Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Decizie de ultimă oră în cazul celui supranumit ”Fiara din Balcani” 30.09.2021

30.09.2021 Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Decizie de ultimă oră în cazul celui supranumit ”Fiara din Balcani” Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Condamnat la închisoare pe viață, bărbatul avea dreptul să iasă anul acesta, după 20 de ani executați. Konstantinos Passaris, supranumit ”Fiara din Balcani” este unul dintre cei mai



Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Decizie de ultimă oră în cazul celui supranumit ”Fiara din Balcani”

Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Condamnat la închisoare pe viață, bărbatul avea dreptul să iasă anul acesta, după 20 de ani executați. Konstantinos Passaris, supranumit ”Fiara din Balcani” este unul dintre cei mai […] The post Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Decizie de ultimă oră în cazul celui supranumit ”Fiara din Balcani” appeared first on Cancan.

Konstantinos Passaris a cerut să fie eliberat! Decizie de ultimă oră în cazul celui supranumit ”Fiara din Balcani”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care Insula Belina revine în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Apelor Române, a anunțat, vineri, șeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, citat

Compania aeriană Lufthansa va lansa un program-pilot de testare rapidă Covid-19 pentru cursele dintre München și Hamburg, cu scopul de a asigura ”100 la sută pasageri negativi”, scrie site-ul businesstraveller.com. Potrivit sursei

Un bărbat de 46 de ani a fost găsit mort de pompierii care au intervenit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casă din localitatea Drăgoești,

Un fostul primar PSD de la Sectorul 1 a fost răpus de COVID-19. Vasile Gherasim a decedat la vârsta de 70 de ani, transmite România TV. El fusese confirmat cu Sars-Cov-2 și de mai bine de o lună era internat

Marcus Rashford, jucătorul onorat de regină, l-a convins pe premierul britanioc Boris Johnson să-și schimbe încă o dată decizia. Guvernul a pregătit 400 de milioane de lire pentru a ajuta copiii defavorizați. Un fotbalist de numai 23 de ani se

Un român de 46 de ani din Torino depistat cu COVID-19 și care suferea și de alte afecțiuni a murit, după ce medicii l-au trimis acasă să ia un paracetamol. În Italia s-a declanșat un adevărat scandal, după ce presa a relatat acest caz,

Peste puțin timp, va începe un nou episod al derby-ului Rhone Alpes, dintre Olympique Lyon și Saint-Etienne. Rivalitatea dintre cele două cluburi este atât de aprigă încât în urmă cu câțiva ani, un fost lyonez […] The post Cum

Tecnicas Reunidas, o companie spaniolă de construcţii inclusă în indicatorul de referinţă al bursei din Madrid, IBEX 35, a înfiinţat o divizie în Lituania, relatează Baltic

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, consilier special la Casa Albă în timpul mandatului lui Donald Trump, îl sfătuieşte să cedeze în scandalul post-alegeri şi să-şi recunoască înfrângerea, conform unor

Firma de avocatură Radu şi Asociaţii SPRL, afiliată EY România, anunţă numirea lui Radu Diaconu la conducerea practicii de consultanţă juridică a societăţii. El a preluat funcţia de la Dragoş Radu, cel care a condus în ultimii opt ani

Până acum, în scandalul Sante Med se cer daune de peste 800.000 de lei și 15.000 de euro, dar multe dintre rudele victimelor nu au anunțat câți bani solicită ca despăgubiri de la cele trei persoane trimise în judecată în cazul spirtului

Ieri au avut loc dezbateri în parlament pe marginea bugetului de stat din 2021. Au fost frapante similitudinile de limbaj dintre PNL şi PSD, în privinţa asigurării finanţării bugetare în anul următor. Specialiştii independenţi, CE şi FMI spun

Ieri a fost prima zi în care companiile de pe piaţa locală au fost nevoite să se adapteze noilor restricţii impuse de autorităţi din cauza evoluţiei alarmante a numărului de cazuri de COVID-19 în

Cele două companii deținute de Monica Gabor au ajuns la faliment, după ce Fiscul a dat-o în judecată, pentru a recupera banii datorați de fosta doamnă Columbeanu. Monica Gabor a rupt în cele din urmă […] The post Este oficial! Monica Gabor

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, afirmă, marţi, că „PSD îşi lansează programul pentru sărăcirea românilor”, referindu-se la ceea ce a însemnat, în opinia sa, guvernarea PSD: 500 de modificări la Codul fiscal, TVA defalcat şi

Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că autorităţile nu iau în considerare acum o carantinare totală, cum nu iau în considerare o carantinare totală nici de sărbători. Preşedintele a subliniat că în continuare este posibilă

Guvernul pregăteşte o nouă prelungire a valabilităţii voucherelor de vacanţă emise anul trecut, din cauza creşterii alarmante a numărului de cazuri de coronavirus, scrie

Cele mai bune televizoare smart 4k sunt pregătite pentru tine de Black Friday 2020. Vezi ce televizoare 4k Ultra HD sunt la reducere de Black Friday la Emag, Flanco, Altex sau F64. Televizoare Smart 4k – ce trebuie să știi despre 4k TV Ce

Românii au efectuat în primul se­mestru (S1) din 2020 tranzacţii cu car­dul de credit în valoare de 6,3 miliarde de lei, în scădere cu 2,4% faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut, după cum reiese din datele centralizate de