Kremlinul respinge zvonurile privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin, după ce un politolog rus a spus că are Parkinson 07.11.2020

07.11.2020 Kremlinul respinge zvonurile privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin, după ce un politolog rus a spus că are Parkinson În Rusia circulă zvonul că Vladimir Putin, 68 de ani, ar suferi de Parkinson. Politologul Valery Solovei, un critic al lui Putin, a redeschis subiectul și, în plus, a avansat ideea că președintele rus ar intenționa să demisioneze în ianuarie,



Kremlinul respinge zvonurile privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin, după ce un politolog rus a spus că are Parkinson

În Rusia circulă zvonul că Vladimir Putin, 68 de ani, ar suferi de Parkinson. Politologul Valery Solovei, un critic al lui Putin, a redeschis subiectul și, în plus, a avansat ideea că președintele rus ar intenționa să demisioneze în ianuarie, relatează Mediafax, care citează New York Post. Conform unor filmări recente cu liderul de la […]

Kremlinul respinge zvonurile privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin, după ce un politolog rus a spus că are Parkinson

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Cauţi să slăbeşti câteva kilograme pentru a arăta perfect în ţinuta de Crăciun sau de Revelion? Poţi profita de perioada postului pentru a urma o dietă bazată pe supe din legume, cu un sporit aport de vitamine şi nutrienţi benefici pentru

Românii cu credite în euro au fost luaţi prin surprindere de creşterea cursului leu/euro de la o zi la alta, cotaţia depăşind maxim istoric după maxim istoric şi depăşind 4,77

Se spune despre Baba Vanga că ar fi prezis BREXIT-ul, atentatele ISIS, începutul și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, moartea prințesei Diana, destrămarea Uniunii Sovietice și chiar dezastrul nuclear de la Cernobâl. Baba Vanga ține

Emoţia este puntea care leagă conştientul de inconştient. Cu scopul de a ne ajuta să ne înţelegem mai bine, Hans Steiner, profesor de psihiatrie şi ştiinţe ale comportamentului explică ce putem face pentru a ne cunoaştem mintea înţelegând

În fotbalul de astăzi, jucătorii de bandă au devenit cei mai importanți pentru atacul unei echipe. Asta este valabil și în FIFA. Atacanți ca Lewandoski, Kane sau Ibrahimovic nu ar mai avea același impact dacă nu ar fi sprijiniți de

Anul trecut, principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave au fost viteza neadaptată la condiţiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor şi neacordarea de prioritate pietonilor. Faţă de anul anterior, numărul

Simona Halep, 28 de ani, a fost cerută în căsătorie de Toni Iuruc, 40 de ani, iar petrecerea a avut loc sâmbătă seară. Cei doi îndrăgostiți au sărbătorit evenimentul alături de apropiați, la un club din Mamaia. „Totul a fost ținut

Peste 30% dintre botoşăneni au ieşit la vot, până la ora 15.00, în ciuda gerului crunt de afară. Majoritatea sunt din mediul urban şi au votat în special după ora 12.00. Prezenţa la vot, la această oră este mai slabă decât cea de acum

Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a votat vineri asocierea între SPAET şi Mehedinţi Gaz în vederea implementării proiectului pilot prin care cei de la Mehedinţi Gaz vor asigura căldura şi apa caldă pentru 480 de apartamente,

Islandezii iau în calcul mutarea partidei cu România din 26 martie 2020, contând pentru semifinalele barajului pentru Liga Națiunilor. „Va fi chiar «acasă»?", s-au întrebat ziariștii și fanii locali. Laugardalsvöllur nu are încălzire și

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani și la ce să ne așteptăm de la al doilea său mandat de președinte. CTP a spus despre Klaus

Ministrul agriculturii: „Am atras atenţia încă de anul trecut asupra neconformităţilor privind transportului animalelor

Creditarea privată a continuat şi în octombrie să îşi tempereze ritmul anual de creştere, la 7,5%, faţă de 7,7% în septembrie, principalele motoare fiind împrumuturile în lei ale populaţiei, cu un plus de 13,7%, şi cele în valută luate de

Gabriela Firea s-a delimitat luni seară de reuniunea unor lideri PSD în biroul lui Marcel Ciolacu de la Palatul Parlamentului, în care se negociază termenii înlăturării Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD, primarul general afirmând că nu

„Doar 20% din companiile din România au proiecte avansate de transformare digitală, mulţi dintre proprietari se gândesc la asta, o pun ca strategie sau prioritate, dar puţini

Un proiect care prevede legalizarea activităţilor de cultivare, recoltare şi comercializare a canabisului în scopuri medicinale în România este considerat adoptat tacit, după ce senatorii nu l-au votat în termenul legal. Constatarea acestui fapt

Alejandro Sandi, un cunoscut actor de telenovele din Mexic, a fost salvat după a fost răpit de hoții care i-au edeturnat automobilul, relatează Mediafax. Actorul a fost salvat de autoritățile mexicane. Starul mexican a fost răpit duminică, după

Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în prezent în 261 de localităţi din 28 de judeţe, cu un număr de 774 de focare, între care 15 sunt în exploataţii comerciale şi patru în exploataţii de tip A,

Compania americană Electronic Arts Games (EA), unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume prezent de 13 ani şi pe piaţa din România, anunţă că urmează să recruteze câteva zeci de specialişti pentru extinderea diviziei EA

Anuntul a fost facut in cadrul unui evenimentul organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall Andrei Stoica, unul dintre cei mai puternici luptatori din Romania, a participat la un eveniment organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall