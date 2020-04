Kobe Bryant, legenda pierdută a lui Lakers, dar niciodată uitată 30.04.2020

30.04.2020 Kobe Bryant, legenda pierdută a lui Lakers, dar niciodată uitată Kobe Bryant, unul dintre cei mai semnificativi jucători de baschet din istorie, ne-a părăsit prematur în acest an în urma unui cumplit accident de elicopter în care și-a pierdut viața și una dintre fiicele sale. A început să joace baschet de



Kobe Bryant, legenda pierdută a lui Lakers, dar niciodată uitată

Kobe Bryant, unul dintre cei mai semnificativi jucători de baschet din istorie, ne-a părăsit prematur în acest an în urma unui cumplit accident de elicopter în care și-a pierdut viața și una dintre fiicele sale. A început să joace baschet de la vârsta de trei ani și încă de mic s-a îndrăgostit de Los Angeles […] The post Kobe Bryant, legenda pierdută a lui Lakers, dar niciodată uitată appeared first on Cancan.ro.

Kobe Bryant, legenda pierdută a lui Lakers, dar niciodată uitată

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Are 26 de ani și este un model de origine rusă care face carieră pe podiumurile de prezentare a modei din Milano. Carlotta Tadolini i-a atras atenția în 2016 producătorului emisiunii Tiki-Taka și i-a oferit un contract, făcând

România va găzdui Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe din 2021, a anunţat, vineri, Federaţia Română de Tenis de Masă pe Facebook, citată de Agerpres. ''În competiţia pentru organizarea CE s-au înscris iniţial România,

Mama majorărilor, salariale Olguţa Vasilescu, spune că din cauza salariilor mici patru milioane de români au plecat din ţară. Parţial adevărat. Prin urmare, dna Vasilescu s-a pus, în acord cu şefii ei, pe majorări de salarii şi pensii, pe

Horoscop 27 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 27 aprilie 2019 - Berbec: Este o zi specială, în care orice preocupare rumoasă devine foarte ușor un exemplu pentru cei din jur. Vei avea ocazia să înveți multe lucruri

Turcii de la Alsim Alarko au început activitatea pe Lotul 2 din Autostrada de Centură Bucureşti Sud, arată imaginile publicate de pasionaţii de

Rusia îşi avansează pionii în Cuba, amintind de epoca sovietică, dar fără intenţia de a subvenţiona insula, susţin mai mulţi experţi, citaţi vineri de AFP. Raul Castro, prim-secretar al

Viitorul schimbă liniile. Gică Hagi lasă nouă jucători în afara lotului pentru meciul cu Sepsi, programat sâmbătă, de la ora 21.00, în etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1. După ce a folosit cam aceeași jucători în cele

După Paşti, inspirată de emoţiile transmise de cei care au petrecut sărbătorile la ţară, dar şi de satul ca temă centrală a campaniei electorale din Spania, am purces la a scrie un material mai amplu despre viitorul spaţiului rural

Se spune că nimic nu e mai tragic pentru un profesor decât să-și piardă autoritatea în fața clasei. Ei bine, Ecaterina Andronescu, din poziția de ministru al Educației, tocmai și-a pierdut autoritatea în fața olimpicilor

Grupul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) va fi dizolvat după scrutinul europarlamentar, urmând să fie înlocuit de altă alianţă politică, a declarat liderul formaţiunii politice, Guy Verhofstadt, citat de site-ul

Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, la Brad, că nu se va ruga de nimeni să o invite la Summitul de la Sibiu, precizând că este important pentru România, ''dincolo de orgoliile proprii, dincolo de interesul personal al

Nava-Școală „Mircea”, cel mai longeviv ambasador al României pe mările și oceanele lumii, a plecat astăzi spre Hamburg, loc din care va reface său primul voiaj către țară, de acum opt

Un tânăr a fost legitimat şi amendat ulterior de Jandarmerie, sâmbătă, la Hunedoara, în timpul vizitei premierului Viorica Dăncilă. Bărbatul a strigat câteva sloganuri care nu o puneau într-o lumină pozitivă pe şefa

Vizita Papei în Bulgaria reprezintă o misiune delicată. În niciun alt stat est-european relația bisericii ortodoxe cu Roma nu este atât de

Echipajele SMURD au fost solicitate, sâmbătă și în noaptea de Înviere, de 1.062 de persoane care au avut probleme medicale, precum și pentru 8 cazuri în care a fost nevoie de descarcerarea unor persoane, în urma unor accidente rutiere. Pe timpul

Veste de ultimă oră despre pensiile românilor! Mesajul vine tocmai de la ministrul Muncii. Pensiile a mii de românii sunt în joc. Totul se va sfârși în luna

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Iată cum pariem: Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul din Bănie dintre Universitatea și FCSB. Ambele grupări au

Moţiunea simplă „Eugen Teodorovici, românii îţi cer să demisionezi!”, iniţiată de PNL şi USR şi depusă pe 8 aprilie în plenul Senatului, urmează să fie dezbătută şi votată luni, potrivit site-ului acestui for

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 6 mai 2019. Citește mai

Luni dimineață, în jurul orei 10.00, într-un spațiu comercial aflat la etajul 1 al AFI Cotroceni a avut loc un incendiu de mici