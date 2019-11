L-a angajat sau nu Viorica Dăncilă pe fiul ei la Curtea de Conturi? 19.11.2019

19.11.2019 L-a angajat sau nu Viorica Dăncilă pe fiul ei la Curtea de Conturi? Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marți, că nu ea și-a angajat fiul la Curtea de Conturi, precizând că acest lucru s-a întâmplat înainte ca ea să ajungă la Palatul Victoria. „Nu eu l-am angajat pe



L-a angajat sau nu Viorica Dăncilă pe fiul ei la Curtea de Conturi?

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marți, că nu ea și-a angajat fiul la Curtea de Conturi, precizând că acest lucru s-a întâmplat înainte ca ea să ajungă la Palatul Victoria. „Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi, a fost angajat înainte să fiu eu premier. În același […] The post L-a angajat sau nu Viorica Dăncilă pe fiul ei la Curtea de Conturi? appeared first on Cancan.ro.

L-a angajat sau nu Viorica Dăncilă pe fiul ei la Curtea de Conturi?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, scapă de dosarul penal ce i-a fost deschis în România, la secția pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. "Biroul de informare şi relaţii

Îngrădirea dreptului de a alege, inclusiv la referendum, reprezintă infracţiune, a afirmat joi preşedintele PNL, Ludovic Orban, referindu-se la o declaraţie făcută de Mircea Drăghici, coordonatorul

Festivalul Internaţional 'George Enescu' lansează un proiect menit să aducă muzica clasică mai aproape de publicul larg, potrivit unui comunicat al organizatorilor festivalului. "Festivalul

Un bărbat de 60 de ani a murit, după ce a fost victima unei agresiuni. Tragedia s-a produs în comuna Fulga, din Prahova, în urma unui scandal în familie, decedatul fiind un cetățean suedez. Principalul

Siemens România, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi servicii pentru pieţe strategice cum ar fi energia, sănătatea sau transporturile, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri consolidată de peste un miliard de lei. În România,

Manchester City renunță la contractul cu firma Nike pe care îl avea din 2013. Echipa va fi îmbrăcată din sezonul următor de Puma, care îi va vira lui City o sumă uimitoare. „Cetățenii” vor lua 760 de milioane de euro

Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă a DNA, va fi audiată la Secţia pentru Investigarea Magistraţilor, joi 28 martie, acolo unde aceasta este cercetată în două dosare. La intrare în sediul SIIJ, Kovesi a refuzat să facă declaraţii. UPDATE

Preşedintele PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit, joi, cu liderii judeţeni, primarii şi preşedinţii de CJ-uri social-democraţi pentru a discuta despre strategia de campanie electorală pentru europarlamentare şi referendum. Întâlnirea are loc la

eMAG ne surprinde de multe ori cu promotii noi pe care nu le-a mai incercat pana acum. De data asta avem o sarbatoare a cumparaturilor online. Citește mai

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat, joi, la o conferinţă de presă ce a avut loc la Parlament că ordonanţa de urgenţă iniţiată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader prezintă modificări 8 articole din Codul

Un accident mortal s-a produs astăzi pe DN7, în această dimineață. Un cunoscut om de afaceri din România a fost implicat. A decedat pe loc. Pompierii au fost șocați când au ajuns la fața

Astăzi au fost extrase numerele norocoase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Vezi care sunt numerele câștigătoare de

Uber prezintă câteva statistici la 1 an de la lansarea în Bucureşti a serviciului de ridesharing cu maşini 100% electrice - Uber

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, în perioada 29 martie-25 aprilie, din cauza amplasării unui numr de 970 de balize direcţionale care vor delimita sensurile de

La cinci ani după anexarea Crimeei de către Rusia şi izbucnirea unui război soldat cu mii de victime separatiştii pro-ruşi, cetăţenii ucraineni merg la urne, duminică, pentru a-şi alege noul preşedinte pentru un mandat de cinci ani. Favoriţi

Secţia pentru procurori a CSM ar putea cere Inspecţiei Judiciare să verifice modul în care Adina Florea, şeful-adjunct al Secţiei speciale de investigare a magistraţilor a încercat să preia dosarul Tel Drum. Asta după ce Augustin Lazăr a

Radioteleviziunea britanică BBC a anunţat joi că i-a prezentat scuze preşedintelui Ucrainei, Petro Poroşenko, şi a acceptat să îi plătească acestuia despăgubiri în urma publicării unui articol

Executivul urmează să adopte vineri, printr-un memorandum, Codul de conduită al membrilor Guvernului. Proiectul de Cod stabileşte, între altele, că membrii Guvernului îşi exercită mandatul "în conformitate

O nouă staţiune va fi construită pe litoralul Mării Negre, a anunţat ministrul Turismului. Bogdan Trif a precizat că lucrările vor începe chiar în acest an, iar proiectul va fi realizat prin

Înaite de a ajunge la alimentele care taie pofta de dulce, să vorbim puțin despre problemă în sine. În general, orice poftă exagerată indică o carență a organismului. Este un fel de semnal de alarmă