Klaus Iohannis, din nou la schi. Cum a apărut de această dată în Munţii Şureanu 18.02.2018

18.02.2018 Klaus Iohannis, din nou la schi. Cum a apărut de această dată în Munţii Şureanu Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot în Munții Șureanu. Şeful statului a fost fotografiat în timp ce aştepta să urce cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil Şureanu, unde altitudinea maximă



Klaus Iohannis, din nou la schi. Cum a apărut de această dată în Munţii Şureanu

Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot în Munții Șureanu. Şeful statului a fost fotografiat în timp ce aştepta să urce cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil Şureanu, unde altitudinea maximă depăşeşte 2.000 de metri, informează Mediafax.ro. Preşedintele Iohannis a mai fost fotografiat pe pârtiile de la Şureanu […] The post Klaus Iohannis, din nou la schi. Cum a apărut de această dată în Munţii Şureanu appeared first on Cancan.ro.

Klaus Iohannis, din nou la schi. Cum a apărut de această dată în Munţii Şureanu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Uniunea Salvaţi România (USR) a depus, luni, la Curtea Constituţională sesizările în privinţa proiectelor de modificare a legilor justiţiei, motivând că "subminează independenţa magistraţilor din

Noile tehnologii QLED ofera experienta de cinematograf la tine acasa. Profita de cele mai bune si moderne televizoare la cele mai bune preturi, astazi la eMAG. Citește mai

Sâmburii de măsline oferă o mulţime de avantaje organismului, numărându-se printre cei mai sănătoşi sâmburi. Înainte de utilizarea lor în diverse scopuri, trebuie măcinaţi. Citește mai

Un meci de lupte la nivel de juniori, desfășurat duminică în orașul Aachen, Germania, s-a terminat cu o încăierere la care au participat cel puțin 20 de persoane, după ce părinții celor doi competitori s-au luat la ceartă.

Faţă de alte mari oraşe, Bucureştiul oferă o paletă mult mai largă de opţiuni când vine vorba de achiziţia unei locuinţe. Cel mai recent raport de piaţă publicat de Imobiliare.ro ilustrează cât costă un apartament în Capitală, în

Cei mai mulţi tineri admişi la Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Septimiu Mureşan” provin din judeţele Cluj, Maramureş şi

Cu toate că declara anterior că are un salariu lunar de circa 10-11 mii de lei şi spunea că nu are afaceri, Igor Dodon a anunţat sâmbătă, 20 ianuarie, că va dona 1 milion de lei pentru reparaţia Catedralei Sfântului Ioan Înaintemergătorul

După prima ninsoare mai consistentă căzută în Galaţi, poliţiştii locali au demarat o serie de controale pentru a constata în ce măsură persoanele fizice şi juridice se conformează obligaţiei legale de a îndepărta zăpada şi gheaţa din

Un adolescent de 14 ani a fost lovit de un autobuz luni, 22 ianuarie a.c., pe o trecere de pietoni din Drobeta Turnu Severin, şoferul părăsind locul

România TV şi Antena 3 au fost cele mai urmărite canale de ştiri sâmbătă seară, când zeci de mii de români au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de modul în care ţara este

Abia când şi-a găsit stabilitatea financiară, Chindia Târgovişte este în mijlocul unui scandal monstru. Doi dintre jucătorii de bază au intrat în ultimele şase luni de contract şi vor să plece de la Chindia, iar asta nu i-a picat deloc bine

Jandarmul filmat în timp ce lovea cu pumnul mai mulţi protestatari la mitingul din Capitală, de la sfârşitul săptămânii trecute, este cercetat disciplinar. Căpitanul Răducu Şerban, de la Brigada de intervenţie a Jandarmeriei, este anchetat de

Poliţiştii brăileni au efectuat 11 percheziţii la domiciliile mai multor persoane din localitatea Plopu, bănuite de furtul unor camere de supraveghere, bucăţi de ţevi tubing şi aspersori de la coloane de

Poliţiştii anchetează un bărbat de 31 de ani pentru furt calificat după ce acesta a alimentat maşina pe care o conducea cu combustibil şi a plecat apoi fără să achite contravaloarea

Poliţiştii rutieri din Brăila au acţionat la sfârşitul săptămânii trecute pentru prevenirea accidentelor rutiere

Programul Rabla 2018 vine cu noutăţi pentru instituţiile care vor putea să achiziţioneze maşini de până la 35.000 de euro. În urmă cu câteva zile, Administraţia Fondului pentru Mediu

Mai sunt numai şase luni până când vom putea retrage bani de pe card nu doar de la bancomate ci şi la POS-urile magazinelor care au afaceri mai mari de 10.000 de euro. Până în iulie 2018,

La Seatle s-a deschis primul magazin din lume fara case si fara vanzatori. Vizitatorul intra, ia, pur si simplu, de pe rafturi produsele de care are nevoie si pleaca fara sa mai stea la coada pentru plata

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a declarat că este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile şi adunările publice, cu condiţia ca legea să fie

♦ Pe lista băncilor „disponibile“ la vânzare se află în continuare subsidiara locală a ciprioţilor de la Marfin ♦ În acest an, ar urma să primească aprobările finale tranzacţiile parafate în 2017 privind vânzarea celor trei bănci cu