Klaus Iohannis, noi precizări pentru români! Ce este foaia comună de parcurs şi cum ne va afecta vieţile 23.04.2020

23.04.2020 Klaus Iohannis, noi precizări pentru români! Ce este foaia comună de parcurs şi cum ne va afecta vieţile Klaus Iohannis a anunțat joi, 23 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, că va susține o întrunire importantă la ora 16 cu membri Consiliului European. Principalul subiect va fi relansarea economică, vor cuprinde principii care vor sta la



Klaus Iohannis, noi precizări pentru români! Ce este foaia comună de parcurs şi cum ne va afecta vieţile

Klaus Iohannis a anunțat joi, 23 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, că va susține o întrunire importantă la ora 16 cu membri Consiliului European. Principalul subiect va fi relansarea economică, vor cuprinde principii care vor sta la baza acestui obiectiv. Șeful statului a declarat următoarele: ”-Avem o creștere semnificativă ca cazurilor confirmate, 400 […] The post Klaus Iohannis, noi precizări pentru români! Ce este foaia comună de parcurs şi cum ne va afecta vieţile appeared first on Cancan.ro.

Klaus Iohannis, noi precizări pentru români! Ce este foaia comună de parcurs şi cum ne va afecta vieţile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

România avea, anul trecut, numai 823 de kilometri de autostrăzi, reprezentând 4,6% din totalul drumurilor naţionale, şi de aproape 34 de ori mai mulţi kilometri de drumuri pietruite şi de pământ

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis sâmbătă că îi va înfrunta pe opozanţii săi din interiorul partidului său, (AKP, islamo-conservator), la câteva săptămâni după ce formaţiunea

Pasagerii unui tren particular care venea sâmbătă, 27 aprilie, la Constanţa au fost daţi jos la o distanţă apreciabilă de gara de la Cernavodă, între liniile de cale

Simona Halep se luptă cu Caroline Garcia în meciul 3 al semifinalei Fed Cup dintre Franța și România. Tot astăzi, Răzvan Lucescu are cel mai important meci din cariera sa de antrenor, de până acum. Partida echipei PAOK Salonic nu este transmisă

Planeta noastră se află în cursul celei de-a şasea extincţii în masă: este a şasea oară în istoria de pe Pământ când fauna globală se confruntă cu o scădere majoră ca număr de animale. Din punct de vedere istoric, dispariţiile în

Incident aviatic. Din cauza ploii torențiale, avionul care transporta Lumina Sfântă spre Sibiu nu a mai putut ateriza. Preoții vor lua Lumina de la Catedrala

Mânăstirea Suroti din Grecia a fost un loc de pelerinaj astăzi, în duminica Floriilor. Printre oamenii aflați acolo s-au numărat și mai multe grupuri de români, mai ales că mânăstirea este considerată „al doilea Athos”. Mănăstirea

FELICITĂRI PAŞTE FERICIT 2019. FELICITĂRI PAŞTE FERICIT. MESAJE de PASTE fericit 2019. URARI de PAŞTE. FELICITARI de Paşte. SMS -uri frumoase de Paşte, mesaje haiose şi amuzante de Sfintele Paşti. Mesaje hazlii de Paşte. MESAJE de

Un incident destul de des întâlnit în aviație a avut loc în noaptea de înviere pe aeroportul Otopeni. Citește mai

Două dintre destinațiile de top din Peninsula Balcanică, Croația și Muntenegru se mândresc cu unele dintre cele mai bine păstrate orașe medievale, însă ceea ce le face cu adevărat interesante sunt peisajele luxuriante, o combinație între

Răzvan Ciobanu a murit luni dimineaţa, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea a lovit mai mulţi copaci. Fostul creator de modă avea 43 de ani. Galeria Foto.

În cel mai rău caz, Neymar (PSG) ar putea fi exclus opt meciuri de Comisia de Disciplină! Neașteptat de slab Parisul în acest an. A cucerit titlul, dar a ratat alte trei trofee: Champions, Cupa Ligii și, sâmbătă, Cupa Franței,

Gruparea extremistă numită New IRA a admis că este responsabilă pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Într-o declarație dată pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor săi.

Wanda Nara nu a renunțat la obiceiul de a posta imagini sexy, iar ultima fotografie publicată pe Instagram nu iese din acest tipar. Ea a pozat topless alături de soțul ei, Mauro Icardi. Imaginea a adunat peste 450.000 de reacții și aproape 8.000

Alunecările de teren şi inundaţiile provocate de ploile torenţiale au ucis cel puţin 29 de persoane în Indonezia, au anunţat luni reprezentanţii Agenţiei naţionale de gestionare a dezastrelor, potrivit

CFR Cluj a câștigat meciul cu Viitorul, scor 3-1, și a făcut un nou pas imens în lupta pentru titlu. FCSB și CSU Craiova păstrează șanse matematice. FCSB și CSU Craiova au beneficiat de rotunjire la intrarea în play-off.

Premierul Viorica Dăncilă a vrut să discute, marţi, cu preşedintele Klaus Iohannis, pe tema remanierii Guvernului, au precizat pentru Libertatea surse politice. Cei doi nu au reuşit să vorbească, pentru că şeful statului avea program. Premierul

Clipe de panică la Timişoara, în urma unui incendiu izbucnit o fabrică de componente auto din Timişoara. 400 de oameni au fost evacuaţi, iar din cauza riscului de poluare, s-a emis o avertizare de tip RO-ALERT. Citește mai

Guvernul Dăncilă este pus la colt și somat public. Alegerile europarlamentare din luna mai pot fi în pericol. Comisia de la Veneția este invocată, iar Executivul este din nou

Reprezentanţii Comisiei de la Veneţia se află, miercuri, la Bucureşti, unde au întâlniri cu preşedintele Klaus Iohannis, de la ora 11.00 şi cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în jurul orei 9.00. Pe durata vizitei în România, delegaţia