dinamo. Fostul portar recunoaște că și-ar dori asta și chiar crede că la clubul său de suflet e nevoie de un om care să fie aproape de jucători și antrenori. "Mircea Rednic este unul

PAOK Salonic a obținut al 6-lea succes consecutiv în toate competițiile. Azi a învins-o pe Asteras Tripolis în turul semifinalelor Cupei Greciei, scor 2-0. PAOK - ASTERAS, statistici AICI! Leo Matos, brazilianul de la mijlocul

O femeie în vârstă de 86 de ani, din judeţul Cluj, a murit din cauza gripei. Numărul total al deceselor înregistrate în ţară a ajuns astfel la 191, anunţă Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Femeia de 86 de

Camera Deputaților, for decizional, a votat, ieri, proiectul de lege care prevede că în cazul în care părintele beneficiar de indemnizația pentru creșterea copilului reintră din nou în concediu, fără să treacă 12 luni de la finalul primului

„Ford Puma va fi un model puternic, este un model important pentru România şi va avea un impact asupra uzinei din Craiova. Suntem mulţumiţi de echipa de acolo şi de re­zul­tatele obţinute cu

Electrica, firmă la care statul continuă să fie cel mai important acţionar, nu a profitat de liberalizarea completă a pieţei de energie, poziţia de lider fiindu-i suflată de italienii de la

Era inevitabil ca apetitul Curţii Constituţionale de a servi interesele politice ale PSD să se întoarcă la un moment dat împotriva sa. Suntem acum înaintea unei decizii în urma căreia CCR are doar două opţiuni mari şi late: să se umple de

Cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror european din partea României, Cătălin Laurenţiu Borcoman, Marius Bulancea, Laura Ecedi Stoisavlevici, Elena Hach şi Daniel Horodniceanu, vor susţine, astăzi, începând de la ora 14.00, interviul cu

În credinţa satului românesc, luna aprilie înseamnă timp favorabil prielnic holdelor şi turmelor de vite. În această perioadă continuă semănăturile de primăvară, se tund oile înainte de a fi urcate la munte, se construiesc sau se repară

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul

Un adolescent de 14 ani din judeţul Tulcea a fost arestat preventiv după ce a furat un autoturism şi l-a condus, iar în urma cercetărilor s-a stabilit că acesta este autorul a 13 furturi din maşini din judeţul

Doamna Letiţia e surdă. Sigur, aude numai ce vrea ea, spun vecinele de pe palier. Sigur, face pe deşteapta, nu salută pe nimeni, spun oamenii de la scara B. Sigur, a intrat în lift şi a trântit uşa fără să mă aştepte şi pe mine, pufneşte

Noi cutremure s-au produs în România. Trei la număr. Unde au avut loc sesimele. Un cutremur cu magnitudine 3.3 a avut loc în România miercuri seară, după ce alte două seisme avuseseră loc în zona ţării noastre, anunţă INFP. Cutremure

Numărul împrumuturilor acordate de bănci a scăzut pentru prima dată în ultimul an. Românii şi firmele au luat mai puţine credite, iar motivele sunt destule. Citește mai

Borcea e disperat! Apropiații familiei spun că fostul acționar e dispus să facă orice ca să scape de penitență și, măcar să primească mai multe „libere”. Milionarul a depus o nouă cerere de eliberare condiționată, Judecătoria

Un secretar de stat de la Ministerul Brexitului, Chris Heaton-Harris, a demisionat, în dezacord cu cererea Theresei May a unei noi amânări a ieşirii Uniunii Regatului Unit din Uniunea Europeană (UE), prevăzută iniţial la 29 martie, relatează