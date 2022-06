Klopp i-a găsit înlocuitor lui Mane la Liverpool 01.06.2022

01.06.2022 Klopp i-a găsit înlocuitor lui Mane la Liverpool Martin Terrier (25 de ani), atacantul lui Rennes, a intrat în vizorul lui Liverpool, după ce Mane a anunțat clubul că vrea să plece în această vară. Terrier a marcat 21 de goluri în sezonul recent încheiat din Ligue 1 și a fost al treilea



Klopp i-a găsit înlocuitor lui Mane la Liverpool

Martin Terrier (25 de ani), atacantul lui Rennes, a intrat în vizorul lui Liverpool, după ce Mane a anunțat clubul că vrea să plece în această vară. Terrier a marcat 21 de goluri în sezonul recent încheiat din Ligue 1 și a fost al treilea golgeter al competiției, după vedetele Mbappe (28 de goluri) și Ben Yedder (25 de goluri), atacantul și căpitanul lui AS Monaco. ...

Klopp i-a găsit înlocuitor lui Mane la Liverpool

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Acuzații grave și jocuri de putere devoalate, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea "100%". Lupta din PNL a intrat deja în faza pe dosare, iar instituțiile statului au început să fie folosite pentru a face presiune politică. Un lucru

Aliaţii NATO îşi scotocesc rândurile în vederea găsirii unui succesor pentru secretarul general Jens Stoltenberg. La mai bine de şapte decenii de la fondare, unii consideră că a venit vremea pentru o femeie la conducerea Alianţei.

Jurnaliști, activiști pentru drepturile omului, avocați, autorități religioase, politicieni, membri de guvern, dar și șefi de stat sunt spionați cu ajutorul unui program militar virusat, creat de

Prieten bun din copilărie cu Mihai Iosif, impresarul Florin Manea a dezvăluit în direct la GSP Live că actualul antrenor al Rapidului și-a ratat cariera de fotbalist din cauza vieții extrasportive dezordonate. Impresarul Florin Manea, fiul

Datele la jumătatea anului arată că suntem într-o uşoară creştere faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun, având în vedere faptul că facem comparaţie între un an normal şi 2020, un an în care am înregistrat

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de marți, 20 iulie

Un bărbat din statul american Florida care a pătruns ilegal în Senatul SUA în cursul protestelor violente de pe 6 ianuarie având asupra sa un steag al echipei de campanie a fostului preşedinte Donald Trump a

„Le Monde” a dezvăluit, marţi, că telefonul portabil al preşedintelui Franţei Emmanuel Macron a fost infectat de programul de spionaj informatic Pegasus. Potrivit cotidianului de seară, operaţiunea a fost condusă în numele serviciilor de

Marcel Ciolacu a declarat, luni, că se bucură pentru eliberarea lui Liviu Dragnea. Despre o eventuală revenire a fostului lider în partid, actualul președinte a precizat însă că statutul PSD nu mai permite acest

Franţa impune folosirea certificatului digital pentru accesul la muzee, cinematografe sau alte spaţii culturale, în urma unei creşteri alarmante a numărului de cazuri COVID, generat de varianta Delta. Măsura este pusă în vigoare începând de

SFÂNTUL ILIE. În fiecare an, pe data de 20 iulie, se prăznuieşte Sfântul Ilie. Tradiţii şi obiceiuri de Sfântul

Ceremonia militară organizată cu ocazia încheierii misiunii Armatei României în Afganistan a avut loc, miercuri, în Piața Arcul de Triumf din București. Pe sub Arcul de Triumf au defilat detașamente

Furnizorul de servicii logistice H Essers SRL, subsidiara locală a grupului belgian H.Essers, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 180,7 mil. lei (37,5 mil. euro), în scădere cu aproximativ 5% faţă de anul ante­rior, potrivit calculelor

Motivul pentru care inginerii preferă un serviciu de debitare cu laser constă în lunga listă de avantaje pe care le oferă. Avantajele tăierii cu laser sunt flexibilitate, precizie, repetabilitate, viteză, rentabilitate, calitate excelentă,

Preţurile cerealelor sunt în creştere din nou, în condiţiile în care vremea extremă îşi pune amprenta asupra diferitelor regiuni ale

Vicepreşedintele CNCAV Andrei Baciu susține că România va continua, atât la nivel individual, cât şi la nivel european, acţiunile de donaţie sau revânzare dozelor de vaccin anti-COVID. În context, el a arătat că săptămâna aceasta va fi

O femeie, de 64 de ani, din comuna Turburea, judeţul Gorj a sesizat poliţia cu privire la faptul că este ameninţată de fiul său, care se află în stare de

În timpul întâlnirii de la Geneva, din iunie, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a oferit președintelui Joe Biden „utilizarea bazelor militare ale Rusiei, în vederea strângerii de informații din

Copilul de 11 ani a trecut prin fața blocului chiar în momentul în care bucata de tencuială s-a desprins de la un balcon situat la etajul 6, informează Digi24. Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare

Cele două diplome depistate de comisia de admitere de la Facultatea de Drept a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava au fost grosolan falsificate. Candidaţii care au depus diplomele sunt din