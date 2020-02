Kylie Minogue, spectaculoasă la o gală care a avut loc la New York 01.02.2020

01.02.2020 Kylie Minogue, spectaculoasă la o gală care a avut loc la New York Cântăreața australiană Kylie Minogue a strălucit la o gală care a avut loc zilele acestea la New York. Kylie Minogue a fost prezentă la Arts Awards Gala, care s-a desfășurat la New York. Artista a arătat spectaculos și a atras toate privirile.



Kylie Minogue, spectaculoasă la o gală care a avut loc la New York

Cântăreața australiană Kylie Minogue a strălucit la o gală care a avut loc zilele acestea la New York. Kylie Minogue a fost prezentă la Arts Awards Gala, care s-a desfășurat la New York. Artista a arătat spectaculos și a atras toate privirile. Pentru eveniment, cântăreața australiană a ales o elegantă rochie de culoare mov, care […]

Kylie Minogue, spectaculoasă la o gală care a avut loc la New York

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan solicită Guvernului să depună "urgent" candidatura pentru găzduirea de către România a Autorităţii Europene a Muncii. El aminteşte că, pe 14 martie, Consiliul

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile pe durata orelor următoare în localităţi din Banat

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, solicitarea PNL ca ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, să vină la "Ora Guvernului", în perioada 8 - 12 aprilie. Grupul parlamentar al PNL

Un manager de conturi, în vârstă de 29 de ani, a murit în prima sa zi de vacanţă, după ce a fost aruncat de pe o banană gonflabilă, pe un lac din Portugalia, potrivit Daily Mail. Richard

Preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a declarat miercuri preocupat de presiunile statului român asupra fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi, care este candidata preferată de

Alin Stoica (39 de ani), fiul legendarului căpitan al Stelei 1986, Tudorel Stoica, a vorbit despre selecția pe pile făcută la echipa națională de foștii colegi de-ai tatălui său. Campion de 4 ori în Belgia cu Anderlecht și Bruges, Stoica

Diego Fabbrini, 28 de ani, nu mai prinde postul de titular la FC Botoșani, despărțirea de moldoveni este irevocabilă, iar Dinamo nu mai vrea să-l rateze. Diego Fabbrini nu mai face parte din planurile actuale ale echipei botoșănene, după ce

Nicolae Badea, fostul președinte al lui Dinamo, și viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, se vor întâlni ca să negocieze o modalitate prin care să deblocheze "afacerea stadionul". Conform surselor din anturajul lui Nicolae

Premier League 2019, etapa a 33-a. Liderul Liverpool joacă la Southampton. City are meci mâine contra lui Cardiff. Programul rundei. ”Cormoranii” sunt lideri, Liverpool, cu 79 de puncte, două peste Manchester City. Arsenal e pe 3, 61 de puncte.

Deputaţii au respins, miercuri, moţiunea depusă de Opoziţie pe Transporturi, intitulată: "Mandatul ministrului Cuc cu numărul 3 este unul de nota 3". Dezbaterea pe moţiune a avut loc, luni, iar ministrul Răzvan Cuc a răspuns atunci criticilor

Simona Halep, 27 de ani, locul 2 WTA, este marea favorită a sezonului de zgură, potrivit unei analize publicate pe site-ul oficial al WTA. Ca să întocmească un clasament al favoritelor la câștigarea trofeelor turneelor pe zgură, specialiștii au

Instanţa Supremă judecă, astăzi, contestaţia Laurei Codruţa Kovesi la măsura controlului judiciar dispusă de Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie împotriva sa. UPDATE - ora 14.10: Laura Codruța Kovesi a ajuns, în urmă cu

Vot surpriză, miercuri, la moţiunea simplă pe Transporturi. Lia Olguţa Vasilescu a votat în favoarea moţiunii şi împotriva ministrului Răzvan Cuc. Vasilescu, care este în prezent purtător de cuvânt al PSD şi consilier pe probleme de

Realitatea TV a obținut contractul încheiat între PSD și Poșta Română pentru distribuirea unui ziar cu realizările partidului de guvernământ. Citește mai

O piatră funerară cu imaginea lui Vladimir Putin a fost găsită în faţa Catedralei Sfântul Isaac din Sankt Petersburg, oraşul natal al preşedintelui

IKEA va testa în 30 de pieţe un serviciu prin care le va permite clienţilor să închirieze mobilă, în loc să o cumpere, ca parte a strategiei companiei de a reduce vânzarea de mobilă ieftină de unică folosinţă ca răspuns la preocupările

Fostul secretar de stat din Ministerul Sănătăţii, Alin Tucmeanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de

Curtea Constituţională a României a stabilit ziua de 10 aprilie data la care va lua în discuţie sesizarea formulată de Camera Deputaţilor pe tema completelor specializate de la Curtea

Calificarea în semifinalele turneului de la Miami a ajutat-o pe Halep să urce o poziţie în clasamentul WTA, până pe locul 2, dar românca stă mult mai slab în topurile câştigurilor pe 2019 şi în Race to

Fostul sprinter jamaican Usain Bolt, deţinătorul recordurilor mondiale la 100 m şi 200 m şi câştigător a 8 medalii olimpice de aur, a participat la o cursă împotriva unui